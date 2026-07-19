Cận cảnh hàng loạt cây chết khô, cỏ dại um tùm trên đường mới gần 5.300 tỷ đồng

TPO - Hàng loạt cây dầu bị chết khô và cỏ dại mọc um tùm khiến cảnh quan trên tuyến đường với vốn đầu tư gần 5.300 tỷ đồng ở khu vực Bắc TPHCM trở nên nhếch nhác, hoang hóa làm dấy lên lo ngại về sự lãng phí và trách nhiệm trong công tác quản lý, chăm sóc.

[Clip]: Hàng loạt cây xanh chết khô trên tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng

Sau gần 2 năm đưa vào khai thác, tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, một trong những công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực phía Bắc TPHCM với các địa phương lân cận, đang bộc lộ nhiều bất cập. Hàng loạt cây xanh chết khô, cỏ dại mọc um tùm, trong khi nhiều vị trí mặt đường cũng xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.

Dù đang vào mùa mưa nhưng hàng loạt cây trồng chết khô

Theo phản ánh của người dân sinh sống dọc tuyến, khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, đơn vị thi công đã trồng cây xanh hai bên đường và trên dải phân cách nhằm tạo cảnh quan cho tuyến giao thông mới. Tuy nhiên, từ đó đến nay hầu như không thấy hoạt động chăm sóc, tưới nước hay bảo dưỡng, khiến nhiều cây xanh dần khô héo rồi chết.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, đoạn từ khu vực xã Bắc Tân Uyên đến cầu Tam Lập, hàng cây dầu vẫn phát triển xanh tốt, nhiều cây cao từ 5-6 mét, tán lá rộng, tạo bóng mát và cảnh quan khá đẹp.

Có tới hàng trăm cây xanh khô héo, chết bất thường dọc hai bên đường khu vực xã Phú Giáo

Trong khi đó, đoạn từ khu vực cầu Tam Lập (thuộc địa bàn xã Phú Giáo) trở đi, khung cảnh thay đổi hẳn, hàng loạt cây dầu cao từ 3-5 mét đã chết khô, chỉ còn thân và cành trơ trụi. Những cây còn sống cũng phát triển không đồng đều, còi cọc, nhiều gốc cây bị cỏ dại bao phủ.

Không chỉ cây dầu, hệ thống hoa giấy trên dải phân cách cũng trong tình trạng héo úa. Nhiều đoạn chỉ còn lại những cành khô, xen lẫn cỏ dại mọc um tùm, làm mất mỹ quan của tuyến đường.

Tuyến đường phía bên xã Bắc Tân Uyên hai hàng cây xanh tươi tốt đồng đều

Bên cạnh đó, nhiều đoạn mặt đường cũng đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp dù thời gian đưa vào khai thác chưa dài. Tại một số vị trí, lớp nhựa bị bong tróc, mặt đường lồi lõm, hình thành những "sống trâu", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không sớm được khắc phục.

Trong khi đó, đoạn tuyến kết nối từ Phú Giáo đến Đồng Phú hiện vẫn còn một số hạng mục đang được tiếp tục thi công, chưa hoàn thiện đồng bộ.

Trao đổi với phóng viên ngày 18/7, ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo, cho biết tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đi qua địa bàn xã nhưng đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng bàn giao cho địa phương quản lý.

Tuyến đường phía xã Phú Giáo cây xanh với cây sống còi cọc, cây chết đan xen

Theo ông Lý, chính quyền xã đã nắm được phản ánh của người dân về tình trạng cây xanh chết khô cũng như cảnh quan trên dải phân cách xuống cấp.

"Địa phương cũng rất sốt ruột khi chứng kiến hàng loạt cây dầu chết, cây xanh trên dải phân cách héo úa. Tuy nhiên, do công trình chưa được bàn giao nên trách nhiệm quản lý, chăm sóc và khắc phục thuộc về chủ đầu tư", ông Lý nói. Cũng do chưa tiếp nhận công trình nên xã không thể tự ý triển khai các hoạt động chăm sóc cây xanh hoặc sửa chữa những hạng mục thuộc dự án.

Theo lãnh đạo xã, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Giáo là chủ đầu tư dự án. Phóng viên đã nhiều lần liên hệ đại diện đơn vị để tìm hiểu nguyên nhân hàng loạt cây xanh chết, việc duy tu, chăm sóc cũng như kế hoạch khắc phục các tồn tại trên tuyến đường, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tuyến đường nhiều đoạn có hiện tượng xuống cấp, mặt đường nổi lên những 'sống trâu' gây nguy hiểm đặc biệt đối với người điều khiển mô tô 2 bánh

Tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng được khởi công từ tháng 10/2021, chia thành bốn dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 5.300 tỷ đồng. Sau khoảng ba năm thi công, toàn tuyến được đưa vào khai thác với quy mô gần 50 km, gồm 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Đây là công trình giao thông trọng điểm có vai trò kết nối khu vực phía Bắc TPHCM với các địa phương lân cận, đồng thời tạo liên kết với tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành trong tương lai.