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Gần 6.000 tỷ đồng 'dọn đường' cho Vành đai 4 TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Tây Ninh đã chi gần 6.000 tỷ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 TPHCM; hạng mục đường giao thông dự kiến khởi công vào đầu tháng 9 tới.

Ngày 16/7, tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, UBND tỉnh đã báo cáo tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 4 TPHCM. Đến nay, địa phương đã chi gần 6.000 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn tất nhiều hạng mục chuẩn bị, hướng đến khởi công phần đường giao thông vào đầu tháng 9.

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Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 5, khóa XI diễn ra sáng nay. Ảnh: An Huy

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đang được các địa phương triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Đến thời điểm hiện tại, việc xác định giá bồi thường đã hoàn thành đối với 5 khu tái định cư gồm Hòa Khánh, Bến Lức, Mỹ Lộc, Tân Tập và Rạch Kiến. Đối với tuyến chính, cả 15 xã có dự án đi qua đã thông qua phương án giá bồi thường và được UBND tỉnh ban hành quyết định về các chính sách hỗ trợ.

Toàn bộ 15/15 xã cũng đã hoàn tất việc niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến. Trong đó, 7 xã gồm Đức Lập, Rạch Kiến, Long Cang, Bình Đức, Cần Giuộc, Mỹ Lộc và Tân Tập đã phê duyệt phương án cho toàn bộ dự án. Tám xã còn lại đang tiếp tục niêm yết và phê duyệt theo từng đợt để bảo đảm tiến độ.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: An Huy

Lũy kế đến nay, tỉnh đã chi trả bồi thường cho 2.774 trường hợp với tổng kinh phí 5.992,61 tỷ đồng trên diện tích 326,44 ha.

Trong số này, các khu tái định cư đã hoàn tất chi trả cho 382 trường hợp với số tiền 1.166,83 tỷ đồng, diện tích 62,45 ha. Đối với phần tuyến đường, 15 xã đã chi trả cho 2.362 trường hợp với tổng kinh phí 4.825,78 tỷ đồng trên diện tích 263,99 ha.

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Phối cảnh Vành đai 4 TPHCM đi qua tỉnh Tây Ninh.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các hạng mục phục vụ thi công cũng đang được đẩy nhanh. Công tác rà phá bom mìn đã được triển khai tại hiện trường. Khu tái định cư Hòa Khánh đã khởi công từ ngày 20/5; các khu Đức Huệ, Bến Lức và Tân Tập đã được bàn giao mặt bằng để thi công. Hai khu tái định cư Rạch Kiến và Mỹ Lộc dự kiến sẽ khởi công trong tháng 7.

Đối với hạng mục di dời hệ thống điện, các phương án kỹ thuật đã được lập và đang được thống nhất với ngành điện để triển khai. Theo kế hoạch, hạng mục đường giao thông của dự án sẽ được khởi công vào đầu tháng 9.

Năm 2026, dự án đường Vành đai 4 TPHCM được bố trí kế hoạch vốn 14.900 tỷ đồng, tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hệ thống đường gom.

Trong tổng nguồn vốn được giao, ngân sách Trung ương bố trí 12.422 tỷ đồng và đã giải ngân 10.744 tỷ đồng, đạt 86,5% kế hoạch. Nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 2.476 tỷ đồng, hiện chưa thực hiện giải ngân.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các điều kiện thi công sẽ tạo cơ sở để dự án triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối TPHCM với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho khu vực Tây Ninh trong thời gian tới.

Nguyễn Tiến
#Vành đai 4 #Tây Ninh #giải phóng mặt bằng #dự án giao thông #bồi thường #phát triển vùng #hạ tầng

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