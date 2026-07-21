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Ôtô 5 chỗ lao xuống ao nhà dân, tài xế tử vong

Phạm Trường

TPO - Chiếc ô tô bất ngờ lao xuống ao nhà dân tại xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa được lực lượng chức năng trục vớt phương tiện, đưa thi thể tài xế mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết khoảng 5h55 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc một ô tô 5 chỗ, mang biển kiểm soát 36A-512.xx lao xuống ao nhà dân tại thôn Trí Cẩn, xã Thiệu Hóa.

Từ tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Qua kiểm tra hiện trường, cảnh sát xác định phần lớn thân xe ngập hoàn toàn dưới ao, có nạn nhân mắc kẹt bên trong. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường, sử dụng xe cẩu đưa phương tiện lên bờ.

Sau khi ô tô được đưa lên khỏi mặt nước, cảnh sát phá cửa xe, đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài, bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.Q.K. (SN 1988, trú thôn Đông Hòa, xã Thiệu Quang). Hiện, vụ việc đang được công an sở tại điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Phạm Trường
#ô tô #tai nạn #Thanh Hóa #tử vong #cứu hộ #tai nạn giao thông #điều tra

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