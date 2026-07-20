Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại nhiều phường, xã ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Trong những ngày cao điểm nắng nóng, nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại các khu vực miền núi, đồng bằng và ven biển của TP. Huế, buộc hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng địa phương phải căng mình khống chế "giặc lửa".

Chiều 20/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt hai đám cháy rừng trồng tràm xảy ra tại xã miền núi A Lưới 4.

chay-rung-al-4-1.jpg
Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp lực lượng chức năng địa phương khống chế đám cháy rừng xảy ra tại xã A Lưới 4 vào chiều 20/7.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháy rừng tại thôn Ka Vá. Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Sau hơn hai giờ triển khai các biện pháp dập lửa, đám cháy được khống chế, diện tích rừng tràm bị ảnh hưởng khoảng 0,4 ha.

Trong lúc tham gia chữa cháy tại Ka Vá, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện thêm một điểm cháy khác tại thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4. Các đơn vị nhanh chóng khoanh vùng, ngăn cháy lan và đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày đã khống chế hoàn toàn đám cháy thứ hai. Diện tích rừng bị ảnh hưởng ước khoảng 0,1 ha.

chay-rung-phu-bai.jpg
chay-rung-phu-bai-2.jpg
Lực lượng cứu hỏa được huy động tham gia chữa cháy rừng xảy ra tại nhiều vị trí ở phường Phú Bài, Huế.

Trước đó, một vụ cháy rừng quy mô lớn xảy ra tại khu vực khoảnh 14, 16, tiểu khu 156 thuộc phường Phú Bài, kéo dài từ chiều 19 đến sáng 20/7. Tại những khu vực này, lực lượng chức năng ghi nhận 5 điểm phát cháy cách nhau khoảng 1 km. Do nắng nóng kéo dài, gió mạnh và lớp thực bì khô dày, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang diện tích rừng trồng sản xuất.

Địa hình đồi dốc, hiểm trở, nhiều vị trí nằm sâu trong rừng khiến công tác tiếp cận hiện trường và triển khai chữa cháy gặp rất nhiều trở ngại. Hơn 300 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ và người dân địa phương đã được huy động tham gia dập lửa.

Đám cháy cơ bản được khống chế trong tối 19/7, tuy nhiên nhiều điểm cháy âm ỉ tiếp tục bùng phát trở lại do gió lớn. Chính quyền địa phương đã lập sở chỉ huy tiền phương, với sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh để theo dõi diễn biến, xây dựng phương án ứng phó và sẵn sàng sơ tán người dân. Đến sáng 20/7, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

chay-rung-phu-vinh-2.jpg
chay-rung-phu-vinh.jpg
Cháy rừng xảy ra tại xã ven biển Phú Vinh, Huế.

Không chỉ khu vực miền núi và vùng gò đồi, cháy rừng còn xảy ra tại địa bàn ven biển TP. Huế. Trước đó, ngày 17/7, một vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực quy hoạch nghĩa địa Mai Vĩnh, thuộc thôn Vinh Xuân, xã ven biển Phú Vinh. Sau gần một giờ triển khai lực lượng, đám cháy được dập tắt, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 300 m2.

Trước diễn biến cháy rừng liên tiếp xuất hiện trên nhiều địa bàn, từ vùng núi A Lưới đến khu vực gò đồi Phú Bài và ven biển Phú Vinh, cơ quan chức năng nhận định nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao do thời tiết nắng nóng gay gắt còn kéo dài.

Các địa phương tại Huế được yêu cầu tăng cường tuần tra, trực gác, kiểm soát nguồn lửa trong và ven rừng, duy trì lực lượng ứng trực theo phương châm "4 tại chỗ", kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Ngọc Văn
#Huế #cháy rừng A Lưới #cháy rừng Phú Bài #cháy rừng Phú Vinh #nắng nóng cực đoan #lực lượng chữa cháy rừng #nguy cơ cháy rừng cao tại Huế #biên phòng #ven biển #miền núi #gò đồi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe