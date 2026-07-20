Khói từ xưởng than sinh học phủ khu dân cư, người dân kêu khó thở

TPO - Cơ sở sản xuất than sinh học nằm sát khu dân cư tại xã Việt Hồng (Lào Cai) bị nhiều hộ dân phản ánh thường xuyên phát tán khói trắng kèm mùi khét, đặc biệt vào sáng sớm và buổi tối. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết việc kiểm tra môi trường còn gặp khó do thiếu nhân lực và thiết bị chuyên môn.
Theo hồ sơ đăng ký môi trường của cơ sở, dự án được thực hiện trên diện tích 822,5 m2, sử dụng mùn cưa làm nguyên liệu chính để sản xuất than sinh học. Hồ sơ cũng nêu, trong quá trình than hóa, khí thải phát sinh chủ yếu gồm CO2, CO và N2. Nếu không được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn hoặc quá trình than hóa diễn ra không hoàn toàn khiến khí trong nguyên liệu không cháy hết, các khí thải, đặc biệt là khí CO, có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
Vào nhiều thời điểm trong ngày, khói trắng bốc lên dày đặc từ ống khói của cơ sở sản xuất. Đặc biệt, khi thời tiết nồm ẩm, không khí bí, khói không khuếch tán lên cao mà lan xuống khu vực đường giao thông và các hộ dân lân cận, tạo thành một lớp sương mù bao phủ khu vực.
Theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 19/6/2025 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Phụ lục IX, Mục VII quy định về đối tượng phải thực hiện thủ tục môi trường, tại điều 3, các dự án có lưu lượng nước thải dưới 50 m3/ngày đêm hoặc phát sinh bụi, khí thải với tổng lưu lượng xả dưới 20.000 m3/giờ được thực hiện đăng ký môi trường tại UBND cấp xã.