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Địa ốc

Hà Nội cấp phép xây dựng cho siêu đô thị sinh thái tổng vốn 2 tỷ USD trên trục Tây Thăng Long của Sunshine Group

P.V

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3034/ QĐ-UBND chính thức cấp phép xây dựng dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (tên thương mại Noble Rivera) của Sunshine Group trên trục Tây Thăng Long.

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Trước đó, dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 13/4/2026. Việc tiếp tục được cấp phép xây dựng theo Quyết định số 3034/QĐ-UBND đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về pháp lý, tạo cơ sở để Sunshine Group chính thức khởi công dự án, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

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Với tổng vốn 2 tỷ USD, Noble Rivera có quy mô gần 250ha đất xây dựng và 150ha cảnh quanh mặt nước, tọa lạc ngay trên trục đại lộ Tây Thăng Long, thuộc địa phận các xã Hát Môn, Phúc Thọ và Phúc Lộc (Hà Nội). Với quy mô này, dự án được xem là một trong những đại đô thị sinh thái ven sông lớn bậc nhất phía Tây Thủ đô hiện nay. Tuy nhiên, điều khiến dự án thực sự tạo dấu ấn trên thị trường không chỉ là quy mô đầu tư và vị trí đắc địa mà còn là kỷ lục 11km mặt tiền ven sông - một con số gần như chưa từng có tiền lệ tại các dự án Thủ đô.

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Với kỷ lục 11km ven sông, Noble Rivera là đô thị sinh thái có tỷ lệ cảnh quan sông nước dẫn đầu thị trường hiện nay.

Dự án còn gây ấn tượng mạnh khi lần đầu đưa mô hình dinh thự độc bản ven sông dành riêng cho giới tài phiệt xuất hiện tại Hà Nội. Theo thông tin công bố, các dinh thự tại đây có diện tích lớn nhất lên tới 2.000-2.500m²/căn, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục, không gian wellness riêng, nội thất hàng hiệu cùng mô hình “One Villa – One Service” do các thương hiệu 5 sao quốc tế vận hành.

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Các dinh thự tại Noble Rivera có diện tích lớn nhất lên tới 2.000-2.500m²/căn.

Bên cạnh đó là hệ tiện ích quy mô lớn với hơn 100 hạng mục nghỉ dưỡng, wellness, thương mại, thể thao và văn hóa tích hợp công nghệ AI. Trong đó nổi bật có quảng trường nhạc nước, clubhouse 5 sao, công viên ven sông, bến du thuyền, trung tâm thương mại, trường học quốc tế và các không gian lễ hội ven sông dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

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Đáng chú ý, Quyết định số 3034/QĐ-UBND được ban hành trong bối cảnh Hà Nội đang tăng tốc hoàn thiện đại lộ Tây Thăng Long - trục giao thông chiến lược kết nối khu vực phía Tây với trung tâm Thủ đô, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Hiện khoảng 6km tuyến đường đã được đưa vào khai thác, gần 9km đang thi công. Mới đây, phường Đông Ngạc đã hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch sau nhiều năm vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến. Bên cạnh đó, hầm chui nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3 kết nối trực tiếp khu đô thị Tây Hồ Tây dự kiến khởi công trong tháng 8, trong khi các đoạn còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư.

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Đường trục Tây Thăng Long dài hơn 34 km, quy mô 10 làn xe, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Phúc Thọ, Đan Phượng về Tây Hồ Tây chỉ còn 15-20 phút .

Khi hoàn thành, đại lộ Tây Thăng Long được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực kết nối và rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Phúc Thọ, Đan Phượng đến Tây Hồ Tây xuống còn khoảng 15-20 phút. Không chỉ tạo động lực phát triển cho toàn bộ hành lang phía Tây Thủ đô, tuyến đường còn gia tăng giá trị cho các dự án nằm dọc trục giao thông chiến lược này.

Trong số đó, Sunshine Group được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất khi sở hữu hàng loạt dự án lớn như Noble Palace Tay Thang Long Worldhotels Residences có tổng diện tích quy hoạch khoảng 70ha với gần 2.500 căn nhà phố châu Âu (dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý 3 năm nay), Noble Palace Garden gần 45ha và Noble Rivera - đại đô thị sinh thái tổng vốn 2 tỷ USD đang chuẩn bị được Tập đoàn này khởi công.

P.V
#Hà Nội #Noble Rivera #Sunshine Group #đô thị sinh thái #dự án lớn #Tây Thăng Long #đầu tư

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