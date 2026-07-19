Mưa mở rộng khắp miền Bắc

TPO - Hôm nay (19/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng với lượng mưa cao nhất có thể vượt 150mm. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm nay cũng có mưa dông rải rác. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Đêm qua và sáng sớm nay (19/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ cao xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, cao nhất 30-33 độ.

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ trong chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất từ 33-35 độ.

Mưa mở rộng khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong chiều tối và đêm nay (19/7).

Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo ngày và đêm 20/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ ngày 21/7, mưa giảm dần.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên cũ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong các ngày 20-22/7, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, từ ngày 23/7 khu vực này đón mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.