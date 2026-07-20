Cửa lò nâng chuẩn đô thị biển: Pearl Residence đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Sau khi được vinh danh là Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026, Cửa Lò bước vào giai đoạn phát triển mới với hạ tầng, môi trường và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Đây cũng là tiền đề hình thành một chu kỳ tăng trưởng mới, thúc đẩy những sản phẩm chú trọng giá trị sử dụng lâu dài, chất lượng vận hành và tiềm năng gia tăng giá trị theo sự phát triển của đô thị.

Danh hiệu Đô thị sạch ASEAN mở ra chu kỳ phát triển mới cho Cửa Lò

Danh hiệu Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026 không chỉ ghi nhận những nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững mà còn đánh dấu bước chuyển mình của đô thị biển trên hành trình nâng cao chất lượng hạ tầng, môi trường và dịch vụ. Đây được xem là nền tảng để Cửa Lò tiếp tục gia tăng sức hút với du khách, cư dân và các dòng vốn đầu tư trong giai đoạn tới.

Diện mạo đô thị biển Cửa Lò ngày càng hiện đại, tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới về du lịch, dịch vụ và bất động sản

Cùng với diện mạo đô thị ngày càng hoàn thiện, tiêu chí lựa chọn bất động sản tại Cửa Lò cũng đang thay đổi. Thị trường dần chuyển từ những sản phẩm nghỉ dưỡng theo mùa sang các dự án sở hữu pháp lý lâu dài, được quy hoạch đồng bộ và đáp ứng nhu cầu sử dụng xuyên suốt thay vì chỉ phục vụ những kỳ nghỉ ngắn ngày.

Pearl Residence đón đầu xu hướng đầu tư tại trung tâm Cửa Lò

Tọa lạc tại trung tâm biển Cửa Lò, Pearl Residence được phát triển theo định hướng kiến tạo một không gian sống hiện đại đồng hành cùng diện mạo mới của đô thị biển.

Pearl Residence sở hữu vị trí sát trung tâm biển Cửa Lò với hai tòa căn hộ cao cấp

Mật độ chỉ 6 căn hộ trên mỗi tầng tạo nên một chuẩn sống riêng tư, đồng thời giúp hệ thống giao thông đứng vận hành hiệu quả. Hệ thống thang máy tốc độ cao được đầu tư đồng bộ, bảo đảm khả năng phục vụ nhanh chóng ngay cả trong giờ cao điểm. Mỗi căn hộ 3 phòng ngủ sở hữu hai ban công rộng, đón trọn ánh sáng và gió tự nhiên, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng biển.

Khối đế thương mại cùng hệ tiện ích nội khu như đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em cùng hệ thống dịch vụ quản lý chuyên nghiệp phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống, giải trí, chăm sóc sức khỏe và mua sắm hàng ngày. Không gian sống hiện đại, mật độ cư dân thấp, hệ tiện ích đồng bộ cùng pháp lý sở hữu lâu dài tạo nên một chuẩn không gian sống mới, hướng đến nhóm khách hàng mong muốn tận hưởng chất lượng sống cao tại đô thị biển Cửa Lò đang trên đà phát triển.

Sở hữu hôm nay để đón đầu giá trị cho tương lai

Sự phát triển của Cửa Lò không chỉ được thể hiện qua hạ tầng và diện mạo đô thị, mà còn phản ánh ở đà tăng trưởng của ngành du lịch. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 03/05/2026, Cửa Lò đón hơn 300.000 lượt khách, trong đó có trên 100.000 lượt khách lưu trú, với doanh thu du lịch ước đạt hơn 300 tỷ đồng. Những tín hiệu tích cực ngay từ đầu mùa hè cho thấy nhu cầu lưu trú tại Cửa Lò đang gia tăng rõ rệt.

Không gian sống hiện đại và, hệ tiện ích đồng bộ định hình nên chuẩn sống mới tại đô thị biển đang phát triển

Cùng với mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách, trong đó 1,832 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2026, Cửa Lò được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng nhu cầu về các sản phẩm lưu trú chất lượng cao và tạo dư địa phát triển cho phân khúc căn hộ sở hữu lâu dài.

Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Cửa Lò, những dự án hội tụ vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ, pháp lý sở hữu lâu dài, chất lượng vận hành chuyên nghiệp và có thể khai thác ngay như Pearl Residence đang trở thành lựa chọn của các nhà đầu tư hướng đến giá trị bền vững. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư và khai thác thực, dự án còn sở hữu dư địa gia tăng giá trị cùng sự phát triển của đô thị biển trong tương lai.