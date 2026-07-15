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Vũng Tàu đề xuất lập khu vực riêng cho mô tô nước, cấm tắm biển

Văn Quân

TPO - Quá trình rà soát, UBND phường Vũng Tàu đã kiến nghị UBND TPHCM xem xét khắc phục một số bất cập trong công tác quản lý, sớm phê duyệt quy hoạch một khu vực bãi biển riêng dành cho các hoạt động thể thao mạo hiểm dưới nước nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Ngày 15/7, đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM và Sở Du lịch, địa phương đang tăng cường rà soát, chấn chỉnh hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước nhằm bảo đảm an toàn cho du khách tại các khu, điểm du lịch và bãi tắm công cộng trên địa bàn.

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Việc kiểm soát chặt chẽ công tác kiểm định, đăng kiểm và khai thác tàu du lịch là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho du khách trước mỗi hành trình

Trong đó, ba đơn vị khai thác bãi tắm gồm HTX Dịch vụ Tắm biển Thùy Vân, HTX Du lịch Vũng Tàu và Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên được yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động, khắc phục tồn tại, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn.

Địa phương cũng kiến nghị các đơn vị chức năng của TPHCM tăng cường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy trong công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động trên mặt nước tại khu vực. Cùng với đó là xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an, cơ quan kinh tế - hạ tầng và văn hóa - xã hội nhằm xử lý vi phạm, hướng dẫn thủ tục đăng ký, kiểm tra chứng chỉ huấn luyện viên và tổ chức tập huấn lực lượng cứu hộ.

Qua quá trình kiểm tra, UBND phường Vũng Tàu cho rằng vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quản lý hoạt động trên biển, trong đó có mô tô nước. Địa phương kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng đối với hoạt động mô tô nước (Jetski) tại vùng biển mở, đồng thời sửa đổi Thông tư số 07/2020 theo hướng nâng cao tiêu chuẩn đối với huấn luyện viên thể thao mạo hiểm.

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Trước khi khởi hành các du khách chấp hành đúng theo hướng dẫn của trưởng đoàn, thuyền trưởng để có chuyến đi an toàn

Đáng chú ý, phường Vũng Tàu đề xuất quy hoạch một đoạn bãi biển dài khoảng 300 m làm khu vực chuyên biệt dành cho các hoạt động thể thao mạo hiểm dưới nước và cấm tắm biển tại khu vực này nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn. Địa phương cũng kiến nghị phân cấp rõ trách nhiệm quản lý cho chính quyền cấp xã, phường, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư hệ thống phao tiêu, xuồng cứu hộ và hạ tầng phục vụ du lịch biển.

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Để kích cầu du lịch phía Đông TPHCM, phường Vũng Tàu kiến nghị TPHCM phê duyệt quy hoạch một đoạn bãi biển dài khoảng 300 m làm khu vực chuyên biệt dành cho các hoạt động thể thao mạo hiểm dưới nước và cấm tắm biển khu vực này

Phường Vũng Tàu hiện có nhiều bến cảng, bến thủy nội địa sôi động như Bến thủy nội địa Gành Hào, Bến Sao Mai - nơi tập trung nhiều tàu cao tốc, ca nô khai thác các tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, Bạch Đằng - Vũng Tàu, Cần Giờ - Vũng Tàu... Bên cạnh đó là hàng loạt phương tiện phục vụ các tour tham quan trong vịnh Gành Rái, thu hút lượng lớn du khách mỗi ngày.

Trong bối cảnh hoạt động du lịch biển ngày càng phát triển, việc tăng cường giám sát của cơ quan chức năng cần đi đôi với ý thức chấp hành của doanh nghiệp và mỗi du khách. Chỉ khi các quy định về an toàn được tuân thủ nghiêm túc, từ kiểm định phương tiện, đào tạo nhân lực đến việc chấp hành hướng dẫn của hành khách thì mới có thể giảm thiểu rủi ro, bảo đảm mỗi hành trình trên biển thực sự an toàn và góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Vũng Tàu văn minh, chuyên nghiệp.

Văn Quân
#moto nước #Vũng Tàu #TPHCM #Phú Quốc #Côn Đảo #xuồng cano #cano #Gành Rái

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