Long Châu tầm soát đột quỵ, phát thuốc miễn phí cho bà con khó khăn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 18/07, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục lan tỏa chuỗi hoạt động cộng đồng "Hành trình sức khỏe", Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã phối hợp cùng ngành y tế tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình khám bệnh, tầm soát nguy cơ đột quỵ, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa.

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 1.000 người dân trên địa bàn đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tầm soát nguy cơ đột quỵ và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà đến các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, BSCKII. Huỳnh Thanh Huynh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết, đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình.

Theo BSCKII. Huỳnh Thanh Huynh, ngành y tế Lâm Đồng đang quyết tâm cụ thể hóa chủ trương bằng những hoạt động ngay từ tuyến cơ sở. Bên cạnh việc khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, ngành còn từng bước triển khai khám sức khỏe toàn dân, cập nhật dữ liệu sức khỏe, kết nối sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", giúp mỗi người dân được quản lý sức khỏe liên tục, thuận tiện và bình đẳng.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết, chương trình tiếp tục là bước đi chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu cho người Việt: “Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy phòng bệnh làm trọng tâm, Long Châu cam kết đồng hành bền bỉ cùng ngành y tế trong chiến lược dự phòng và quản lý đột quỵ, bệnh mạn tính tại Việt Nam. Thông qua mạng lưới hơn 2.678 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng phủ rộng khắp 34 tỉnh thành, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn và sự hợp tác chặt chẽ với ban, ngành, địa phương, chúng tôi mong muốn đưa chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe đến gần hơn với các địa phương khó khăn, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng sống cho người dân.”

Các chuyên viên y tế hỗ trợ người dân kiểm tra nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng.

Theo đó, hơn 25 bác sĩ, hơn 100 chuyên viên y tế đã tham gia khám tổng quát, tầm soát đột quỵ và tư vấn sức khỏe cho người dân. Các bác sĩ đã chia sẻ về "Chủ động phòng chống đột quỵ" và các bệnh thường gặp, giúp người dân có thể nhận biết sớm các dấu hiệu, yếu tố nguy cơ và cách xử trí ban đầu, nâng cao nhận thức về phòng bệnh. Bên cạnh đó, chương trình mở rộng nhiều hoạt động như: khám sàng lọc các chỉ số huyết áp, tiểu đường, siêu âm, đo điện tim, chụp X-quang, phát thuốc miễn phí…

Là một trong những người đến khám từ sớm, ông K'Noan (sinh năm 1976, phường Đông Gia Nghĩa) cho biết, ông mắc bệnh gai cột sống nhiều năm, thường xuyên đau nhức nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa có điều kiện thăm khám định kỳ. Tại chương trình, ông được các bác sĩ khám, tư vấn phương pháp điều trị, hướng dẫn chế độ sinh hoạt, luyện tập phù hợp và cấp phát thuốc miễn phí. Ông bày tỏ vui mừng vì được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để người dân vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn.

Không chỉ phát thuốc miễn phí, đội ngũ dược sĩ Long Châu còn tư vấn sử dụng thuốc đúng cách, đúng chỉ định cho người dân.

Thông qua sự phối hợp giữa các đơn vị công - tư, chương trình tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội. Với Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, đây tiếp tục là minh chứng cho nỗ lực phụng sự cộng đồng, bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch cho người dân ở mọi vùng miền và lứa tuổi, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hợp lực cùng các ban, ngành, địa phương tổ chức thêm nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.