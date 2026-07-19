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Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sáp nhập

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ trước ngày 30/7.

Bộ Nội vụ vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Theo Bộ Nội vụ, sau khi ban hành Công văn số 7031 ngày 7/7, một số địa phương đề nghị làm rõ cách xác định đối tượng được hưởng chính sách. Vì vậy, Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn để bảo đảm việc triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bộ Nội vụ nêu rõ, theo quy định hiện hành, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện phương án sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư được xác định trên cơ sở số chênh lệch giữa tổng số người hoạt động không chuyên trách có mặt tại thời điểm sắp xếp so với số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí theo Nghị định số 185/2026.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ phương án bố trí nhân sự của từng thôn, tổ dân phố sau sắp xếp để xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc, bảo đảm số người được giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 154/2025 (về chính sách tinh giản biên chế) không vượt quá số người hoạt động không chuyên trách được xác định là dôi dư của thôn, tổ dân phố đó.

Đối với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 7031.

Theo đó, địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng liên quan.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ trước ngày 30/7 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Luân Dũng
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