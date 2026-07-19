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Xác định 9 thí sinh ở Quảng Trị liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận thi tốt nghiệp

Hà Linh

TPO - Kết quả điều tra cho thấy có 2 giáo viên và 9 học sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị).

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị cho biết, về thông tin phản ánh liên quan đến dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

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Trường THPT Lê Trực, nơi đặt điểm thi tốt nghiệp năm nay. (Ảnh: Hoàng Nam)

Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi liên quan sự việc gồm: Ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực. Bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ngoài ra còn có 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, ngày 17/7, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, sinh năm 1979, giáo viên Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị khẳng định: "Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của Kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành Giáo dục".

Tại cuộc họp với tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Thực hiện chỉ đạo trên, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật đồng thời, tiếp tục rà soát công tác tổ chức Kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định; tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị, năm nay đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Đến nay, công tác coi thi, chấm thi cơ bản đã hoàn thành.

Sở GD&ĐT đang triển khai công tác phúc khảo, rà soát kết quả Kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo theo quy định.

Như Tiền Phong đưa tin, sau khi có thông tin gian lận thi ở Tuyên Quang, tại Quảng Trị cũng thí sinh phản ánh điểm thi Trường THPT Lê Trực có dấu hiệu tiêu cực. Theo nội dung phản ánh, tại điểm thi này có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn cho học sinh làm bài.

UBND tỉnh Quảng Trị sau đó đã có văn bản giao Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý.

Công an tỉnh Quảng Trị được giao phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm sai phạm.

Hà Linh
#Gian lận thi #Gian lận thi Quảng Trị #Tốt nghiệp #Gian lận

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