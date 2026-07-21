Cà Mau: Sà lan chở vật liệu bị chìm trên biển

TPO - Một sà lan chở vật liệu xây dựng trên đường ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau) bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm trong đêm. Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương triển khai cứu hộ thành công 4 thuyền viên.

Trưa 21/7, Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào hỗ trợ cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên và sà lan gặp nạn trên biển.

Sà lan HY 0725 bị sóng to, gió lớn đánh lật úp trên biển. Ảnh: Hoàng Tá.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h45 cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nhận được tin báo về việc sà lan mang số hiệu HY 0725, gặp sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang vận chuyển vật liệu xây dựng từ An Giang ra đảo Hòn Khoai. Sà lan do ông V.Ph. (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên.

Vị trí sà lan bị chìm cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, Cà Mau) khoảng 30 hải lý về hướng Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Gành Hào cử cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng tàu cá cùng 6 thuyền viên tiếp cận vị trí sà lan gặp nạn để cứu hộ.

Đến 5h12 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và cứu được 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển đưa lên tàu an toàn.

Do sóng to, gió lớn, công tác cứu hộ sà lan bị chìm gặp rất nhiều khó khăn, tổ công tác đang tiếp tục phối hợp với các phương tiện hoạt động gần đó tiến hành cứu hộ sà lan.