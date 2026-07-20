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Xã hội

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Thiệt hại do mưa lũ tăng mạnh

Nguyễn Hoài

TPO - Tính đến trưa nay (20/7), mưa lũ khiến 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương, thiệt hại tài sản lên gần 443 tỷ đồng, tăng mạnh tại Lai Châu và Sơn La.

Lai Châu - địa phương có địa hình đồi núi dốc, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao và hệ thống sông suối dày đặc tiếp tục là nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ xảy ra những ngày qua ở vùng núi Bắc Bộ nước ta.

Từ ngày 15/7 đến ngày 18/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa rất to. Lượng mưa tại các trạm trên toàn tỉnh đo được từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 17/7 phổ biến trên 200mm.

Trong đó mưa lớn nhất tại Pắc Ta 583 mm; Pa Vệ Sủ 355,8 mm; Nậm Hăn 380 mm; Hua Bum 284,8 mm, Tủa Sín Chải 225mm. Từ hôm qua đến sáng sớm nay (20/7), khu vực này còn mưa rải rác dù cường độ giảm.

Nhiều khu vực xuất hiện mưa dồn dập đã dẫn đến lũ quét và sạt lở đất đá, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

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Xã Mường Than ngổn ngang sau lũ dữ.

Xã Mường Than là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Vào khoảng 7h45 phút ngày 17/7, khu vực này xuất hiện hiện tượng trượt, sạt đất đá, cây cối từ trên núi xuống kèm theo lũ với khối lượng rất lớn, cách Đội 11 về phía thượng lưu suối khoảng 2km.

Lũ quét, sạt lở ảnh hưởng trực tiếp tới 899 hộ với 4.263 nhân khẩu tại các bản Chít, Khì, Nậm Sáng, Noong Thăng và Nậm Ngùa.

Hôm nay, thêm một thi thể mất tích được tìm thấy đã nâng số người chết do mưa lũ tại Lai Châu là 6 người chết, vẫn còn 2 người mất tích và 10 người bị thương.

Mưa lũ cũng để lại hậu quả hết sức nặng nề tại Lai Châu với 28 nhà bị sập, 224 nhà bị hư hỏng cùng hơn 408 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại về chăn nuôi, cơ sở hạ tầng cũng rất lớn.

Tính đến trưa nay, thiệt hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu ước tính trên 270 tỷ đồng, tăng mạnh so với thống kê những ngày trước, trong đó riêng Mường Than thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân trong lũ dữ tại xã Mường Than, Lai Châu.

Con số thiệt hại của tỉnh Sơn La cũng tăng mạnh, theo báo cáo và sáng nay. Địa phương này cũng gánh chịu mưa lớn kéo dài nhiều ngày với thiệt hại cả về nhà cửa, hoa màu, gia súc gia cầm, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Ước tính thiệt hại của Sơn La vào sáng nay lên tới 125 tỷ đồng.

Lào Cai cũng gánh chịu thiệt hại khá lớn những ngày qua, do mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Tổng thiệt hại tại địa phương này ước tính khoảng hơn 45 tỷ đồng. Trong khi đó, Điện Biên cũng gánh chịu thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại ước tính trong đợt mưa lũ lần này ở vùng núi Bắc Bộ, tính đến trưa 20/7 là gần 443 tỷ đồng.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta, trong đó có Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, từ khoảng 21-24/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tuy nhiên, vùng mưa có xu hướng tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ với cường độ không quá lớn.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn

Nguyễn Hoài
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