Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tuyển dụng nhân sự

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) thông báo tuyển dụng nhân sự có năng lực chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt. Ưu tiên ứng viên có khả năng kiêm nhiệm và xử lý linh hoạt các vị trí khác nhau.

Nhu cầu, yêu cầu tuyển dụng

1. Chuyên viên về văn thư, lưu trữ

a) Nhu cầu tuyển dụng

Ngay trong năm 2026 và thời gian sắp tới, Văn phòng (Tổ Hành chính Tổng hợp) phải triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2026 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ như sau:

- Xây dựng Danh mục hồ sơ hàng năm của Công ty mẹ – Tập đoàn.

- Nghiên cứu, xây dựng Quy chế sử dụng tài liệu lưu trữ của Tập đoàn.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Tập đoàn.

- Nghiên cứu, xây dựng Quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu Tập đoàn.

- Thu thập và tiếp tục xử lý tài liệu tồn đọng; phương án chỉnh lý tài liệu lưu trữ có thời gian hình thành từ năm 2025 trở về trước.

- Bố trí kho và sắp xếp tài liệu tại kho lưu trữ của Tập đoàn tại Trụ sở 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tòa nhà 177 Hai Bà Trưng.

- Tập huấn, triển khai, hướng dẫn công tác lập hồ sơ (giấy, điện tử).

- Triển khai lập hồ sơ điện tử và lưu trữ số.

- Số hóa tài liệu lưu trữ.

- Phối hợp triển khai bổ sung, nâng cấp, cải tiến các quy trình văn bản, hồ sơ, tài liệu điện tử trên eOffice.

Ngoài ra, Tổ còn phải thường xuyên giải quyết khối lượng lớn văn bản đi, đến, nội bộ phát sinh mỗi ngày cả trong và ngoài giờ hành chính; theo dõi hồ sơ trình ký; công tác tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo, dự thảo thông báo kết luận; công bố thông tin; công tác Đảng, đoàn thể và các công việc hành chính khác.

Với các công việc mang tính chất quan trọng nêu trên, sử dụng nhân sự tại chỗ có năng lực, kinh nghiệm do Tập đoàn lựa chọn, tuyển dụng là phương án tối ưu nhất (theo mô hình của các Tập đoàn kinh tế nhà nước khác), sẽ đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin và tiết kiệm chi phí vận hành.

Nhân sự chuyên trách, có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ sẽ giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Văn phòng về hành chính văn thư, lưu trữ. Việc tuyển dụng nhân sự chuyên trách văn thư, lưu trữ là cần thiết và khẩn trương để kịp thời triển khai các nhiệm vụ năm 2026 trong bối cảnh Luật Lưu trữ mới và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ đã có hiệu lực.

b) Vị trí, số lượng và thời gian đề xuất tuyển dụng

- Vị trí việc làm: Chuyên viên

- Số lượng: 01 người.

- Thời gian tuyển dụng: Tháng 8/2026; thử việc từ tháng 9/2026.

c) Mô tả công việc chính

Công tác văn thư:

- Vận hành hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

- Thực hiện quản lý lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của công tác văn thư; tổ chức việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu theo yêu cầu của nghiệp vụ công tác văn thư.

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác hành chính, văn thư.

Công tác lưu trữ:

- Tham gia xây dựng văn bản, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ.

- Tham gia xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử, hệ thống công cụ tra cứu.

- Tham gia xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động: Thu thập, chỉnh lý, giải mật, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, số hóa và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

d) Yêu cầu đối với ứng viên

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng.

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác văn thư, lưu trữ trên môi trường số.

Yêu cầu năng lực chuyên môn:

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về công tác văn thư, quy trình nghiệp vụ và các nhiệm vụ cụ thể của văn thư.

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định về công tác lưu trữ.

- Nắm vững lý luận, lịch sử, thực tiễn công tác lưu trữ Việt Nam và vận dụng có hiệu quả vào lĩnh vực lưu trữ.

- Có khả năng xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

- Có kỹ năng kiểm soát việc bảo đảm tuân thủ đúng thể thức, quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản hành chính theo quy định của pháp luật.

- Có năng lực quản lý, hướng dẫn, kiểm tra trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ.

- Có kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ.

Yêu cầu khác:

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowePoint).

- Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý văn bản, công nghệ số hóa tài liệu.

- Tiếng Anh đọc hiểu theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Kỹ năng thuyết trình, tập huấn, hướng dẫn.

- Năng động, chủ động, chịu khó và có khả năng làm việc dưới áp lực.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ, đi công tác khi cần thiết.

- Nam, sức khỏe tốt, tuổi từ 27 trở lên.

2. Chuyên viên về công nghệ thông tin

a) Nhu cầu tuyển dụng

Trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Văn phòng (Tổ Công nghệ Thông tin) phải triển khai rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với chuyển đổi số Công ty mẹ và trên toàn Tập đoàn:

- Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống Báo cáo thông minh giai đoạn 2.

- Xây dựng Khung chiến lược Chuyển đổi số năm 2026 – 2030.

- Phần mềm Quản lý Tài sản tại Công ty mẹ - Tập đoàn.

- Phối hợp với Ban Thị trường Kinh doanh Xây dựng hệ thống AI trong cảnh báo thị trường.

- Phối hợp với Ban Thị trường Kinh doanh xây dựng hệ thống Hợp đồng điện tử (eContract - mua bán nội bộ giữa Tập đoàn và Đơn vị thành viên).

- Xây dựng Hệ thống Quản lý Tài liệu Lưu trữ số của Tập đoàn.

- Hợp tác triển khai, xây dựng các khu Công nghiệp thông minh.

- Xây dựng nền tảng giao dịch cao su nội địa và quốc tế phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi cao su trực tuyến.

- Xây dựng trợ lý tri thức AI của VRG sở hữu toàn bộ kho tri thức, dữ liệu toàn ngành phân quyền theo vai trò nhằm mục đích sử dụng khai thác dữ liệu hiệu quả, hỗ trợ công việc thực tiễn tại Tập đoàn.

- Tự động hóa dây chuyền, nhà máy chế biến, tích hợp AI để kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra, giảm tỷ lệ lỗi và tiêu hao năng lượng.

- Xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo năng suất mủ theo mùa vụ, phát hiện và cảnh báo sâu bệnh sớm, tối ưu hóa lịch cạo mủ.

- Triển khai giải pháp SSO và đăng nhập không mật khẩu đối với các phần mềm do Tập đoàn triển khai.

Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiệu quả, nguồn nhân lực công nghệ thông tin giữ vai trò cốt lõi. Vì đây là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa các quy trình từ các bộ phận chuyên môn xây dựng. Kinh nghiệm qua khảo sát và chia sẻ công tác chuyển đổi số và lưu trữ số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – đơn vị doanh nghiệp nhà nước được đánh giá là đi đầu về công tác này; đối với một tập đoàn kinh tế, tối thiểu cần có Trung tâm Công nghệ thông tin chuyên trách nghiên cứu, phát triển, vận hành phần mềm và bảo đảm hạ tầng, hệ thống, không kiêm nhiệm các công việc văn phòng.

Với các công việc mang tính chất quan trọng như trên, việc bố trí nhân sự công nghệ thông tin tại chỗ sẽ giúp đáp ứng kịp thời yêu cầu trong công tác chuyển đỏi số, xây dựng các nền tảng quản trị dữ liệu, quản trị nội bộ, bảo mật thông tin, đồng thời xây dựng và vận hành hạ tầng công nghệ phù hợp với thực tiễn hoạt động, sát với nhu cầu chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tập đoàn và các Ban chuyên môn. Bên cạnh đó, việc rà soát, chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu thực tế là nhiệm vụ thường xuyên nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả vận hành.

b) Vị trí, số lượng và thời gian đề xuất tuyển dụng

- Vị trí việc làm: Chuyên viên công nghệ thông tin

- Số lượng: 01 người.

- Thời gian tuyển dụng: Tháng 8/2026; thử việc từ tháng 9/2026.

c) Mô tả công việc chính

- Tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu, thiết kế và lập trình các ứng dụng phần mềm, nền tảng số phục vụ cho quá trình tối ưu hóa vận hành tại Tập đoàn.

- Tích hợp các hệ thống hiện có (Legacy systems) với các giải pháp công nghệ mới (Cloud, AI, Big Data...).

- Khảo sát nhu cầu của các phòng ban, số hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process Re-engineering) để chuyển đổi thành các yêu cầu kỹ thuật cho đơn vị xây dựng phần mềm.

- Tìm hiểu các công nghệ mới, tham mưu đề xuất triển khai các công nghệ cho Lãnh đạo Tập đoàn.

- Kiểm tra, vận hành, quản lý các cuộc họp trực tuyến với quy mô lớn, nhiều điểm cầu.

- Hỗ trợ Helpdesk các vấn đề công nghệ thông tin phát sinh tại Công ty mẹ - Tập đoàn

- Phối hợp với các Ban chuẩn bị cho các buổi Lễ, Hội nghị, Sự kiện tại Tập đoàn.

- Vận hành, cài đặt, xử lý hệ thống máy chủ đám mây.

- Vận hành, quản trị các hệ thống phần mềm hiện có tại Tập đoàn.

- Xây dựng tiêu chuẩn bảo mật, đánh giá rủi ro ATTT cho các dự án phần mềm nội bộ và các giải pháp từ đối tác thứ ba.

- Phối hợp với đội ngũ chuyên gia ATTT để triển khai các biện pháp ứng phó sự cố, rà quét lỗ hổng (Penetration Testing) định kỳ và áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

d) Yêu cầu đối với ứng viên

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành Công nghệ thông tin (Kỹ sư phần mềm hoặc An toàn thông tin).

- Kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên trong công tác chuyển đổi số, xây dựng phần mềm và am hiểu về lĩnh vực an toàn thông tin.

Yêu cầu năng lực chuyên môn:

- Có khả năng thiết kế hệ thống, xây dựng, lập trình phần mềm và quản trị cấp cao các phần mềm hệ thống.

- Am hiểu về an toàn thông tin, xây dựng hệ thống an toàn thông tin để đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu trên hệ thống máy chủ nội bộ và máy chủ đám mây.

- Có khả năng vận hành, cài đặt, xử lý hệ thống máy chủ đám mây.

- Có khả năng vận hành, quản lý các cuộc họp trực tuyến với quy mô lớn, nhiều điểm cầu.

- Có hiểu biết về các Luật, Nghị định liên quan tới Chuyển đổi số, An toàn thông tin, Trí tuề nhân tạo.

- Tiếp thu nhanh chóng các công nghệ mới, tìm hiểu và đề xuất các phương án chuyển đổi số phù hợp với công nghệ hiện tại.

- Có năng lực quản lý, hướng dẫn, kiểm tra trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động an toàn thông tin, chuyển đổi số.

- Có hiểu biết về Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong các quy trình công việc.

- Có hiểu biết về Phân tích dữ liệu (Data Analyst) là một lợi thế (Đính kèm chứng chỉ nếu có).

Yêu cầu khác:

- Nam, sức khỏe tốt, tuổi từ 25 đến 30 tuổi.

- Kỹ năng thuyết trình: Tự tin thuyết trình về các nội dung đề xuất hoặc hướng dẫn trong áp dụng pháp luật và trong lĩnh vực công việc.

- Có kinh nghiệm quản lý, tham gia các cuộc họp trực tuyến nhiều điểm cầu.

- Khả năng ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh (đọc, soạn thảo, đàm phán).

- Năng động, chủ động, chịu khó và có khả năng làm việc dưới áp lực.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ, làm việc ngoài giờ, đi công tác khi cần thiết.

* Hồ sơ gồm: CV, bằng cấp liên quan, thư ứng tuyển vị trí, liên hệ gửi về ông Bùi Quốc Tuấn - Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. HCM; số điện thoại (Zalo): 0913.887.754; mail:bqtuan@vrg.vn).