Trận chung kết World Cup 2026: Chiến dịch an ninh thể thao lớn nhất lịch sử nước Mỹ

TPO - Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là sự kiện bóng đá được chờ đợi nhất hành tinh. Sân MetLife còn là tâm điểm của chiến dịch an ninh được giới chức Mỹ mô tả là lớn nhất từng được triển khai cho một sự kiện thể thao trong lịch sử nước này.

Mức độ an ninh như lễ nhậm chức tổng thống

Khi hàng chục nghìn CĐV đổ về sân MetLife và hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới hướng mắt tới trận chung kết World Cup 2026, những gì diễn ra bên ngoài sân vận động cũng thu hút sự chú ý không kém.

Trên bầu trời vùng New York - New Jersey, các tiêm kích F-16 được đặt trong trạng thái trực chiến. Dưới mặt đất, các tay súng bắn tỉa triển khai trên mái các công trình trọng yếu. Hàng nghìn nhân viên thuộc FBI, Mật vụ Mỹ cùng nhiều cơ quan liên bang khác tham gia bảo vệ sự kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt khi dự khán trận chung kết World Cup 2026.

Theo Telegraph, đây là lần đầu tiên một trận đấu bóng đá tại Mỹ được bảo vệ bằng quy mô an ninh tương đương các lễ nhậm chức tổng thống hoặc lễ công bố Thông điệp Liên bang. Nguyên nhân không chỉ đến từ tầm vóc của trận chung kết World Cup mà còn bởi sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump trên khán đài.

Giới chức Mỹ đã xếp trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina vào nhóm sự kiện đặc biệt cấp độ 1 (SEAR One), mức đánh giá an ninh cao nhất dành cho các sự kiện dân sự tại nước này. Đây là nhóm phân loại vốn chỉ áp dụng cho những sự kiện có khả năng thu hút sự chú ý đặc biệt và được xem là mục tiêu tiềm tàng của các mối đe dọa an ninh.

Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng, cho rằng quy mô bảo vệ dành cho trận chung kết còn vượt cả trận Super Bowl, sự kiện thể thao vốn được xem là hoành tráng nhất nước Mỹ. Theo ông Giuliani, để hỗ trợ cảnh sát bang New Jersey, chính quyền liên bang đã huy động thêm hàng loạt cơ quan an ninh và thực thi pháp luật ở cấp quốc gia.

Việc ông Trump dự kiến xuất hiện để trao cúp vô địch cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khiến các yêu cầu bảo vệ được nâng lên một nấc mới. Thực tế, kế hoạch dành cho ngày chung kết đã được chuẩn bị từ hai năm trước, dựa trên giả định rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tham dự trận đấu quan trọng nhất giải.

Những thách thức an ninh mới

Tuy nhiên, điều khiến chiến dịch an ninh World Cup 2026 trở nên đặc biệt không chỉ là số lượng nhân sự hay các lớp bảo vệ quanh sân vận động. Đây cũng là giải đấu đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách các cơ quan chức năng Mỹ nhìn nhận các nguy cơ an ninh mới.

Nếu trước đây, các mối đe dọa chủ yếu tập trung vào vũ khí cá nhân hoặc các hành vi bạo lực trực tiếp, thì World Cup 2026 cho thấy sự nổi lên của một thách thức hoàn toàn khác: máy bay không người lái.

Những thiết bị chống drone được bố trí bên ngoài sân MetLife.

Theo số liệu FBI công bố, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1.600 thiết bị bay không người lái hoạt động gần 11 SVĐ tổ chức World Cup tại Mỹ. Trong số này, hơn 700 chiếc bị thu giữ vì vi phạm các quy định về vùng cấm bay.

Con số này phản ánh quy mô của một vấn đề mà FBI gọi là “mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với các sự kiện đặc biệt”. Cơ quan này khẳng định Mỹ đã triển khai chiến dịch bảo vệ không phận và chống máy bay không người lái toàn diện nhất trong lịch sử nước mình.

Xung quanh mỗi sân vận động World Cup, giới chức thiết lập vùng cấm bay trong bán kính 6km và độ cao khoảng 900m, trừ những trường hợp được cơ quan kiểm soát không lưu cho phép. Người vi phạm có thể đối mặt với khoản phạt lên tới 100.000 USD, bị tịch thu thiết bị hoặc thậm chí bị truy tố hình sự.

Đối với trận chung kết tại MetLife, các biện pháp kiểm soát còn nghiêm ngặt hơn. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đã áp đặt các hạn chế bay tạm thời trên khu vực New York và New Jersey từ trước ngày diễn ra trận đấu.

Một máy bay dân sự nhỏ đã bị tiêm kích F-16 chặn lại sau khi xâm nhập vùng cấm bay. Các phi công quân sự phải bắn pháo sáng cảnh báo trước khi hộ tống chiếc máy bay rời khỏi khu vực hạn chế.

Bên cạnh các tiêm kích trực chiến, hệ thống chống thiết bị bay không người lái hiện đại cũng được triển khai quanh sân MetLife. Các tổ hợp cảm biến có khả năng giám sát 360 độ, kết hợp camera quang học và hồng ngoại, liên tục theo dõi không phận xung quanh sân vận động để phát hiện các mục tiêu khả nghi.

Điều đáng chú ý là phần lớn các thiết bị bay vi phạm không nhất thiết xuất phát từ mục đích xấu. Theo Andrew Giuliani, nhiều trường hợp đơn giản chỉ muốn ghi hình không khí lễ hội hoặc quan sát các khu vực tập trung CĐV. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy đều buộc lực lượng an ninh phải phản ứng, làm tiêu tốn nguồn lực vốn được dành để xử lý các nguy cơ nghiêm trọng hơn.

Nhiều máy bay chiến đấu được huy động để bảo vệ bầu trời New York - New Jersey.

Những lo ngại đó không phải không có cơ sở. Tháng trước, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ bốn nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ nhằm tấn công một sự kiện UFC tổ chức gần Nhà Trắng. Theo hồ sơ điều tra, các đối tượng dự định dùng thiết bị bay để gây hỗn loạn trong đám đông trước khi phối hợp thực hiện các cuộc tấn công bằng súng từ xa.

Vụ việc trở thành lời nhắc nhở rõ ràng rằng công nghệ dân dụng giá rẻ đang làm thay đổi đáng kể bài toán an ninh tại các sự kiện quy mô lớn. Jeff Braun, chuyên gia của Công ty Systems Planning & Analysis, nhận định rằng các lực lượng bảo vệ giờ đây phải phòng thủ trong không gian ba chiều thay vì chỉ kiểm soát người và phương tiện trên mặt đất.

Gói thầu 625 triệu USD

Sự xuất hiện của những nguy cơ mới cũng lý giải vì sao World Cup 2026 nhận được sự đầu tư đặc biệt từ chính quyền liên bang. Trước giải đấu, Tổng thống Trump đã ký gói hỗ trợ an ninh trị giá 625 triệu USD nhằm tăng cường công tác bảo vệ cho World Cup và các sự kiện liên quan.

Khoản đầu tư này không chỉ phục vụ riêng trận chung kết. Theo lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng, toàn bộ 78 trận đấu tại Mỹ cùng hàng trăm hoạt động bên lề như FanFest đều được trang bị năng lực chống thiết bị bay không người lái.

Các nhân viên an ninh bên ngoài sân MetLife.

Nhìn rộng hơn, World Cup 2026 đang được Washington xem như một cuộc tổng diễn tập quy mô lớn trước những sự kiện quốc tế quan trọng khác trong tương lai. Với hàng triệu du khách quốc tế, hàng tỷ lượt theo dõi toàn cầu và sự hiện diện của các nguyên thủ, giải đấu đã đặt ra những yêu cầu chưa từng có đối với bộ máy an ninh Mỹ.

Dù điều đó đồng nghĩa với việc người hâm mộ phải chấp nhận những hàng kiểm tra kéo dài và được khuyến cáo đến sân trước nhiều giờ, giới chức Mỹ cho rằng đây là cái giá cần thiết để bảo đảm an toàn cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại MetLife, tâm điểm chắc chắn sẽ thuộc về cuộc đọ sức giữa Tây Ban Nha và Argentina. Nhưng phía sau trận đấu ấy là một chiến dịch an ninh khổng lồ đã được chuẩn bị suốt nhiều năm, trải dài từ mặt đất lên bầu trời. Và xét về quy mô cũng như mức độ huy động nguồn lực, đây có lẽ là trận chung kết World Cup được bảo vệ nghiêm ngặt nhất mà nước Mỹ từng chứng kiến.