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Cô gái 22 tuổi hiến tạng cứu 4 người

Anh Nhàn

TPO - Sau khi cô gái 22 tuổi được xác định chết não và gia đình đồng ý hiến tạng, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công 4 ca ghép tạng, gồm một ca ghép gan, một ca ghép tim và 2 ca ghép thận. Ngoài ra, 2 lá phổi cũng được bảo quản và chuyển ra Hà Nội để ghép cho người bệnh theo sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vào rạng sáng 18/7, bệnh viện đã thực hiện ca lấy và ghép đa tạng từ một người hiến chết não 22 tuổi.

Từ nguồn tạng hiến này, 4 bệnh nhân đã được ghép tạng thành công, gồm một ca ghép gan, một ca ghép tim và 2 ca ghép thận. Ngoài ra, 2 lá phổi cũng được lấy, bảo quản và chuyển ra Hà Nội để ghép cho người bệnh theo sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

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Các y bác sĩ dành phút mặc niệm, cúi đầu tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân cô gái hiến tạng cứu 4 người

Người hiến tạng bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái. Sau khi được cấp cứu, hồi sức và đặt nội khí quản tại Bệnh viện Nhân dân 115, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nam Sài Gòn, sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để điều trị.

Trong quá trình chăm sóc, gia đình bày tỏ nguyện vọng hiến mô, tạng nếu người bệnh không qua khỏi.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng người bệnh không cải thiện và được xác định chết não. Trên cơ sở nguyện vọng của gia đình, bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để thực hiện việc điều phối và phân bổ tạng hiến.

Trong ngày 18/7, nhiều phòng mổ được kích hoạt cùng lúc để thực hiện các ca ghép. Trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, toàn bộ ê-kíp đã dành một phút mặc niệm, cúi đầu tri ân người hiến tạng. Khoảnh khắc lặng im trong phòng mổ thể hiện sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của bệnh nhân và gia đình, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Một lá gan được ghép cho nữ bệnh nhân 61 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan, 2 quả thận được ghép cho hai nữ bệnh nhân 53 tuổi và 48 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, trái tim được ghép cho nam bệnh nhân 25 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối đã chờ ghép khẩn cấp suốt hai tháng trong tình trạng nguy kịch.

Cùng thời điểm, ê-kíp y tế phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E lấy, bảo quản 2 lá phổi và vận chuyển bằng đường hàng không ra Hà Nội để ghép cho người bệnh theo phương án điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

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Ê-kíp ghép thận triển khai phẫu thuật ghép thận cho người bệnh mắc suy thận giai đoạn cuối

Đây là lần thứ 4 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện quy trình lấy và ghép đa tạng từ người hiến chết não. Việc nhiều ca ghép được triển khai đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa nhằm bảo đảm chất lượng tạng hiến và an toàn cho người nhận. Hiện các bệnh nhân sau ghép đang được theo dõi, điều trị tích cực.

"Chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình. Trong thời khắc đau buồn nhất, quyết định đầy nhân văn của họ đã mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh khác", đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ.

Trước đó trong chiều 14/7, các bác sĩ của bệnh viện cũng thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt. Quả tim hiến được vận chuyển hơn 1.600 km từ Hà Nội vào TPHCM và ghép cho một bệnh nhi 15 tuổi, giúp trái tim hiến đập trở lại trong lồng ngực của người nhận.

Anh Nhàn
#Ca lấy và ghép đa tạng tại TP.Hồ Chí Minh #Chuyển giao tạng hiến từ người chết não #Quy trình điều phối và phân bổ tạng #Ý nghĩa của hiến mô #tạng sau khi qua đời

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