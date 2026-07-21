Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cà Mau: Sà lan chở vật liệu bị chìm trên biển

Tân Lộc

TPO - Một sà lan chở vật liệu xây dựng trên đường ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau) bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm trong đêm. Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương triển khai cứu hộ thành công 4 thuyền viên.

Trưa 21/7, Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào hỗ trợ cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên và sà lan gặp nạn trên biển.

1.jpg
Sà lan HY 0725 bị sóng to, gió lớn đánh lật úp trên biển. Ảnh: Hoàng Tá.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h45 cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nhận được tin báo về việc sà lan mang số hiệu HY 0725, gặp sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang vận chuyển vật liệu xây dựng từ An Giang ra đảo Hòn Khoai. Sà lan do ông V.Ph. (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên.

Vị trí sà lan bị chìm cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, Cà Mau) khoảng 30 hải lý về hướng Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Gành Hào cử cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng tàu cá cùng 6 thuyền viên tiếp cận vị trí sà lan gặp nạn để cứu hộ.

Đến 5h12 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và cứu được 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển đưa lên tàu an toàn.

Do sóng to, gió lớn, công tác cứu hộ sà lan bị chìm gặp rất nhiều khó khăn, tổ công tác đang tiếp tục phối hợp với các phương tiện hoạt động gần đó tiến hành cứu hộ sà lan.

Tân Lộc
#sà lan #Hòn Khoai #Cà Mau #cứu hộ #biển #tàu chìm #bị chìm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe