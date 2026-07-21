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Địa ốc

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Ngôi nhà được thiết kế từ cảm hứng về họa tiết trên trang phục của người bản địa

Thúy Hiền

TPO - Kiến trúc sư muốn khoác lên công trình của mình một dáng vẻ bản địa thông qua nhịp điệu của những họa tiết chữ V trong vải thổ cẩm của các dân tộc tại Tây Nguyên.

Theo KTS chia sẻ, ngay khi chạm ngõ với mảnh đất đỏ bazan anh đã muốn đưa vào thiết kế những đặc trưng của vùng đất. Họa tiết chữ V đầy nhịp điệu trên trang phục của người dân tộc, những sắc cam đỏ của màu đất bazan,...

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Vì vậy, ngay từ mặt đứng công trình, các tấm lam bê tông màu đất đỏ đã trở thành điểm nhấn, không chỉ đóng vai trò xuyên suốt trong căn nhà như một lớp chắn sáng, mang gió mát vào trong nhà và hạn chế tối đa lượng mưa tạt vào nhà, mà còn tham gia vào một phần nội thất.

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Công trình nằm trên khu đất chữ nhật vuông vức theo quy hoạch, nhưng thay vì tiếp cận theo lối thông thường, KTS đã điều chỉnh lối đi phía sau và một phần kiến trúc từ cạnh khu đất vào trung tâm. Tạo ra nhiều góc nhìn hơn cho khu vực bàn ăn, phòng tắm và phòng ngủ.

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Hình ảnh về nhịp điệu và họa tiết được diễn tả bằng không chỉ bằng hệ lam mà còn thông qua hình ảnh nội thất gỗ, các hệ khung sắt bảo vệ, các lát cắt tường... trở thành ngôn ngữ riêng của ngôi nhà xuyên suốt 3 tầng nhà.

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Thúy Hiền
Khuôn Studio
#kiến trúc #Tây Nguyên #họa tiết #thổ cẩm #nội thất #địa điểm #bazan

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