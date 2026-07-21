Nghệ An: Lên kế hoạch sẵn sàng cưỡng chế khu lăng mộ 'khủng' xây trên đất trồng cây

TPO - Qua làm việc với chính quyền địa phương, những người chủ sở hữu các khu lăng mộ cho biết, do khu đất giáp ranh với nghĩa trang nhưng không có ranh giới, mốc nên đã bị nhầm lẫn.

Ngày 21/7, ông Phùng Ngọc Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lộc (Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày thông báo rộng rãi, xã đã xác định được các chủ sở hữu của 3 khu lăng mộ xây trái phép trên đất trồng cây lâu năm của xã.

Một trong 3 khu lăng mộ "khủng" được phát hiện xây trên đất trồng cây lâu năm của xã Đông Lộc quản lý.

Theo đó, có 2 chủ sở hữu 2 khu lăng mộ là công dân thuộc phường Cửa Lò (Nghệ An). Chủ sở hữu khu lăng mộ còn lại là công dân của xã Đông Lộc.

“Xã đã mời 3 người chủ sở hữu các khu lăng mộ lên làm việc. Bước đầu, những người này thừa nhận hành vi của mình là sai”, lãnh đạo xã Đông Lộc nói và cho biết thêm, những người này trình bày do khu vực đó giáp ranh với nghĩa trang phường Cửa Lò nhưng không có mốc, không có ranh giới nên khó nhận định và bị nhầm lẫn.

Phó Chủ tịch xã Đông Lộc cho biết, trước mắt xã đang vận động người dân tự tháo dỡ các khu lăng mộ xây trái phép. Nếu người dân không chấp hành, xã sẽ lên phương án cưỡng chế.

Khuôn viên khu lăng mộ được đổ bê tông kiên cố rộng 336m2 nhưng chưa có ngôi mộ nào.

Trước đó vào ngày 20/7, xã Đông Lộc cũng tổ chức cuộc họp để làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây lăng mộ trái phép trên địa bàn phường.

Theo báo cáo, qua thông tin từ người dân cung cấp, xã đã kiểm tra hiện trường và phát hiện có 3 công trình lăng mộ được xây dựng trên diện tích đất do xã quản lý. Đây là khu đất trồng cây lâu năm do UBND xã Đông Lộc quản lý tại thửa đất số 191, tờ bản đồ số 50, thuộc địa bàn xóm Vĩnh Trinh, xã Đông Lộc.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, một khu đất đã được xây móng và đổ bê tông kiên cố bao quanh với diện tích 336m2. Bên trong khuôn viên đã được đổ đất, cát san lấp khá bằng phẳng, song chưa có ngôi mộ nào được di dời vào.

Ngay cạnh bên là một khu lăng mộ “khủng” khác có diện tích hơn 190m2. Toàn bộ công trình được xây dựng bằng tường đá xanh kiên cố, bề thế. Tuy nhiên, trong khuôn viên rộng lớn này mới chỉ có một phần mộ mới được di dời đến. Công trình còn lại rộng gần 120m2, đã được đổ móng bê tông bao quanh, bên trong có hai ngôi mộ được ốp đá trắng.

Xã Đông Lộc đã xác định được chủ sở hữu của các khu lăng mộ này.

Cán bộ xã Đông Lộc cho biết, nguyên nhân để xảy ra tình trạng xây lăng mộ trái phép là do khu vực vi phạm nằm giáp ranh với nghĩa trang phường Cửa Lò, chưa có mốc giới rõ ràng giữa khu vực nghĩa trang và diện tích đất trồng cây lâu năm do UBND xã Đông Lộc quản lý. Bên cạnh đó, vị trí vi phạm nằm xa khu dân cư, bị che khuất bởi rừng cây và Trạm Ra đa của quân đội. Ngoài ra, tuyến đường tiếp cận hiện trường là đường độc đạo đi qua Nghĩa trang. Thời điểm xảy ra vụ việc cũng trùng với quá trình địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm nên các đối tượng đã lợi dụng để xây dựng trái phép lăng mộ.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch UBND xã Đông Lộc cho biết, xã đã thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, giao cho xóm Vĩnh Trinh và đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng và bàn giao lại diện tích đất cho Nhà nước quản lý. Song song với đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vi phạm, rà soát đầy đủ các căn cứ pháp lý, xây dựng phương án xử lý; hoàn thành và thông qua kế hoạch cưỡng chế trước ngày 28/7 đối với các trường hợp không tự giác chấp hành.