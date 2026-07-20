Alaric bắt đầu bàn giao, chất sống mới bên biển dần thành hình tại The Maris Vũng Tàu

Từ ngày 17/7/2026, những căn hộ Alaric đầu tiên chính thức được bàn giao đến khách hàng, đánh dấu bước chuyển mới của khu compound nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu.

Khi căn hộ biển trở thành nơi để trở về

Dấu mốc bàn giao giúp giá trị của Alaric được cảm nhận rõ hơn qua những trải nghiệm hàng ngày. Đó là khoảnh khắc đón nắng sớm từ ban công, những buổi đi bộ ven biển, thời gian vận động ngoài trời hay những bữa ăn quây quần cùng gia đình.

Những cư dân đầu tiên về với căn hộ biển Alaric tạo nên nhịp sống năng động mới cho toàn khu (Nguồn ảnh: TDG Group)

Khi các căn hộ đầu tiên sáng đèn, cảnh quan, đường dạo và những không gian sinh hoạt chung cũng dần được lấp đầy bởi các hoạt động sống thực tế. Alaric từ đó có thể trở thành nơi nghỉ dưỡng cuối tuần, điểm lưu trú dài ngày hoặc không gian sum họp của nhiều thế hệ trong gia đình.

Sự hiện diện của những chủ nhân đầu tiên cũng mở đầu cho quá trình hình thành cộng đồng cư dân tại The Maris Vũng Tàu, nơi mỗi căn hộ dần trở thành một điểm đến quen thuộc bên biển.

Chất sống mới được dẫn dắt bởi thiên nhiên

The Maris Vũng Tàu được phát triển trên quy mô khoảng 23ha, sở hữu hơn 600m bờ biển riêng cùng hệ thống cảnh quan và tiện ích trải rộng trong toàn khu.

Lợi thế tiếp giáp biển giúp cư dân Alaric dễ dàng tiếp cận ánh sáng tự nhiên, gió biển và các hoạt động ngoài trời. Một ngày tại đây có thể bắt đầu bằng việc đi bộ ven biển, tập yoga trong không gian xanh, tiếp nối bằng bơi lội, vận động thể thao và khép lại với một bữa tối cùng gia đình.

Chất lượng sống được tạo nên từ những điều tương đối giản dị: nhiều thời gian ngoài trời hơn, thói quen vận động đều đặn hơn và thêm những khoảng nghỉ cần thiết sau nhịp sống đô thị.

Không gian thoáng rộng, mặt nước và nhịp sống chậm hơn cũng góp phần mang lại cảm giác thư giãn, giúp cư dân tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh môi trường biển, hệ tiện ích nội khu là một phần quan trọng trong trải nghiệm sống tại The Maris Vũng Tàu.

Toàn khu được quy hoạch với hồ bơi vô cực, nhà hàng bên biển, công viên, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, khu tập luyện, không gian thể thao biển và nhiều khu vực sinh hoạt ngoài trời.

Các tiện ích được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ trong cùng một gia đình. Người lớn tuổi có thể đi bộ, vận động nhẹ hoặc nghỉ ngơi tại các khu vực cảnh quan yên tĩnh. Người trẻ có thêm lựa chọn bơi lội, tập luyện và tham gia hoạt động thể thao. Trẻ nhỏ được vui chơi trong không gian rộng mở và có nhiều thời gian tiếp xúc với thiên nhiên.

Việc tích hợp đa dạng tiện ích trong cùng một khuôn viên giúp cư dân chủ động hơn trong mỗi kỳ nghỉ, đồng thời giảm thời gian di chuyển ra bên ngoài. Mỗi thành viên có thể lựa chọn cách tận hưởng phù hợp, từ vận động, thư giãn đến ẩm thực và giải trí.

Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một căn hộ nghỉ dưỡng đơn lẻ và một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, nơi trải nghiệm được hình thành từ tổng thể không gian, tiện ích và cộng đồng xung quanh.

Không gian hoàn thiện, sẵn sàng đón cư dân về ở

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn hộ Alaric được bàn giao hoàn thiện nội thất, giúp chủ nhân có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng, nghỉ dưỡng hoặc khai thác sau khi nhận nhà.

Không gian bên trong được hoàn thiện đồng bộ theo định hướng nghỉ dưỡng, bảo đảm sự hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và tính thuận tiện. Từ phòng khách, phòng ngủ đến khu vực bếp và các không gian sinh hoạt, từng hạng mục được bố trí phù hợp với nhu cầu lưu trú của cá nhân và gia đình.

Cư dân nhận bàn giao căn hộ hoàn thiện nội thất, sẵn sàng đưa vào hoạt động từ sớm (Nguồn ảnh: TDG Group)

Việc bàn giao căn hộ hoàn thiện cũng giúp chủ nhân tiết kiệm thời gian thiết kế, mua sắm và tổ chức lại không gian trước khi sử dụng. Đây là lợi thế đáng kể đối với những khách hàng mong muốn sớm tận hưởng kỳ nghỉ hoặc chủ động xây dựng kế hoạch khai thác căn hộ.

Từ những căn hộ đầu tiên sáng đèn, Alaric đang từng bước chuyển từ một sản phẩm bất động sản thành không gian sống thực tế bên biển. Cùng với sự hiện diện của những cư dân đầu tiên, một cộng đồng mới tại The Maris Vũng Tàu cũng bắt đầu hình thành, mở ra nhịp sống nghỉ dưỡng rõ nét hơn trong toàn khu.