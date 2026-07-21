Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Messi, Enzo Fernandez phá vỡ im lặng sau thất bại ở chung kết World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Lionel Messi phá vỡ im lặng sau trận thua của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Tiền đạo đội trưởng cho biết sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua thất bại, nhưng vẫn tự hào về hành trình của Albiceleste.

ap26200778039400.jpg

Sáng 21/7 (giờ Việt Nam), Lionel Messi đăng tải thông điệp đầu tiên trên trang Instagram cá nhân kể từ sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Đây cũng là lần đầu tiên đội trưởng tuyển Argentina lên tiếng sau trận đấu trên sân MetLife. "Nỗi đau là quá lớn và sẽ cần rất nhiều thời gian để tôi có thể chữa lành vết thương này. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn giữ lại tất cả những điều tốt đẹp", Messi chia sẻ.

"Những trận đấu mà chúng tôi đã lội ngược dòng bằng tất cả những gì mình có sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức. Sự ủng hộ của cả một đất nước, cùng với sự nỗ lực và cống hiến của tập thể này, đã giúp chúng tôi một lần nữa có mặt trong hàng ngũ những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới. Hôm nay thật khó để nhìn nhận hết những gì chúng tôi đã làm được, nhưng tập thể này đã vào tới hai trận chung kết World Cup liên tiếp".

ap26200827567724.jpg

Messi gửi lời cảm ơn tất cả mọi hâm mộ nước nhà vì từng lời động viên và từng tin nhắn gửi đến. "Một lần nữa, chúng ta đã đoàn kết thành một khối, cùng nhau chia sẻ niềm tự hào to lớn khi được là người Argentina", Messi viết. "Cuối cùng, tôi cũng xin chúc mừng Tây Ban Nha vì chức vô địch của họ".

Tại World Cup 2026, Messi tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, góp công lớn đưa Argentina vào trận chung kết lần thứ hai liên tiếp.

Tiền đạo sinh năm 1987 cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đá chính ở ba trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha thi đấu kỷ luật và vượt trội, Messi không thể giúp Argentina bảo vệ ngôi vương.

Đội bóng Nam Mỹ nhận thất bại 0-1 sau hiệp phụ, khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định ở phút 106, mang về chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử cho Tây Ban Nha.

ap26200767064145.jpg

Cùng với Lionel Messi, tiền vệ Enzo Fernández, người nhận thẻ đỏ trong trận đấu, cũng đăng tải thông điệp sau thất bại ở chung kết World Cup 2026.

"Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra có những điều lớn lao hơn nhiều so với một kết quả. Trong nhiều năm qua, tập thể này đã đại diện cho đất nước theo cách tốt đẹp nhất có thể. Chúng tôi học được rằng bóng đá không chỉ là chiến thắng, mà còn là cống hiến tất cả vì màu cờ sắc áo và không bao giờ từ bỏ", Enzo chia sẻ.

Nhà vô địch World Cup 2022 cho biết anh luôn tự hào khi được là thành viên của tập thể Argentina, đội bóng luôn chiến đấu đến những giây cuối cùng với tinh thần khiêm nhường, quyết tâm và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Enzo cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Argentina vì đã luôn đồng hành và dành cho đội tuyển sự ủng hộ vô điều kiện trong suốt hành trình tại World Cup 2026.

"Được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến tất cả mỗi khi có cơ hội được triệu tập để bảo vệ màu cờ sắc áo Argentina", tiền vệ 25 tuổi khẳng định.

Trọng Đạt
#Messi #World Cup 2026 #Argentina #Tây Ban Nha #bóng đá #chung kết #đội tuyển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe