Thanh Hóa: Dừng dàn xe đầu kéo chở đất nặng hàng chục tấn chạy qua cầu tải trọng 13 tấn

TPO - Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã vào cuộc xử lý các vi phạm, yêu cầu doanh nghiệp cam kết dừng dàn xe đầu kéo chở đất nặng hàng chục tấn chạy qua cầu tải trọng 13 tấn.

Ngày 21/7, thượng tá Lê Văn Cường - Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân và cơ quan báo chí về dàn xe đầu kéo chở đất hàng chục tấn chạy trên cầu Làng Mùn trên tỉnh lộ 518B qua xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa), có cắm biển giới hạn trọng tải 13 tấn, đơn vị đã kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ với doanh nghiệp.

Cầu tải trọng 13 tấn mỗi ngày "gánh" dàn xe chở đất nặng gấp nhiều lần.

“Lúc lực lượng kiểm tra, các xe này ngừng chạy. Đội đã trực tiếp làm việc với doanh nghiệp liên quan, yêu cầu cam kết và họ đã dừng”, thượng tá Cường cho hay.

Theo Đội CSGT số 3, các xe đầu kéo chở đất từ dự án Cụm Công nghiệp Cẩm Sơn (nằm ở xã Cẩm Vân và Cẩm Thủy) do Công ty Cổ phần đầu tư Cụm Công nghiệp APG làm chủ đầu tư.

Quá trình xây dựng hạ tầng, đơn vị này được tận thu đất, đá trong khuôn viên dự án. Tuy nhiên, khi vận chuyển đã phát sinh nhiều ô tô trọng tải lớn chở khoáng sản tận thu lưu thông ra tỉnh lộ 518B, rồi vào đường Hồ Chí Minh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đặc biệt, dàn xe chở đất chạy qua cầu Làng Mùn, tại Km0+049 trên đường tỉnh lộ 518B có biển hạn chế tổng tải trọng 13 tấn (Biển P.115) và vệ sinh môi trường tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, hư hỏng kết cấu hạ tầng cầu đường bộ, nếu không quản lý chặt chẽ.

Công an yêu cầu doanh nghiệp dừng vận chuyển đất bằng xe quá tải, cơi nới thành thùng qua cầu tải trọng 13 tấn.

Sau phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý vi phạm.

Công an cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện dự án quán triệt đội ngũ lái xe không chở hàng quá tải trọng cho phép, không cơi nới thành thùng; không dừng đỗ phương tiện để bốc xếp hàng hóa gây cản trở giao thông; bố trí đầy đủ biển báo, cọc tiêu, người cảnh giới tại khu vực ra vào mỏ và đảm bảo vệ sinh mặt đường...

Đại diện doanh nghiệp cũng thừa nhận các vi phạm và cam kết dừng dàn xe chở đất trọng tải lớn qua cầu 13 tấn và chấp hành các quy định trong vận chuyển, bảo vệ môi trường.

Trước đó, người dân xã Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) phản ánh việc thời gian gần đây, trên tỉnh lộ 518B xuất hiện dàn xe đầu kéo, xe tải chở đất đi qua. Đặc biệt, trên tuyến đường này, tại Km0+049, ĐT518B có cầu Làng Mùn được cắm biển hạn chế tải trọng tối đa 13 tấn nhưng các xe hàng chục tấn vẫn nườm nượp vượt cầu.

Cảnh sát kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Do đường hẹp, xe lớn nên mỗi lần đi trên tuyến đường này, người dân phải dừng lại nhường đường. Ngoài ra, điều họ lo nhất là cầu phải gánh tải trọng lớn trong thời gian dài sẽ không bảo đảm an toàn.

Sau phản ánh, Đội CSGT số 3 đã kiểm tra, phát hiện một xe đầu kéo chở đất có tổng trọng lượng hơn 60 tấn, cao gần 5 lần tải trọng cho phép của cầu Làng Mùn.

Tài xế và chủ phương tiện đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính vì quá tải trọng với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Dù một xe đã bị xử lý vi phạm chở quá tải trọng, nhưng khi lực lượng CSGT rời đi, dàn xe này vẫn tiếp tục chở đất chạy qua cầu Làng Mùn ra đường Hồ Chí Minh.