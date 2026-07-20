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Người hùng Ferran Torres tiết lộ điều đặc biệt sau bàn thắng vô địch World Cup

Trọng Đạt

TPO - Tiền đạo Ferran Torres cho rằng "số phận đã được định sẵn" để anh ghi bàn thắng vàng giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Anh cũng thừa nhận đây là sự giải tỏa sau nhiều chỉ trích phải nhận trong suốt giải đấu.

Ferran Torres trở thành người hùng của Tây Ban Nha khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 106, giúp La Roja đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2026 trên sân New York New Jersey.

Được tung vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup 2026, đồng thời mang về chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Phát biểu sau trận đấu, Torres cho rằng chiến thắng này là kết quả của niềm tin và số phận.

"Bàn thắng hôm nay thuộc về 47 triệu người dân Tây Ban Nha, chứ không chỉ những người có mặt ở đây", Torres nói. "Hôm nay số phận đã được định sẵn. Chiến thắng này là dành cho chúng tôi. Dù ở rất xa quê hương, chúng tôi luôn cố gắng cảm nhận mình đang ở thật gần người hâm mộ".

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Tiền đạo 26 tuổi thừa nhận việc đối đầu Lionel Messi trong trận chung kết World Cup luôn mang đến áp lực rất lớn, nhưng Tây Ban Nha chưa bao giờ đánh mất niềm tin.

"Chung kết luôn rất khó khăn. Khi đối đầu với Lionel Messi, bạn chắc chắn sẽ có những lo lắng. Nhưng chúng tôi luôn tin vào bản thân, luôn muốn thể hiện lối chơi của mình và một lần nữa chúng tôi đã làm được".

Đây là bàn thắng đầu tiên của Ferran Torres tại World Cup 2026, cũng là pha lập công giá trị nhất giải đấu. Trước đó, anh phải hứng chịu không ít chỉ trích vì phong độ chưa như kỳ vọng.

"Đó là một sự giải tỏa rất lớn. Tôi đã phải nhận nhiều chỉ trích trong suốt giải đấu. Nhưng như tôi đã nói trước đó, số phận đã được định sẵn", Torres nói. "Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn cho tôi sức mạnh để tiếp tục. Cuối cùng, Ngài sẽ ban phần thưởng cho những người xứng đáng nhất".

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Trong trận chung kết, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo thế trận. Argentina không thể tung ra cú dứt điểm nào trong 90 phút thi đấu chính thức và còn phải chơi thiếu người từ cuối hiệp hai khi Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai. Dù thủ thành Emiliano Martínez liên tiếp cứu thua, anh vẫn không thể ngăn cản pha dứt điểm quyết định của Torres trong hiệp phụ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lionel Scaloni thừa nhận Tây Ban Nha xứng đáng giành chiến thắng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về hành trình của các học trò.

"Họ chơi tốt hơn chúng tôi, đó là sự thật. Nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ những gì các cầu thủ đã làm để đưa đội tuyển đến trận đấu này", HLV Scaloni cho biết. "Chúng tôi biết cách chiến thắng và cũng phải biết cách chấp nhận thất bại. Họ đã thắng một cách xứng đáng. Chúng tôi thua trận và chấp nhận điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ quên tất cả những gì đã làm để đi tới trận chung kết".

Trọng Đạt
#Ferran Torres #World Cup 2026 #Tây Ban Nha #bàn thắng quyết định #chung kết World Cup #Lionel Messi #đội tuyển Tây Ban Nha

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