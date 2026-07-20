Novaland đưa the Grand Manhattan trở lại thị trường, chuẩn bị mở bán sản phẩm ngay sau khi phục hồi

Sau hơn ba năm nỗ lực tái cấu trúc toàn diện, Novaland dần bước sang giai đoạn phát triển mới khi hàng loạt dự án trọng điểm được tháo gỡ pháp lý, tăng tốc thi công, bàn giao nhà và chuẩn bị đưa sản phẩm trở lại thị trường. Trong đó, The Grand Manhattan là dự án mở đường cho sự trở lại của Novaland tại TP.HCM, đánh dấu việc doanh nghiệp nối lại hoạt động bán hàng tại thị trường trọng điểm sau thời gian dài tập trung xử lý các tồn đọng về pháp lý và tài chính.

Những bước tiến tại The Grand Manhattan không chỉ là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phục hồi của Novaland mà còn là minh chứng cho hiệu quả của các chính sách tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn lực đất đai, tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Bước qua giai đoạn khó khăn và thách thức của thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp đang dần quay trở lại quỹ đạo phát triển với nền tảng pháp lý và nguồn vốn dần khơi thông, dự án được tiếp tục triển khai. Với Novaland, chuyển động này thể hiện rõ nét tại hàng loạt dự án trọng điểm, từ các đại đô thị quy mô lớn đến các dự án trung tâm TP.HCM.

Nếu giai đoạn 2022–2024 là hành trình tập trung xử lý các tồn đọng, tháo gỡ nút thắt pháp lý và dòng vốn, thì từ năm 2025, Novaland chuyển trọng tâm sang hoàn thiện dự án, thực hiện cam kết với khách hàng và khôi phục hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững hơn.

Đến nay, Novaland từng bước củng cố nguồn lực tài chính. Hầu hết dự án trọng điểm đã được ngân hàng và tổ chức tài chính bố trí vốn theo tiến độ triển khai, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công. Tập đoàn cũng tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng cân bằng hơn giữa vốn tín dụng, dòng tiền kinh doanh, nguồn thu từ bàn giao sản phẩm và các hoạt động hợp tác đầu tư.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026–2027, Novaland sẽ đưa sản phẩm trở lại theo lộ trình phù hợp với diễn biến thị trường và tiến độ pháp lý từng dự án. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc chuyển từ giai đoạn xử lý khó khăn sang giai đoạn tạo lập tăng trưởng bền vững.

The Grand Manhattan, vị thế trung tâm Sài Gòn – dự án đánh dấu sự trở lại của Novaland tại thị trường TP.HCM

Trong bức tranh phát triển mới của Novaland, The Grand Manhattan là một trong những dự án đầu tiên phản ánh rõ nét giai đoạn chuyển mình của doanh nghiệp sau tái cấu trúc. Những chuyển động tích cực đồng thời về pháp lý, tiến độ thi công và việc đưa sản phẩm trở lại thị trường khẳng định nội lực vững vàng của Novaland trong việc hoàn thiện dự án, thực hiện các cam kết với khách hàng.

Khách hàng, Chuyên gia phân tích, Đại diện Quỹ đầu tư và Cộng đồng Tài chính tham quan dự án và không gian căn hộ mẫu The Grand Manhattan hồi giữa tháng 07/2026

Tọa lạc tại số 100 Cô Giang, sở hữu hai mặt tiền đường Cô Giang – Cô Bắc, The Grand Manhattan là tổ hợp căn hộ, thương mại - dịch vụ hạng sang quy mô lớn hiếm hoi còn lại tại khu vực lõi trung tâm TP.HCM.

Dự án được phát triển trên khu đất khoảng 14.000 m², gồm ba tòa tháp cao 38 tầng với hơn 1.000 căn hộ, tích hợp khu thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch đồng bộ.

Nổi bật là công viên, cảnh quan nội khu khoảng 4.200 m², hồ bơi vô cực, spa, phòng tập gym, khu thương mại, chỗ để xe định danh cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu an cư đẳng cấp ngay tại trung tâm thành phố. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh đến chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, ga Metro trung tâm và khu tài chính TP.HCM.

The Grand Manhattan được quy hoạch bài bản, mang đến không gian sống đẳng cấp giữa lõi trung tâm TP.HCM.

Bước ngoặt quan trọng nhất của dự án là việc tháo gỡ pháp lý sau nhiều năm vướng mắc. Hiện tại, Novaland đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan, đang phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện pháp lý, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân.

The Grand Manhattan đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Novaland cùng Tổng thầu Ricons tổng lực triển khai đồng loạt tại cả ba tòa tháp A1, A2, A3, dự kiến bàn giao cho khách hàng từ quý III/2026.

The Grand Manhattan tăng tốc hoàn thiện hướng tới mục tiêu bàn giao nhà cho cư dân từ quý III/2026.

Pháp lý được khơi thông cùng tiến độ thi công được đẩy nhanh không chỉ giúp Novaland chủ động kế hoạch bàn giao nhà, thực hiện cam kết với khách hàng mà còn tạo sức hút cho The Grand Manhattan khi quay lại thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp mới tại trung tâm TP.HCM liên tục giảm do quỹ đất khan hiếm và thủ tục pháp lý kéo dài.

"Việc Chính phủ và các địa phương quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế. Khi các điểm nghẽn pháp lý từng bước được xử lý, nguồn lực đất đai được khai thác hiệu quả hơn, dòng vốn được khơi thông, các dự án được thi công, qua đó tạo việc làm, gia tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy nhiều lĩnh vực như xây dựng, vật liệu, tài chính, thương mại và dịch vụ. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp bất động sản, chuyển từ giai đoạn xử lý khó khăn sang giai đoạn phát triển bền vững. Tập đoàn Novaland cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ cùng các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình tháo gỡ các nút thắt pháp lý. Đó là điều kiện quan trọng để Novaland đẩy nhanh tiến độ các dự án, thực hiện các cam kết với khách hàng và bước vào chu kỳ phát triển mới bền vững hơn”, đại diện Tập đoàn Novaland chia sẻ.