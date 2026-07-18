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Cầu qua sông Đồng Nai bị phong tỏa sau sự cố, người dân từng ngày trông ngóng được thông xe

Văn Quân

TPO - Đã hơn 4 tháng kể từ sự cố va chạm, cầu Ghềnh vẫn chưa thể đón người dân lưu thông trở lại. Việc đi đường vòng kéo dài không chỉ đảo lộn sinh hoạt mà còn khiến nhiều hộ kinh doanh hai đầu cầu gặp nhiều khó khăn.

Cầu Ghềnh (tại Km1699+860) bắc qua sông Đồng Nai, thuộc địa bàn phường Biên Hòa và phường Trấn Biên (TP.Đồng Nai). Ngày 6/3/2026, cầu bị một tàu thủy đâm vào khiến kết cấu bị xô lệch. Điểm lệch lớn nhất khoảng 50 cm; nhịp 2, khoang 5 biến dạng nặng, các gối cầu bị dịch chuyển, hai người đi xe máy trên lề bộ hành bị thương.

Sau sự cố xảy ra, cầu Ghềnh được phong tỏa để phục vụ công tác khắc phục. Đến ngày 11/3, ngành đường sắt cho phép tàu hỏa lưu thông trở lại qua cầu với tốc độ 5 km/h. Tuy nhiên, cầu đường bộ dành cho xe máy và người đi bộ vẫn tiếp tục đóng, chưa có thời điểm cụ thể để mở lại.

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Cầu Ghềnh đóng không cho người dân lưu thông làm đảo lộn đời sống của người dân nơi đây

Đây là cây cầu đường bộ được xây dựng sau sự cố sà lan đâm sập cầu Ghềnh cách đây 10 năm, song song và tách riêng cầu đường sắt (cầu chính). Từ đó đến nay, cây cầu trở thành tuyến giao thông quan trọng, kết nối phường Biên Hòa với phường Trấn Biên và cù lao Hiệp Hòa, giúp người dân rút ngắn đáng kể thời gian đi lại.

Việc cầu đóng nhiều tháng qua buộc người dân phải đi vòng qua cầu Bửu Hòa hoặc cầu Hóa An, làm quãng đường tăng thêm nhiều kilomet. Không chỉ việc đi lại, học tập, làm việc bị ảnh hưởng, nhiều hộ kinh doanh cũng rơi vào cảnh ế ẩm.

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Lối đi được đóng hai chiều, qua nhiều lớp, người dân buộc phải đi đường vòng xa hơn nhiều kilomet

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hai đầu cầu Ghềnh vẫn được rào chắn và đặt biển thông báo tạm dừng lưu thông để sửa chữa sau sự cố. Tuy nhiên, tại hiện trường chưa có thông tin về thời điểm hoàn thành công tác khắc phục hoặc thời gian dự kiến mở lại cầu.

Trong khi đó, phần cầu đường sắt đã được gia cố, tàu hỏa lưu thông trở lại với tốc độ hạn chế. Sau nhiều tháng không có phương tiện qua lại, một số vị trí trên cầu đường bộ đã xuất hiện dấu hiệu gỉ sét, oxy hóa.

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Một số vị trí trên cầu đường bộ đã xuất hiện dấu hiệu gỉ sét, oxy hóa

Theo người dân địa phương, việc sớm khôi phục lưu thông qua cầu Ghềnh không chỉ giúp giảm áp lực giao thông trên các tuyến cầu Bửu Hòa, Hóa An và đường Đặng Văn Trơn, quốc lộ 1K mà còn góp phần ổn định đời sống, phục hồi hoạt động kinh doanh của hàng nghìn hộ dân hai bên đầu cầu.

Ngày 17/7, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết, trước đó cử tri TP.Đồng Nai cũng đã phản ánh về tình trạng trên, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra và có văn bản trả lời Sở Xây dựng TP.Đồng Nai trước ngày 22/7/2026 để tổng hợp và trả lời kiến nghị của cử tri.

Cầu Ghềnh còn là tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực Bửu Hòa (nay thuộc phường Biên Hòa), cù lao Hiệp Hòa và trung tâm phường Trấn Biên. Đây cũng là cửa ngõ dẫn đến nhiều di tích lịch sử, văn hóa của Đồng Nai như chùa Đại Giác và đền thờ, mộ Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh - di tích cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 1991.

Văn Quân
#cầu Ghềnh #đồng Nai #giao thông #tai nạn #doanh nghiệp #đời sống #giao thông tắc nghẽn

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