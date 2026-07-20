Khói từ xưởng than sinh học phủ khu dân cư, người dân kêu khó thở

Theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 19/6/2025 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Phụ lục IX, Mục VII quy định về đối tượng phải thực hiện thủ tục môi trường, tại điều 3, các dự án có lưu lượng nước thải dưới 50 m3/ngày đêm hoặc phát sinh bụi, khí thải với tổng lưu lượng xả dưới 20.000 m3/giờ được thực hiện đăng ký môi trường tại UBND cấp xã.