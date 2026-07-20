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Thế giới

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington vẫn sẵn sàng theo đuổi giải pháp ngoại giao với Iran nếu Tehran thiện chí đàm phán.

Ngoại trưởng Marco Rubio hôm Chủ nhật (19/7) cho biết Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Iran, bất chấp căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang sau đêm không kích thứ chín liên tiếp của quân đội Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Manila tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, ông Rubio nhấn mạnh Mỹ luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao.

"Mỹ luôn để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Nếu cánh cửa đó mở ra, chúng tôi sẽ sẵn sàng", ông Rubio nói.

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Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Iran vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ hợp tác được hai bên đạt được hồi tháng 6, vốn nhằm mở rộng lệnh ngừng bắn và bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo ông Rubio, Tehran vẫn tiếp tục tấn công tàu thuyền và phóng tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ.

"Họ không thể có một bản ghi nhớ còn hiệu lực nếu chính họ vi phạm các điều khoản của nó", ông Rubio nói, đồng thời cho rằng Mỹ đang đáp trả các hành động quân sự của Iran.

Khi được hỏi về khả năng nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, Ngoại trưởng Rubio cảnh báo điều đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với Iran.

"Tôi không nghĩ điều đó sẽ tốt cho Iran. Nền kinh tế của họ đang trong tình trạng hỗn loạn", Ngoại trưởng Mỹ nhận định.

Về tình hình chiến sự, ông Rubio xác nhận một binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại miền bắc Iraq hôm thứ Bảy là do một "tai nạn" xảy ra trong quá trình tháo dỡ một máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ.

Ông cũng đề cập vụ tấn công tại Jordan hôm thứ Sáu khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng, cho biết phần lớn tên lửa của Iran đã bị đánh chặn, nhưng vẫn có một quả lọt qua hệ thống phòng thủ.

"Một quả tên lửa đã lọt qua. Chúng tôi đã bắn hạ gần như tất cả số còn lại. Điều đó thật đau lòng", ông Rubio nói và gửi lời chia buồn tới gia đình các binh sĩ tử trận.

Theo giới chức Mỹ, số binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran kéo dài gần 5 tháng đã tăng lên 17 người.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ tiếc thương đối với những quân nhân Mỹ đã hy sinh, đồng thời khẳng định họ đang chiến đấu để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Họ là những người yêu nước vĩ đại và đang chiến đấu để Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói khi trở về Washington sau khi dự trận chung kết World Cup.

Tổng thống Mỹ đồng thời tuyên bố các đợt không kích mới nhất đã gây thiệt hại nặng nề cho Iran.

"Iran đã bị thiệt hại rất nặng nề. Họ gần như đã mất tất cả về mặt quân sự... Chúng tôi đã giáng cho họ một đòn rất mạnh tối nay", ông Trump khẳng định.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã tiến hành đợt không kích thứ chín liên tiếp nhằm vào các mục tiêu tại Iran, trong khi giao tranh giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #đàm phán #xung đột #Ngoại trưởng Rubio #quân sự #ngoại giao #Trung Đông

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