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Nữ giáo viên trả lại hơn 50 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Nhật Huy - Lê Vy

TPO - Trên đường đi công việc, một nữ giáo viên ở phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) nhặt được bọc tiền chứa hơn 50 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Chị đã nhanh chóng mang toàn bộ tài sản đến cơ quan công an trình báo để tìm người đánh rơi.

Tối 19/7, trên đường đi công việc, chị Nguyễn Kiều Oanh (SN 1994), giáo viên Trường THCS Mỹ Lâm (Rạch Giá, An Giang) nhặt được một bọc tiền chứa hơn 50 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, chị Oanh đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến Công an phường Rạch Giá trình báo nhờ xác minh, tìm chủ sở hữu.

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Công an phường Rạch Giá đã tổ chức trao trả toàn bộ số tiền cùng giấy tờ cho chị Nguyễn Trúc Giang.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Giá nhanh chóng kiểm tra giấy tờ, xác minh nhân thân và liên hệ với người bị mất tài sản.

Sáng 20/7, Công an phường Rạch Giá đã trao trả toàn bộ số tiền cùng giấy tờ cho chị Nguyễn Trúc Giang - chủ nhân số tài sản trên.

Nhận lại tài sản, chị Giang bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chị Nguyễn Kiều Oanh vì hành động trung thực, và cảm ơn Công an phường Rạch Giá đã nhanh chóng xác minh, giúp chị sớm nhận lại tài sản.

Hành động trung thực của chị Nguyễn Kiều Oanh cùng sự nhanh chóng, trách nhiệm của Công an phường Rạch Giá đã góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong cộng đồng.

Nhật Huy - Lê Vy
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