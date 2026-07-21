Messi, Enzo Fernandez phá vỡ im lặng sau thất bại ở chung kết World Cup 2026

TPO - Lionel Messi phá vỡ im lặng sau trận thua của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Tiền đạo đội trưởng cho biết sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua thất bại, nhưng vẫn tự hào về hành trình của Albiceleste.

Sáng 21/7 (giờ Việt Nam), Lionel Messi đăng tải thông điệp đầu tiên trên trang Instagram cá nhân kể từ sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Đây cũng là lần đầu tiên đội trưởng tuyển Argentina lên tiếng sau trận đấu trên sân MetLife. "Nỗi đau là quá lớn và sẽ cần rất nhiều thời gian để tôi có thể chữa lành vết thương này. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn giữ lại tất cả những điều tốt đẹp", Messi chia sẻ.

"Những trận đấu mà chúng tôi đã lội ngược dòng bằng tất cả những gì mình có sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức. Sự ủng hộ của cả một đất nước, cùng với sự nỗ lực và cống hiến của tập thể này, đã giúp chúng tôi một lần nữa có mặt trong hàng ngũ những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới. Hôm nay thật khó để nhìn nhận hết những gì chúng tôi đã làm được, nhưng tập thể này đã vào tới hai trận chung kết World Cup liên tiếp".

Messi gửi lời cảm ơn tất cả mọi hâm mộ nước nhà vì từng lời động viên và từng tin nhắn gửi đến. "Một lần nữa, chúng ta đã đoàn kết thành một khối, cùng nhau chia sẻ niềm tự hào to lớn khi được là người Argentina", Messi viết. "Cuối cùng, tôi cũng xin chúc mừng Tây Ban Nha vì chức vô địch của họ".

Tại World Cup 2026, Messi tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, góp công lớn đưa Argentina vào trận chung kết lần thứ hai liên tiếp.

Tiền đạo sinh năm 1987 cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đá chính ở ba trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha thi đấu kỷ luật và vượt trội, Messi không thể giúp Argentina bảo vệ ngôi vương.

Đội bóng Nam Mỹ nhận thất bại 0-1 sau hiệp phụ, khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định ở phút 106, mang về chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử cho Tây Ban Nha.

Cùng với Lionel Messi, tiền vệ Enzo Fernández, người nhận thẻ đỏ trong trận đấu, cũng đăng tải thông điệp sau thất bại ở chung kết World Cup 2026.



"Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra có những điều lớn lao hơn nhiều so với một kết quả. Trong nhiều năm qua, tập thể này đã đại diện cho đất nước theo cách tốt đẹp nhất có thể. Chúng tôi học được rằng bóng đá không chỉ là chiến thắng, mà còn là cống hiến tất cả vì màu cờ sắc áo và không bao giờ từ bỏ", Enzo chia sẻ.



Nhà vô địch World Cup 2022 cho biết anh luôn tự hào khi được là thành viên của tập thể Argentina, đội bóng luôn chiến đấu đến những giây cuối cùng với tinh thần khiêm nhường, quyết tâm và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Enzo cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Argentina vì đã luôn đồng hành và dành cho đội tuyển sự ủng hộ vô điều kiện trong suốt hành trình tại World Cup 2026.

"Được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến tất cả mỗi khi có cơ hội được triệu tập để bảo vệ màu cờ sắc áo Argentina", tiền vệ 25 tuổi khẳng định.