Hà Nội, Thể Công Viettel vào bán kết U21 Quốc gia 2026

TPO - Hai trận tứ kết đầu tiên của Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 đã diễn ra hấp dẫn chiều 20/7, qua đó xác định Hà Nội và Thể Công Viettel là 2 đội đầu tiên vào bán kết.

Ở trận đấu giữa Hà Nội và Công an Hà Nội, đội bóng Thủ đô là những người nhập cuộc chủ động hơn khi kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, Công an Hà Nội lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi cơ hội phản công.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Nội đã khai thông thế bế tắc ở phút 35 khi Hồng Phong thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp một khép lại, Khải Bình tận dụng tốt một tình huống tấn công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Công an Hà Nội.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục là đội nắm thế trận nhưng bất ngờ một lần nữa xảy ra ở phút 60 khi Khải Bình hoàn tất cú đúp, đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn 2-1 sau pha phản công sắc bén. Không bỏ cuộc, Hà Nội gia tăng sức ép và đến phút 70, Xuân Toàn lập công, cân bằng tỷ số 2-2.

Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Hà Nội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó ghi tên mình vào bán kết.

Ở trận tứ kết thứ 2, Thể Công Viettel đã đánh bại PVF-CAND 1-0 để giành quyền vào bán kết.