Quán cà phê TPHCM kín chỗ trước trận chung kết World Cup 2026

TPO - Trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, nhiều quán cà phê tại TPHCM kín chỗ ngồi; nhiều quán ăn “nới” thời gian hơn ngày thường để đón lượng khách yêu bóng đá.

Theo ghi nhận của phóng viên rạng sáng ngày 20/7, các quán cà phê dọc khu vực đường Tô Ký, Quang Trung, Nguyễn Oanh kín chỗ. Nhiều người phải “quay xe” vì quán đã đủ lượng khách phục vụ.

Nhiều quán cà phê kín chỗ, thông báo ngưng nhận khách trước khi trận chung kết bắt đầu

Một quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp, TPHCM) đầu tư 2 màn hình “khủng” lên đến 200 inch, thu hút đông đảo fan hâm mộ cầu thủ Messi và đội tuyển Argentina. Ngoài ra, trước trận chung kết, quán còn tổ chức các buổi giao lưu thú vị về bóng đá.

Anh Quân Trường (xã Hóc Môn, TPHCM) cho biết, anh đã chạy xe khoảng 10km để đến đây xem bóng đá cùng hội bạn thân. “Ở nhà vẫn xem được nhưng không khí không bằng xem cùng tập thể, xung quanh có nhiều người cùng sở thích với mình. Tôi ưu tiên chọn những quán có màn hình LED to, sắc nét, vì vậy đi xa một chút cũng không sao”, anh Trường cười tươi nói.

Càng vào sâu trung tâm TPHCM, sức nóng của trận cầu càng “tăng nhiệt”. Đa số hàng quán đều phụ thu hoặc tăng giá nước/ thức ăn, song điều này vẫn được các CĐV bóng đá dễ dàng chấp nhận.

Khán giả xem trận chung kết World Cup lịch sử trên siêu màn hình LED 500m², kết hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại tại sân vận động Phú Thọ, TPHCM

Cổ động viên có mặt từ sớm tại sân vận động Phú Thọ

Anh Trung Cường (phường Sài Gòn, TPHCM) cho biết: Rút kinh nghiệm từ những đợt trước nên anh đặt chỗ sớm cho trận chung kết. Với anh, mức phụ thu thêm 100.000 đồng không phải là vấn đề, quan trọng nhất là không gian thoải mái và có thể “cháy” hết mình cùng đội tuyển bóng đá yêu thích.

“Đây là trận bóng rất đặc biệt, tài năng 19 tuổi Yamal (Tây Ban Nha) và siêu sao 39 tuổi Messi (Argentina) sẽ tranh tài cùng nhau. Đội tuyển nào giành chiến thắng vẫn còn là ẩn số. Tôi tin chắc đây sẽ là trận bóng rất thú vị và ấn tượng”, anh Cường hào hứng chia sẻ.