Từ lễ hội té nước đến chiến lược kinh tế đêm: Đại đô thị Regal Legend và triết lý kiến tạo điểm đến 365 ngày

Water Boom Legend Show khép lại với hàng nghìn lượt người dân và du khách tham gia tại Regal Legend. Nhưng phía sau một lễ hội mùa hè không chỉ là những khoảnh khắc giải trí, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn của Regal Group nhằm kiến tạo một điểm đến vận hành quanh năm – nơi trải nghiệm trở thành động lực phát triển du lịch, thương mại và kinh tế đêm.

Water Boom Legend Show: Dấu ấn mới trên hành trình kiến tạo điểm đến

Ngày 18/7, khu đô thị Regal Legend trở thành tâm điểm của mùa hè Đồng Hới khi Water Boom Legend Show diễn ra với chuỗi hoạt động kéo dài từ chiều đến tối, quy tụ đông đảo người dân và du khách tham gia. Lễ hội mang đến mô hình trải nghiệm “3 trong 1” từ không gian ẩm thực và mua sắm đến đại chiến té nước cùng đêm nhạc DJ ngoài trời, tạo nên bầu không khí mùa hè sôi động bên bán đảo Bảo Ninh.

Những màn trình diễn nghệ thuật, âm nhạc, hiệu ứng nước và ánh sáng đã tạo nên một ngày hội mùa hè giàu cảm xúc, nơi hàng nghìn người cùng kết nối trong một không gian mở ven biển.

Tuy nhiên, với Regal Group, Water Boom Legend Show không chỉ là một sự kiện giải trí. Đó là một mắt xích trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm kiến tạo Regal Legend trở thành một điểm đến luôn vận động, nơi mỗi lần ghé thăm đều mang đến những trải nghiệm mới.

Chuỗi sự kiện 365 ngày: Định hình hệ sinh thái "All-in-one" và bảo chứng dòng tiền

Khác với cách tổ chức những sự kiện mang tính thời điểm, Regal Group định hướng phát triển Regal Legend bằng một hệ sinh thái trải nghiệm được vận hành xuyên suốt bốn mùa.

Từ đại tiệc Countdown chào năm mới, lễ hội mùa xuân, lễ hội mùa hè, lễ hội ẩm thực, cho đến các chương trình nghệ thuật, lễ hội té nước, giải đấu thể thao quốc tế, lễ hội Quốc khánh và chuỗi hoạt động mùa đông rực rỡ... tất cả đều là những mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh lớn nhằm hình thành một điểm đến luôn tràn đầy sức sống và luôn có lý do để du khách quay trở lại.

Đây cũng là xu hướng phát triển tất yếu của nhiều đô thị và tổ hợp du lịch quốc tế. Theo định hướng đó, Regal Legend không chỉ được quy hoạch như một đại đô thị ven biển thông thường, mà được định hình theo mô hình “All-in-one Destination” – nơi mọi nhu cầu sống, lưu trú, mua sắm, ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe cùng hiện diện trong một hệ sinh thái thống nhất. Khái niệm này đã được hiện thực hóa mạnh mẽ qua sự vươn mình của tổ hợp 5 tòa tháp hạng sang Novotel Hotels & Regal Residence, sự nhộn nhịp của chuỗi phố đi bộ hồ Bảo Ninh, phố đêm Võ Nguyên Giáp, cùng hệ thống tiện ích đặc quyền như Regal Pool hay Regal Beach.

Đặc biệt, dưới góc độ đầu tư, việc duy trì chuỗi sự kiện 365 ngày chính là "bảo chứng vàng" cho nhịp độ thương mại. Khi hàng vạn lượt khách liên tục đổ về trải nghiệm, lưu lượng giao thương khổng lồ này trực tiếp chuyển hóa thành doanh thu bền vững cho các chủ sở hữu shophouse, boutique hotel và các thương hiệu F&B đang kinh doanh tại nội khu dự án. Mỗi trải nghiệm được bổ sung không chỉ làm phong phú giá trị điểm đến mà còn kiến tạo một nhịp sống đô thị sôi động, mang lại lợi nhuận thực tế cho nhà đầu tư.

Kiến tạo động lực mới cho du lịch và kinh tế đêm Đồng Hới

Việc dồn lực đầu tư cho chuỗi sự kiện quanh năm không chỉ tạo thêm không gian tận hưởng cho người dân mà còn góp phần mở rộng biên độ giá trị của ngành du lịch địa phương. Khi một điểm đến liên tục có những hoạt động mới mẻ để khám phá, thời gian lưu trú của du khách tự khắc được kéo dài, lưu lượng khách duy trì ổn định, kéo theo sự gia tăng bùng nổ về nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Đó chính là nền tảng vững chắc để hình thành một hệ sinh thái thương mại vận hành hiệu quả, từng bước thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đêm – lĩnh vực đang được xem là động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch toàn cầu.

Bằng tư duy của một nhà phát triển bất động sản quốc tế, Regal Group đang chứng minh vị thế tiên phong trong việc tái định hình bản đồ du lịch Quảng Trị. Không chỉ dựa vào lợi thế thiên nhiên hay những hang động kỳ vĩ sẵn có, doanh nghiệp đang tự tay kiến tạo nên những “di sản nhân tạo” và không gian trải nghiệm xa xỉ, góp phần biến Đồng Hới thành thủ phủ kinh tế đêm sôi động bậc nhất miền Trung.

Giá trị của một đô thị không chỉ được đo đếm bằng những công trình mà được lưu giữ bằng những ký ức tuyệt đẹp trong lòng mỗi du khách. Bằng triết lý kiến tạo những điểm đến luôn chuyển động, Regal Group đang bồi đắp trải nghiệm, nuôi dưỡng sức sống đô thị và tạo ra vô vàn lý do để con người khao khát quay trở lại – không chỉ một lần, mà nhiều lần trong tương lai.