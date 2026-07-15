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Nhiều người ôm kim cương đi bán, ngỡ ngàng thấy tiệm 'cửa đóng then cài'

Uyên Phương

TPO - Sau khi nhiều chủ cơ sở kinh doanh vàng và kim cương tại TPHCM bị khởi tố liên quan đến vụ buôn lậu xuyên quốc gia, không ít khách hàng đã vội mang kim cương đến bán lại. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhiều người chỉ còn biết ngậm ngùi quay về vì các cửa hàng cửa đóng, then cài.

Khách hàng đem kim cương đến bán, ngỡ ngàng thấy loạt cửa tiệm đóng cửa trưa 15/7

Trưa 15/7, bà H. cùng con gái (ngụ phường Thủ Dầu Một, TPHCM) chạy xe máy hàng chục cây số đến một tiệm vàng – kim cương trên đường An Dương Vương (phường An Đông) để bán lại số kim cương từng mua tại đây. Tuy nhiên, tiệm vàng đã đóng cửa, bên ngoài dán thông báo tạm ngưng hoạt động trong hai tuần nhưng không ghi rõ ngày đóng và ngày mở lại.

“Tôi mua kim cương ở đây, giờ gia đình có việc nên muốn bán lại. Không ngờ tiệm đóng cửa lúc nào không ai biết. Tôi đem đến mấy tiệm vàng khác nhưng họ đều từ chối mua dù có đầy đủ giấy tờ”, bà H. cho hay.

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Nhiều khách hàng có nhu cầu bán lại kim cương bất ngờ thấy tiệm bỗng "cửa đóng then cài"
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Tiệm Kim Lý dán thông báo tạm ngưng để sửa chữa trong vòng một tháng

Cùng thời điểm, chị P. (42 tuổi, ngụ phường An Lạc) cũng tìm đến với ý định bán đôi bông tai kim cương được nhà chồng tặng trong ngày hỏi cưới. Thấy cửa hàng đóng kín, chị bối rối vì không biết phải xử lý ra sao.

Nhiều khách hàng cho biết, họ đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua kim cương tại các thương hiệu có tiếng. Có người sở hữu 3-4 viên kim cương trị giá tới hàng tỷ đồng và đang lo ngại không thể bán lại.

Không chỉ tiệm Ngọc Tâm, Công ty CP vàng bạc đá quý Kim Lý cũng tại phường An Đông khiến nhiều khách hàng hốt hoảng khi bất ngờ “cửa đóng then cài”. Hai mặt tiền của cửa hàng đều dán thông báo tạm ngưng hoạt động để sửa chữa trong vòng một tháng.

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Các tiệm kinh doanh kim cương đóng cửa nhưng không cho biết cụ thể ngày mở lại, cũng không để lại số điện thoại liên lạc
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Công ty TNHH Ngọc Châu Âu đóng cửa kín mít, chỉ có bảo vệ bên ngoài

“Tôi chọn nơi uy tín, có thương hiệu lâu năm để mua kim cương. Tối qua thấy có thông tin nhiều chủ cơ sở bị bắt, sáng nay tôi xin nghỉ làm để bán lại số kim cương đang có nhưng đến nơi thì cửa đã đóng", ông B. (46 tuổi, ngụ xã Hưng Long) thở dài.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, Công ty TNHH Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) trên đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán cũng đã đóng cửa, chỉ còn bảo vệ trông coi. Khi được hỏi thời điểm hoạt động trở lại, bảo vệ cho biết không nắm được thông tin.

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Một cửa hàng kinh doanh kim cương đóng cửa kín mít
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Tiệm Kim Lý ngừng hoạt động sau khi bà chủ bị bắt. Người mua kim cương lo lắng vì chưa thể bán lại cho tiệm, trong khi nhiều tiệm vàng khác đều từ chối mua

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương.

Sau đó, lãnh đạo PNJ khẳng định doanh nghiệp không liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu, đồng thời cho biết toàn bộ kim cương của công ty được nhập khẩu chính ngạch từ các nhà cung cấp tại Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc) với đầy đủ chứng từ. Dù vậy, thông tin khởi tố vẫn khiến nhiều người tiêu dùng và nhà đầu tư lo lắng.

Đáng chú ý, trong ngày 14/7, ba chủ cơ sở kinh doanh vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu cùng một giám định viên đã bị khởi tố do liên quan đến vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

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Nhiều tuyến phố chuyên doanh vàng - đá quý ở TPHCM trầm lắng, chỉ có người bán

Ghi nhận tại các tuyến phố chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý quanh chợ An Đông, không khí mua bán khá trầm lắng. Nhiều cửa hàng gần như không có khách, nhân viên ngồi trước cửa chờ đợi, trong khi phần lớn các tiệm chỉ có người bán, vắng bóng người mua.

Uyên Phương
#buôn kim cương lậu #kim cương #chủ tiệm vàng #kim cương Kim Lý #Ngọc Châu Âu #khách hàng #giám định #PNJ #TPHCM #bắt giữ #đóng cửa

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