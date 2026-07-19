Lò mổ từng bị xử phạt nhưng ngang nhiên vi phạm trước mặt Tổ kiểm tra liên ngành

TPO - Chỉ ít ngày sau khi chính quyền địa phương tuyên bố sẽ xem xét đóng cửa nếu tiếp tục tái phạm, lò mổ gia súc tập trung Phan Bá Tứ (xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) đã ngang nhiên giết mổ vượt công suất ngay trước sự chứng kiến của tổ kiểm tra liên ngành.

Gây sức ép với Tổ liên ngành

Rạng sáng 18/7, thực hiện quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở giết mổ, chăn nuôi và kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn, UBND xã Quảng Ninh (Quảng Trị) đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại lò mổ gia súc tập trung Phan Bá Tứ.

Lò mổ Phan Bá Tứ vào tối 18/9.

Tổ công tác do ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh làm Tổ trưởng, cùng đại diện Phòng Kinh tế, Công an xã, Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các đơn vị liên quan có mặt tại cơ sở từ khoảng 1 giờ 30 sáng.

Ngay từ đầu buổi kiểm tra, đoàn liên ngành đã tuyên truyền, yêu cầu chủ cơ sở chỉ được giết mổ 30 con lợn, đúng công suất thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, khi lò mổ vừa hoàn thành 30 con, nhiều tiểu thương có mặt tại đây bất ngờ phản ứng dữ dội. Tổ trưởng liên ngành Lê Anh Tuấn cho PV Tiền Phong biết: Một số người lớn tiếng chửi bới, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời sử dụng điện thoại để livestream nhằm gây áp lực buộc chính quyền phải cho phép tiếp tục giết mổ.

Trong lúc tình hình trở nên căng thẳng, mặc dù tổ công tác tiếp tục tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật và vận động chấp hành, lò mổ vẫn tiếp tục đưa thêm lợn vào giết mổ.

Kết thúc buổi làm việc, cơ sở đã giết mổ 72 con lợn, vượt 42 con so với công suất được phép. Tổ liên ngành đã tiến hành thống kê số lượng, lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Lò mổ Phan Bá Tứ ngang nhiên mổ vượt công suất trước mặt Tổ kiểm tra liên ngành.

Nhiều lần bị xử phạt nhưng sai phạm vẫn kéo dài

Đây không phải lần đầu tiên lò mổ Phan Bá Tứ bị phát hiện hoạt động vượt công suất. Trước đó, qua nhiều đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, cũng như ghi nhận của Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4, cơ sở này liên tục để xảy ra tình trạng giết mổ vượt số lượng thiết kế, trong khi hệ thống xử lý môi trường, điều kiện vệ sinh thú y và năng lực tiếp nhận chất thải đều được xây dựng trên cơ sở công suất ban đầu.

Đáng chú ý, liên quan đến lò mổ này, cơ quan chức năng đã có nhiều kết luận chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong việc kiểm tra, giám sát. Cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở giết mổ này, yêu cầu đóng cửa để khắc phục, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan trong việc để lò mổ hoạt động vượt công suất kéo dài, tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng tái phạm vẫn diễn ra.

Việc ngang nhiên giết mổ vượt công suất ngay trước mặt tổ liên ngành, cho thấy dấu hiệu coi thường quy định pháp luật và thiếu hợp tác với lực lượng chức năng.

Đề xuất đóng cửa lò mổ

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh Trần Xuân Tình khẳng định quan điểm xử lý rất rõ ràng. Theo ông Tình, địa phương đã nhiều lần yêu cầu chủ cơ sở chấp hành đúng công suất thiết kế. Nếu lò mổ tiếp tục vi phạm, dù chỉ vượt một con, UBND xã cũng sẽ xem xét, báo cáo và đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục để đóng cửa cơ sở theo quy định.

Các tiểu thương gây sức ép đối với Tổ kiểm tra liên ngành để lò mổ vượt công suất.

Sau vụ việc rạng sáng 18/7, ông Lê Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành cho biết, đã hoàn thiện báo cáo gửi UBND xã Quảng Ninh và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo ông Tuấn, ngoài việc đề xuất xử phạt hành chính đối với hành vi giết mổ vượt công suất, tổ công tác cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tạm thời đình chỉ hoạt động của lò mổ để ngăn chặn tình trạng tái diễn.

Việc một cơ sở nhiều lần vi phạm, bất chấp sự có mặt của lực lượng kiểm tra và để xảy ra tình trạng tiểu thương công khai gây sức ép đối với cán bộ thi hành công vụ đang đặt ra yêu cầu phải có biện pháp xử lý đủ mạnh.

Nếu không kiên quyết chấn chỉnh, tình trạng “phạt rồi vẫn vi phạm” sẽ tạo tiền lệ xấu trong quản lý hoạt động giết mổ tập trung, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến trật tự tại địa phương.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, rạng sáng ngày 19/7, tại lò mổ Phan Bá Tứ giết mổ 56 con lợn, tiếp tục vượt công suất 26 con, bất chấp biên bản mà Tổ kiểm tra liên ngành vừa lập rạng sáng trước đó.