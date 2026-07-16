Khám phá kho báu hơn 10.000 ha do TPHCM quản lý

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Trước khi đến với những bãi biển xanh ngắt của Hồ Tràm, nhiều du khách lựa chọn dành vài giờ len lỏi dưới tán rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu (nay thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ TP.HCM). Không gian mát lạnh, tiếng chim rừng hòa cùng tiếng gió xào xạc qua những tán cây cổ thụ tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn khác với nhịp sống ồn ào nơi phố thị.

Được xem là cánh rừng tự nhiên ven biển hiếm hoi còn giữ được nét nguyên sơ ở khu vực Đông Nam Bộ, Bình Châu - Phước Bửu có diện tích hơn 10.000 ha. Nơi đây không chỉ là "lá phổi xanh" của vùng duyên hải mà còn là "kho báu" đa dạng sinh học với gần 800 loài thực vật và hơn 320 loài động vật.

Có khoảng 3 cung đường xuyên khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Theo thống kê, khu rừng ghi nhận 325 loài động vật có xương sống, gồm 57 loài thú, 194 loài chim và 74 loài bò sát. Đáng chú ý, nhiều loài quý hiếm đang nằm trong danh mục cần được bảo tồn khẩn cấp như khỉ đuôi lợn, gà lôi vằn, gà lôi hông tía, bồ câu nâu, yến núi, kỳ đà hoa, trăn đất, rắn hổ mang... Sự hiện diện của những loài động vật này cho thấy giá trị đặc biệt của hệ sinh thái rừng ven biển Bình Châu - Phước Bửu, nơi vẫn còn lưu giữ được môi trường sống tự nhiên cho nhiều loài hoang dã.

Không chỉ đa dạng về động vật, thảm thực vật nơi đây tạo nên bức tranh xanh bạt ngàn với nhiều loài cây bản địa như đa bóp cổ, dầu, riềng, sao đen... Những thân cây hàng chục năm tuổi vươn cao, tỏa bóng mát quanh năm, đan xen cùng tầng cây bụi và dây leo tạo nên hệ sinh thái nhiều tầng đặc trưng của rừng nhiệt đới.

Cung đường ven biển ôm trọn khung cảnh nên thơ rừng và biển Bình Châu - Phước Bửu

Điều làm nên sức hút riêng của Bình Châu - Phước Bửu là sự hội tụ hiếm có của nhiều dạng sinh cảnh. Chỉ trong một hành trình ngắn, du khách có thể đi xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh, men theo các hồ nước tự nhiên, vượt những triền đồi thấp rồi kết thúc bằng khung cảnh biển xanh, cát trắng trải dài. Sự giao thoa giữa rừng và biển tạo nên hệ sinh thái độc đáo, hiếm nơi nào ở Việt Nam còn lưu giữ được.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch Hồ Tràm, Bình Châu - Phước Bửu trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp khám phá thiên nhiên. Các tuyến đi bộ xuyên rừng, tìm hiểu hệ động thực vật hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành giữa thiên nhiên mang đến cảm giác thư thái cho du khách sau những ngày làm việc căng thẳng.

Trong khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu có đa dạng loài cây rừng, nhiều cây cổ thụ lên đến hàng trăm năm tuổi

Trong chuyến nghỉ hè cùng gia đình, anh Phạm Hồng Quốc Bảo (phường Bình Phước, TP. Đồng Nai) đã dành một ngày để khám phá khu rừng nguyên sinh. "Ban đầu tôi nghĩ chỉ đi dạo trong rừng, nhưng khi vào mới thấy không khí rất dễ chịu, mát mẻ. Tiếng chim hót, những hàng cây cổ thụ và cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên khiến cả gia đình rất thích. Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Hồ Tràm lần này", anh Bảo chia sẻ.

Không chỉ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách, Bình Châu - Phước Bửu còn giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái rừng ven biển. Việc phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đang mở ra hướng đi bền vững, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, vừa góp phần gìn giữ cánh rừng quý giá cho các thế hệ tương lai.