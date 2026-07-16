Người dân TPHCM sẽ đăng ký sử dụng vỉa hè, lòng đường qua app

TPO - Việc đưa hệ thống phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào vận hành sẽ góp phần số hóa công tác cấp phép, quản lý và thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM.

Chiều 16/7, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Tại buổi tập huấn, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho rằng lòng đường, hè phố là không gian công cộng gắn liền với đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc cấp phép, quản lý và thu phí thời gian qua chủ yếu thực hiện thủ công, hồ sơ phân tán, dữ liệu giữa các cấp chưa thống nhất, gây nhiều khó khăn trong theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo.

"Phần mềm được tập huấn không đơn thuần là một công cụ kỹ thuật mà là bước chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang số hóa", ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ.

Theo đó, toàn bộ hồ sơ sẽ được số hóa và lưu vết đầy đủ; quy trình cấp phép được công khai, minh bạch; việc thu, nộp phí vào ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ; dữ liệu được đồng bộ từ cấp phường, xã đến thành phố.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, phần mềm hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Việc tổ chức tập huấn nhằm lấy ý kiến góp ý từ các phường, xã để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các tính năng phù hợp với thực tế triển khai. Dự kiến, từ ngày 2/9 tới đây, phần mềm sẽ được đưa vào vận hành chính thức trên toàn địa bàn TPHCM.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, nguồn thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè có xu hướng tăng. Cụ thể, năm 2024, các tuyến đường do Sở quản lý thu được hơn 9,63 tỷ đồng. Năm 2025, số thu đạt gần 5,59 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, nguồn thu đã đạt hơn 9,61 tỷ đồng, gần tương đương cả năm 2024.