Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại nhiều phường, xã ở Huế

TPO - Trong những ngày cao điểm nắng nóng, nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại các khu vực miền núi, đồng bằng và ven biển của TP. Huế, buộc hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng địa phương phải căng mình khống chế "giặc lửa".

Chiều 20/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt hai đám cháy rừng trồng tràm xảy ra tại xã miền núi A Lưới 4.

Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp lực lượng chức năng địa phương khống chế đám cháy rừng xảy ra tại xã A Lưới 4 vào chiều 20/7.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháy rừng tại thôn Ka Vá. Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Sau hơn hai giờ triển khai các biện pháp dập lửa, đám cháy được khống chế, diện tích rừng tràm bị ảnh hưởng khoảng 0,4 ha.

Trong lúc tham gia chữa cháy tại Ka Vá, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện thêm một điểm cháy khác tại thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4. Các đơn vị nhanh chóng khoanh vùng, ngăn cháy lan và đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày đã khống chế hoàn toàn đám cháy thứ hai. Diện tích rừng bị ảnh hưởng ước khoảng 0,1 ha.

Lực lượng cứu hỏa được huy động tham gia chữa cháy rừng xảy ra tại nhiều vị trí ở phường Phú Bài, Huế.

Trước đó, một vụ cháy rừng quy mô lớn xảy ra tại khu vực khoảnh 14, 16, tiểu khu 156 thuộc phường Phú Bài, kéo dài từ chiều 19 đến sáng 20/7. Tại những khu vực này, lực lượng chức năng ghi nhận 5 điểm phát cháy cách nhau khoảng 1 km. Do nắng nóng kéo dài, gió mạnh và lớp thực bì khô dày, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang diện tích rừng trồng sản xuất.

Địa hình đồi dốc, hiểm trở, nhiều vị trí nằm sâu trong rừng khiến công tác tiếp cận hiện trường và triển khai chữa cháy gặp rất nhiều trở ngại. Hơn 300 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ và người dân địa phương đã được huy động tham gia dập lửa.

Đám cháy cơ bản được khống chế trong tối 19/7, tuy nhiên nhiều điểm cháy âm ỉ tiếp tục bùng phát trở lại do gió lớn. Chính quyền địa phương đã lập sở chỉ huy tiền phương, với sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh để theo dõi diễn biến, xây dựng phương án ứng phó và sẵn sàng sơ tán người dân. Đến sáng 20/7, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cháy rừng xảy ra tại xã ven biển Phú Vinh, Huế.

Không chỉ khu vực miền núi và vùng gò đồi, cháy rừng còn xảy ra tại địa bàn ven biển TP. Huế. Trước đó, ngày 17/7, một vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực quy hoạch nghĩa địa Mai Vĩnh, thuộc thôn Vinh Xuân, xã ven biển Phú Vinh. Sau gần một giờ triển khai lực lượng, đám cháy được dập tắt, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 300 m2.

Trước diễn biến cháy rừng liên tiếp xuất hiện trên nhiều địa bàn, từ vùng núi A Lưới đến khu vực gò đồi Phú Bài và ven biển Phú Vinh, cơ quan chức năng nhận định nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao do thời tiết nắng nóng gay gắt còn kéo dài.

Các địa phương tại Huế được yêu cầu tăng cường tuần tra, trực gác, kiểm soát nguồn lửa trong và ven rừng, duy trì lực lượng ứng trực theo phương châm "4 tại chỗ", kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.