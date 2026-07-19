Olympic Toán quốc tế: Việt Nam thăng hạng, xếp thứ 5 toàn đoàn

TPO - Đội tuyển Việt Nam có 6 học sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế thì cả 6/6 học sinh đoạt huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Kết quả này đưa đội tuyển Việt Nam thăng hạng, xếp thứ 5 toàn đoàn.

Chiều 19/7, Bộ GD&ĐT cho biết, đã nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 được tổ chức tại Trung Quốc.

Đội tuyển Việt Nam có 6 học sinh xuất sắc giành huy chương gồm:

Em Nguyễn Đình Tùng, học sinh học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội giành Huy Chương Vàng với số điểm 36.

Em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giành Huy chương Vàng với số điểm 30.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán

quốc tế năm nay.

Em Phạm Đăng Nguyên, học sinh học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội giành Huy chương Bạc, 28 điểm.

Em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, giành Huy chương Bạc với 26 điểm.

Em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An giành Huy chương Bạc với 27 điểm.

Em Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Thành phố Hà Nội giành Huy chương Đồng với 20 điểm.

Đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và đã đổi màu huy chương thành công, sau Huy chương Bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái.

Với tổng số điểm toàn đoàn đạt được là 168, một cách không chính thức, đoàn Việt Nam xếp thứ 5 (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore) trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi năm nay. Kết quả này cao hơn năm ngoái, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.

Lễ Bế mạc và trao giải của kỳ thi IMO sẽ diễn ra vào lúc 16h (theo giờ địa phương), ngày 20/7.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10 - 21/7 Trung Quốc với sự tham gia của gần 666 thí sinh.

Ban tổ chức trao giải chính thức cho 50% thí sinh tham dự. Trong hai ngày thi, mỗi ngày thí sinh dự thi 4,5 tiếng.

Bộ GD&ĐT đánh giá, đề thi năm nay gồm 6 bài toán, với 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số, cấu trúc này tương tự như với đề thi năm ngoái.

Ngoài ra, cả hai bài toán về số học của kỳ thi cũng đòi hỏi nhiều về tư duy tổ hợp.

Về hình thức phát biểu của các bài toán, đề thi năm nay có tới 3 bài toán về trò chơi. Đáng chú ý là trong 3 năm gần nhất, mỗi kỳ thi chỉ có duy nhất 1 bài toán về hình học. Điều này càng thể hiện xu hướng đề thi của những năm gần đây thiên nhiều về tổ hợp.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT cho biết, nhiều bài toán được phân loại số học hay đại số cũng có sự pha trộn giữa các nội dung khác nhau, nhất là với nội dung tổ hợp.