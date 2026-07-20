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Khói từ xưởng than sinh học phủ khu dân cư, người dân kêu khó thở

Thành Đạt

TPO - Cơ sở sản xuất than sinh học nằm sát khu dân cư tại xã Việt Hồng (Lào Cai) bị nhiều hộ dân phản ánh thường xuyên phát tán khói trắng kèm mùi khét, đặc biệt vào sáng sớm và buổi tối. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết việc kiểm tra môi trường còn gặp khó do thiếu nhân lực và thiết bị chuyên môn.

Video: Người dân thôn 3A, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai phản ánh tình trạng mùi khét phát sinh từ một xưởng sản xuất than sinh học, gây hại cho sức khoẻ.
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Xưởng sản xuất than sinh học﻿ ở thôn 3A, xã Việt Hồng có công suất 1000 tấn sản phẩm/năm, với 24 lò than hóa.
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Theo hồ sơ đăng ký môi trường của cơ sở, dự án được thực hiện trên diện tích 822,5 m2, sử dụng mùn cưa làm nguyên liệu chính để sản xuất than sinh học. Hồ sơ cũng nêu, trong quá trình than hóa, khí thải phát sinh chủ yếu gồm CO2, CO và N2. Nếu không được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn hoặc quá trình than hóa diễn ra không hoàn toàn khiến khí trong nguyên liệu không cháy hết, các khí thải, đặc biệt là khí CO, có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
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Ghi nhận tại xưởng sản xuất, mùn cưa được tập kết với khối lượng lớn, chất đống để phục vụ quá trình sản xuất than sinh học.
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Vào nhiều thời điểm trong ngày, khói trắng bốc lên dày đặc từ ống khói của cơ sở sản xuất. Đặc biệt, khi thời tiết nồm ẩm, không khí bí, khói không khuếch tán lên cao mà lan xuống khu vực đường giao thông và các hộ dân lân cận, tạo thành một lớp sương mù bao phủ khu vực.
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Người dân thôn 3A phản ánh, khói từ cơ sở sản xuất﻿ thường xuất hiện dày đặc nhất vào rạng sáng hoặc buổi tối. Khói có mùi khét, gây cảm giác khó thở, đặc biệt vào những ngày thời tiết nồm ẩm. "Nhà tôi có nhiều ô thông gió nên không thể bịt kín hoàn toàn. Nhiều hôm trời nặng, khói bay vào nhà, mùi rất khó chịu, hít vào thì rát họng, ảnh hưởng đến sức khỏe", bà Tâm, người dân sống gần nhà máy cho biết.
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Ông Nguyễn Phùng Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã kiểm tra và yêu cầu cơ sở hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đến nay, đơn vị đã cung cấp các thủ tục về đất đai, phòng cháy chữa cháy và hồ sơ đăng ký môi trường. Chính quyền địa phương cũng đã lập biên bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của cơ sở.
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Theo ông Hưng, việc đăng ký môi trường và các nội dung đánh giá, cam kết bảo vệ môi trường do doanh nghiệp tự thực hiện theo quy định. "Việc kiểm tra về môi trường đối với cấp xã gặp khó khăn khi thiếu nhân sự chuyên môn, trang thiết bị, máy móc. Xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra, có thể sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập hoặc đề nghị cơ quan chuyên môn về môi trường tiến hành kiểm định, đánh giá. Chỉ khi cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện, không gây ảnh hưởng đến người dân mới được tiếp tục hoạt động", ông Hưng nói.

Theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 19/6/2025 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Phụ lục IX, Mục VII quy định về đối tượng phải thực hiện thủ tục môi trường, tại điều 3, các dự án có lưu lượng nước thải dưới 50 m3/ngày đêm hoặc phát sinh bụi, khí thải với tổng lưu lượng xả dưới 20.000 m3/giờ được thực hiện đăng ký môi trường tại UBND cấp xã.

Thành Đạt
#Ô nhiễm không khí gần xưởng than sinh học #Ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của cộng đồng #Ô nhiễm môi trường tác động đến người dân #Ô nhiễm khói từ xưởng than sinh học #Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân #Vấn đề quản lý môi trường #Phản ánh cộng đồng địa phương #Kiểm tra và xử lý ô nhiễm

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