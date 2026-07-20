Phú Quốc mở đợt cao điểm 90 ngày xử lý vi phạm đất đai, xây dựng

TPO - Trước tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng còn diễn biến phức tạp, đặc khu Phú Quốc (An Giang) triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công, đất rừng, xây dựng trái phép, siết chặt kỷ cương quản lý đô thị.

Sáng 20/7, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) phát động đợt cao điểm 90 ngày kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, khoáng sản và trật tự đô thị trên địa bàn.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, thời gian qua, tình trạng lấn chiếm đất công, đất rừng, xây dựng không phép, sai phép; tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và hành lang bảo vệ bờ biển vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng này ảnh hưởng đến quy hoạch, môi trường đầu tư và hình ảnh đô thị du lịch biển của Phú Quốc.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc phát động ra quân 90 ngày lập lại trật tự xây dựng, đất đai.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn dẫn thống kê, từ tháng 7/2025 đến nay, toàn đặc khu đã phát hiện, xử lý 324 vụ vi phạm hành chính, trong đó 315 vụ liên quan lĩnh vực đất đai, 6 vụ về khoáng sản. Đáng chú ý, có 2 vụ việc nghiêm trọng đã được chuyển cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả hơn 32 tỷ đồng. Chính quyền Phú Quốc đã ban hành 83 quyết định cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm nhưng không chấp hành.

Đến nay, 138 trường hợp vi phạm đã tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt và khắc phục hậu quả.

Cùng đó, Phú Quốc đã thành lập các tổ kiểm tra liên ngành, triển khai đợt cao điểm 90 ngày lập lại trật tự trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, khoáng sản, đô thị. Đợt này, các lực lượng thường xuyên bám địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, địa phương đặt mục tiêu chuyển từ tư duy xử lý từng vụ việc sang quản trị địa bàn chủ động, với phương châm "phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm, công khai, minh bạch, không để tái phạm". Các lực lượng chức năng được yêu cầu rà soát toàn diện, xử lý đúng quy định, bảo đảm khách quan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo kế hoạch, trong 90 ngày cao điểm, các tổ kiểm tra sẽ tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, đất rừng, đất do Nhà nước quản lý; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; san lấp mặt bằng trái phép; cho thuê, chuyển nhượng đất không đúng quy định; rà soát việc chấp hành các quyết định xử lý vi phạm trước đây.

Bên cạnh công tác kiểm tra, cưỡng chế, Phú Quốc sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, số hóa quỹ đất công, hành lang kỹ thuật và hành lang bảo vệ bờ biển.

Thời gian qua, chính quyền đặc khu Phú Quốc tăng cường xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép.

Lực lượng chức năng Phú Quốc cũng kiểm tra các công trình xây dựng không phép, sai phép, xây dựng trên đất không đủ điều kiện. Xử lý các công trình vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi, hành lang bảo vệ bờ biển, công trình ảnh hưởng đến quy hoạch, mỹ quan đô thị và an toàn xã hội.

Sau thời gian cao điểm, các tổ kiểm tra sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra thường xuyên và đột xuất nhằm ngăn chặn vi phạm tái diễn.

Chiến dịch trên được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự quản lý đất đai, xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư và tạo diện mạo đô thị văn minh, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.