Nữ tướng Nguyễn Hoàng Ngọc được đề cử giải thưởng cấp quốc gia

TPO - Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất năm 2026 đã thống nhất đề cử Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Hội Phụ nữ Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) tham gia Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. Đây là hai điển hình tiêu biểu đại diện cho những đóng góp nổi bật của phụ nữ Quân đội trên lĩnh vực y học và công nghiệp quốc phòng.

Đưa y học quân sự vươn tới những kỹ thuật chuyên sâu

Là cá nhân duy nhất trong số 65 điển hình cấp toàn quân được đề cử tham gia Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, dấu ấn chuyên môn của Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thể hiện qua nhiều công trình nghiên cứu và kỹ thuật y học hiện đại.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc đã tham gia chủ trì đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị nhồi máu não”, được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đánh giá cao về tính mới và khả năng ứng dụng; đồng thời là đồng chủ nhiệm ba đề tài nghiên cứu đa trung tâm quốc tế về điều trị dự phòng bệnh lý đột quỵ não.

Bà cũng là tác giả, đồng tác giả nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của chuyên ngành đột quỵ và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, bà cùng tập thể lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, ghép mô, bộ phận cơ thể người, ghép tim nhân tạo bán phần (LVAD - HeartMate3), ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và hỗ trợ điều trị.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc được trao quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào tháng 11/2025.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc cùng các đại biểu tham dự Ngày hội Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Cùng với đó, bà luôn quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học và thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Hiện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ cán bộ nữ chất lượng cao gồm 5 phó giáo sư, 26 tiến sĩ, 48 thạc sĩ cùng nhiều bác sĩ chuyên khoa; nhiều đề tài, sáng kiến của cán bộ nữ đã đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Những kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và khẳng định vai trò của đội ngũ nữ trí thức trong Quân đội.

181 sáng kiến làm lợi hơn 9 tỷ đồng

Là điển hình của đội ngũ nữ cán bộ, công nhân viên trong lao động sáng tạo và sản xuất quốc phòng, Hội Phụ nữ Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) cũng là tập thể duy nhất được Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất năm 2026 thống nhất đề cử tham gia Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Nữ cán bộ, công nhân viên chiếm 62% quân số của Nhà máy Z176.

Chiếm 62% quân số của Nhà máy Z176, trong những năm qua, nữ cán bộ, công nhân viên của nhà máy đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và sản xuất. Có 181 sáng kiến do nữ cán bộ, công nhân viên làm chủ hoặc tham gia trên tổng số 307 sáng kiến được công nhận, mang lại giá trị làm lợi hơn 9 tỷ đồng.

Nhiều đề tài được ứng dụng trực tiếp vào sản xuất như hoàn thiện thiết kế, chế tạo áo trang bị K23 cho tiểu đội bộ binh; nghiên cứu chế tạo va li kéo, ghế ngoài trời Viggso, hộp đựng đa năng, bao phủ quần áo theo phương án dán siêu âm.

Sau khi nghiệm thu, các sản phẩm đã được đưa vào chế thử, sản xuất trong toàn Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và phục vụ xuất khẩu, mang lại nhiều việc làm cho người lao động.

Có 181 sáng kiến do nữ cán bộ, công nhân viên Z176 làm chủ hoặc tham gia trên tổng số 307 sáng kiến được công nhận, mang lại giá trị làm lợi hơn 9 tỷ đồng.

Bên cạnh những đóng góp trong lao động sản xuất, Hội Phụ nữ Nhà máy Z176 còn là lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 2021 đến nay, hội viên đã cùng đơn vị vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Ngày vì người nghèo”, các quỹ dành cho phụ nữ và trẻ em; góp phần xây dựng ba căn nhà đồng đội, đồng thời duy trì Quỹ hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với những kết quả nổi bật đó, Hội Phụ nữ Nhà máy Z176 liên tục được tặng Cờ Thi đua của Tổng cục Chính trị giai đoạn 2021-2025 và Cờ Thi đua tập thể điển hình tiên tiến toàn quân giai đoạn 2020-2025. Từ những sáng kiến trên dây chuyền sản xuất đến các hoạt động vì cộng đồng, tập thể này đã khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển công nghiệp quốc phòng.