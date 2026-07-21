World Cup 2026 và thời đại của những chiến thuật gia Tây Ban Nha

TPO - Chức vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente không chỉ khép lại một kỳ giải thành công, mà còn làm nổi bật một xu hướng của bóng đá thế giới. Đó là từ đội tuyển quốc gia đến những đấu trường cấp CLB danh giá nhất châu Âu, các HLV Tây Ban Nha đang liên tiếp gặt hái thành công vang dội.

Một năm thành công rực rỡ của bóng đá Tây Ban Nha

Với việc cùng Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2026, HLV Luis de la Fuente đã nối dài mùa giải đặc biệt thành công của các nhà cầm quân đến từ xứ sở bò tót. Chỉ vài tuần trước đó, Luis Enrique đã giúp PSG chinh phục Champions League. Ở Europa League, chiếc cúp thuộc về Unai Emery, người từ lâu đã được xem là “ông vua đấu cúp” của bóng đá châu Âu. Tại Anh, Mikel Arteta đưa Arsenal tới chức vô địch Premier League mà đội bóng London đã mong chờ hơn một thập kỷ.

Nếu World Cup là sân khấu lớn nhất của bóng đá quốc tế, còn Champions League và Premier League là những giải đấu khắc nghiệt nhất ở cấp CLB, thì việc các HLV Tây Ban Nha đồng loạt đứng trên đỉnh cao của những đấu trường ấy rõ ràng không thể chỉ được giải thích bằng yếu tố may mắn.

HLV Luis de la Fuente cùng đội trưởng Rodri nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2026 khi hạ cánh xuống sân bay Madrid.

Thực tế, năm 2026 có thể chỉ là thời điểm thế giới nhận ra rõ hơn một xu hướng đã diễn ra trong nhiều năm qua.

Trước khi De la Fuente nâng cao cúp vàng thế giới, bóng đá Tây Ban Nha đã sản sinh Pep Guardiola, người định hình một phần lịch sử hiện đại của Premier League cùng Manchester City. Trước khi Arteta vô địch nước Anh, Xabi Alonso đã gây tiếng vang lớn với cuộc cách mạng chiến thuật tại Bayer Leverkusen. Trước khi Luis Enrique đưa PSG lên đỉnh Champions League, Rafael Benitez, Julen Lopetegui hay chính Unai Emery đã nhiều lần mang những chiếc cúp châu Âu về cho các đội bóng của mình.

Những chiến thuật gia ấy đều có những dấu ấn đặc biệt của riêng mình. Guardiola theo đuổi thứ bóng đá kiểm soát và áp đặt. Emery nổi tiếng với khả năng xây dựng các đội bóng thực dụng, giàu tính tổ chức. Luis Enrique yêu thích cường độ cao và pressing quyết liệt. Arteta là sự pha trộn giữa tư duy vị trí của Guardiola với sức mạnh thể chất của Premier League. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha của De la Fuente trực diện hơn đáng kể so với thời kỳ tiki-taka đỉnh cao.

Các HLV Tây Ban Nha đã vô địch trong năm 2025: De la Fuente (World Cup), Luis Enrique (Champions League), Unai Emery (Europa League), Mikel Arteta (Premier League).

Nói cách khác, thành công của các HLV Tây Ban Nha không đến từ việc họ cùng đi theo một công thức chiến thắng.

Trong nhiều năm, khi nhắc đến bóng đá Tây Ban Nha, thế giới thường nói về những cầu thủ. Đó là thế hệ Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets hay sau này là Rodri, Pedri, Lamine Yamal. Tuy nhiên, thành tựu lớn hơn mà bóng đá Tây Ban Nha có thể đã tạo ra không nằm ở những ngôi sao trên sân cỏ, mà ở khả năng liên tục sản sinh những người có thể tổ chức, truyền đạt và phát triển tri thức bóng đá.

World Cup 2026 vì thế có thể không chỉ đánh dấu thêm một chức vô địch cho Tây Ban Nha. Nó còn là dấu mốc cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý trong cán cân quyền lực của bóng đá hiện đại: từ thời đại mà Tây Ban Nha xuất khẩu những cầu thủ xuất sắc, sang thời đại mà họ xuất khẩu những bộ óc chiến thuật.

Một nền bóng đá giàu bản sắc chiến thuật

Sau chức vô địch World Cup 2026, nhiều bài phân tích của báo chí quốc tế đã nhấn mạnh đến khả năng duy trì bản sắc xuyên suốt của bóng đá Tây Ban Nha. Trong khi nhiều nền bóng đá thường dao động giữa các trào lưu chiến thuật khác nhau, Tây Ban Nha kiên trì với một số nguyên lý cốt lõi về cách hiểu trận đấu, cách sử dụng không gian và cách đưa ra quyết định trên sân.

Tờ Guardian mô tả đây là những nguyên tắc đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ các học viện đào tạo trẻ cho tới đội tuyển quốc gia. Họ gọi đó là khả năng làm chủ “thời gian và không gian” - yếu tố giúp các cầu thủ Tây Ban Nha nổi bật không chỉ bởi kỹ thuật, mà còn bởi khả năng đọc trận đấu và xử lý tình huống.

Đó cũng là lý do nhiều cầu thủ Tây Ban Nha sau khi giải nghệ có thể chuyển sang công tác huấn luyện một cách dễ dàng hơn so với nhiều nền bóng đá khác. Những Xabi Alonso, Mikel Arteta, Cesc Fabregas hay Raul Gonzalez… đều trưởng thành trong môi trường mà tư duy chiến thuật được coi trọng từ rất sớm. Họ không chỉ học cách chơi bóng, mà còn được khuyến khích hiểu vì sao phải chơi theo cách đó.

Những HLV tài ba như Pep Guardiola đã thấm nhuần cách tư duy chiến thuật từ khi còn thi đấu.

Một chi tiết đáng chú ý là chính Luis de la Fuente, người vừa đưa Tây Ban Nha tới chức vô địch thế giới, từng có nhiều năm tham gia giảng dạy tại các khóa đào tạo HLV UEFA Pro của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Trong số những học viên từng tham gia các khóa học đó có nhiều gương mặt sau này trở thành những HLV nổi tiếng của bóng đá châu Âu và thế giới, bao gồm cả “bại tướng” của ông ở trận chung kết World Cup: Lionel Scaloni.

Chi tiết này phần nào cho thấy thành công của De la Fuente không phải câu chuyện của một cá nhân xuất chúng bất ngờ xuất hiện đúng thời điểm. Ông là sản phẩm của chính hệ sinh thái bóng đá mà mình đang đại diện.

Con đường sự nghiệp của De la Fuente cũng phản ánh rõ điều đó. Khác với nhiều HLV nổi tiếng đi lên từ ánh hào quang của một ngôi sao sân cỏ, De la Fuente dành phần lớn sự nghiệp để làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ. Ông dẫn dắt các đội U19, U21 và đội tuyển Olympic Tây Ban Nha trước khi tiếp quản đội tuyển quốc gia. Nhiều cầu thủ vừa vô địch World Cup 2026 từng làm việc với ông từ nhiều năm trước.

Nói cách khác, đội tuyển Tây Ban Nha không phải tập hợp những ngôi sao được ghép lại với nhau trong vài tháng trước giải đấu. Nó giống như điểm cuối của một hành trình phát triển kéo dài nhiều năm, nơi cầu thủ và HLV trưởng thành trong cùng một hệ thống tư duy bóng đá.

Một dòng hải lưu đang lan tỏa

Bóng đá hiện đại luôn chứng kiến những dòng chảy chiến thuật liên tục, sóng sau đè sóng trước. Từ Premier League giàu tốc độ và thể lực, Bundesliga đề cao cường độ pressing, cho tới Champions League - nơi các xu hướng chiến thuật thay đổi gần như mỗi mùa giải - bất kỳ ý tưởng nào cũng có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời nếu không biết thích nghi.

Thế nhưng điều đáng chú ý là các HLV Tây Ban Nha vẫn tiếp tục thành công, ngay cả khi họ theo đuổi những con đường rất khác nhau.

Pep Guardiola từng đưa khái niệm kiểm soát không gian và kiểm soát bóng lên một tầm cao mới cùng Barcelona rồi Manchester City. Nhưng Unai Emery lại xây dựng danh tiếng bằng sự thực dụng, khả năng tổ chức phòng ngự và nghệ thuật chinh phục các giải đấu loại trực tiếp. Luis Enrique đề cao cường độ vận động và khả năng gây áp lực liên tục lên đối phương. Mikel Arteta kết hợp tư duy vị trí của trường phái Tây Ban Nha với những yêu cầu thể chất khắc nghiệt của bóng đá Anh. Trong khi đó, Xabi Alonso lại gây ấn tượng bằng hệ thống ba trung vệ linh hoạt và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh.

Điều đó cho thấy thế mạnh lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha không nằm ở việc sản xuất ra những bản sao của Guardiola hay của bất kỳ ai khác. Thứ họ đang xuất khẩu là năng lực tư duy chiến thuật. Hoặc nói như tờ El País, bóng đá Tây Ban Nha đang trải qua một “thời kỳ vàng son của các HLV”, không phải vì họ cùng theo đuổi một triết lý, mà bởi họ được hình thành từ một môi trường luôn coi việc học hỏi và tranh luận chiến thuật là một phần của văn hóa bóng đá. Trong môi trường ấy, sự khác biệt về ý tưởng được khuyến khích thay vì bị loại bỏ.

Các tuyển thủ Tây Ban Nha công kênh HLV De la Fuente để bày tỏ sự tri ân với ông thầy sau chức vô địch World Cup 2026.

Có lẽ đó cũng là lý do các HLV Tây Ban Nha ngày càng hiện diện ở nhiều giải đấu hàng đầu thế giới. Andoni Iraola đang tạo dấu ấn tại Premier League. Cesc Fabregas được đánh giá là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu. Xabi Alonso trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trên thị trường huấn luyện. Arteta, Enrique, Emery hay Guardiola đều đã chứng minh năng lực ở những môi trường có áp lực đặc biệt lớn.

Khả năng thích nghi này có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng mang tính toàn cầu. Các cầu thủ, HLV và ý tưởng chiến thuật liên tục dịch chuyển qua biên giới quốc gia. Những nền bóng đá thành công nhất không còn là những nơi sở hữu một công thức chiến thắng cố định, mà là những nơi có khả năng liên tục tạo ra các ý tưởng mới.

Ở góc độ ấy, ảnh hưởng của Tây Ban Nha hôm nay giống một dòng hải lưu hơn là một cơn sóng. Và vì thế, khi Luis de la Fuente nâng cao chiếc cúp vàng thế giới tại New Jersey, có thể xem đó là chiến thắng của cả một nền văn hóa bóng đá đã dành nhiều năm đầu tư vào tri thức, đào tạo và sự kế thừa. Một nền bóng đá sẽ còn tiếp tục sản sinh ra những bộ óc chiến thuật tài ba nữa, để tiếp bước và thay thế những Pep Guardiola hay Luis de la Fuente.