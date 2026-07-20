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Thế giới

Hệ thống phòng không Mỹ gặp khó trước tên lửa Iran

Minh Hạnh

TPO - Mỹ không khỏi lo ngại khi quân đội Iran ngày càng tỏ ra hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông. Mới đây, một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào căn cứ quân sự ở Jordan đã khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người khác mất tích.

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(Ảnh: Reuters)

Trong một bài báo hồi cuối tuần trước, tờ New York Times (NYT) dẫn lời các nguồn tin cho biết, cuộc tấn công trả đũa mới nhất của Iran là “dấu hiệu cho thấy lực lượng Iran không chỉ còn kho tên lửa dồi dào mà còn trở nên thành thạo hơn trong việc né tránh các hệ thống phòng không của Mỹ”.

Tờ Wall Street Journal, trích dẫn các quan chức giấu tên, đưa ra thông tin tương tự rằng quân đội Iran “đã thích nghi với hệ thống phòng thủ của Mỹ, có thể bắn các tên lửa di chuyển với tốc độ cực cao và có khả năng cơ động khi lao vào mục tiêu”.

Theo tờ NYT, trước thềm chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Lầu Năm Góc đã điều chuyển một số binh sĩ từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Qatar đến Jordan và Israel. Vì hai quốc gia này nằm xa lãnh thổ Iran hơn, nên được cho là tương đối an toàn đối với giới lãnh đạo quân sự Mỹ.

Daoud Kuttab, một nhà báo và nhà bình luận tại Al-Monitor, nói với RT rằng “có lẽ người Mỹ nghĩ họ sẽ an toàn hơn ở Jordan”. Tuy nhiên, ông nói thêm, “dường như Iran không có bất kỳ lằn ranh đỏ nào”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố rằng khả năng tên lửa của Iran đã bị suy giảm nghiêm trọng do các cuộc không kích của Mỹ trong vài tháng qua.

Vào tháng 6, ông Trump nói với đài NBC News, rằng “hầu hết các nhà máy sản xuất máy bay không người lái của Iran, hầu hết các khu vực sản xuất tên lửa đã bị phá hủy”, với kho vũ khí của Tehran được cho là chỉ còn 21% so với mức trước chiến tranh.

Hôm 18/7, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ báo cáo rằng hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và một người khác mất tích sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử của Iran vào một căn cứ quân sự ở Jordan một ngày trước đó.

Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã phá hủy ít nhất hai máy bay chiến đấu của Mỹ và ba máy bay khác tại một căn cứ của Mỹ ở Al-Azraq (Jordan).

Washington và Tehran đã đấu súng gần như hằng ngày trong tuần qua, sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ hồi đầu tháng này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi mới đây tuyên bố, Iran đã đình chỉ các cam kết của mình theo thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày, mà Washington và Tehran đã tạm thời nhất trí vào ngày 17/6 như một phần của Bản ghi nhớ Islamabad.

Đầu tháng này, ông Trump cũng tuyên bố tương tự rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã “kết thúc”.

Minh Hạnh
RT
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