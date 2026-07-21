Rodri vượt qua mọi hoài nghi để trở thành cầu thủ hay nhất World Cup 2026

TPO - Một năm trước, rất ít người tin Rodri có thể lấy lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Nhưng bằng sự kiên trì và đẳng cấp, tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ trở lại mà còn dẫn dắt La Roja đến chức vô địch World Cup 2026, đồng thời được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Một năm trước, không nhiều người dám tin Rodri có thể trở lại đỉnh cao. Chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải hồi tháng 9/2024 khiến tiền vệ người Tây Ban Nha phải nghỉ thi đấu tới 15 tháng, quãng thời gian đủ dài để sự nghiệp của không ít ngôi sao rẽ sang hướng khác.

Thế nhưng, HLV Pep Guardiola chưa bao giờ nghi ngờ học trò. "Rodri xuất sắc nhất sẽ xuất hiện ở World Cup, và mùa giải sau sẽ là Rodri hay nhất", ông nói.

Khi HLV Guardiola nói điều đó vào tháng 10 năm ngoái, Rodri vẫn còn miệt mài trong phòng hồi phục. Đến lúc ấy, ngay cả những người bên trong Man City và đội tuyển Tây Ban Nha cũng không chắc chủ nhân Quả bóng vàng 2023 có thể tìm lại phiên bản từng thống trị bóng đá thế giới.

Đến tháng 1, Rodri trở lại trong màu áo Man City và ngay lập tức giúp đội bóng lấy lại sự ổn định. Sự khác biệt khi anh có mặt trên sân là rất rõ ràng, điều đó kéo dài cho tới hết mùa giải vào tháng 5. Tuy nhiên, chính Rodri lúc ấy cũng chưa đạt trạng thái tốt nhất. World Cup 2026 mới là thời điểm Rodri hoàn toàn trở lại với phiên bản đỉnh cao.

Trong vai trò đội trưởng, anh dẫn dắt Tây Ban Nha đến chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử và giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đó là phần thưởng xứng đáng cho hành trình vượt qua mọi nghi ngờ sau chấn thương nghiêm trọng nhất sự nghiệp.

Cuộc chiến lớn nhất là vượt qua chính mình

Rodri đã trải qua quá trình hồi phục đầy gian nan. Sau ca phẫu thuật, tiền vệ sinh năm 1996 luôn nóng lòng trở lại. Đội ngũ y tế của Man City thậm chí nhiều lần phải "cứu anh khỏi chính bản thân mình" khi anh liên tục xin được thi đấu sớm.

Rodri từng trở lại ở FIFA Club World Cup vào tháng 6/2025, ra sân 4 trận chỉ 8 tháng sau chấn thương, nhưng quyết định quá sớm ấy khiến quá trình hồi phục bị gián đoạn. Phải tới đầu năm 2026, anh mới thực sự lấy lại nền tảng thể lực.

Tiền vệ 30 tuổi cũng lựa chọn không tăng cường cơ chân bằng các bài tập tạ. Anh tin, giống như nhiều vận động viên đỉnh cao khác, rằng cách tốt nhất để lấy lại phong độ là thi đấu thực tế.

Chấn thương cùng quá trình hồi phục của Rodri cũng tạo nên bối cảnh đáng chú ý cho tương lai ở cấp CLB. Hợp đồng của anh với Man City chỉ còn một năm và hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn.

Tiền vệ người Tây Ban Nha nhiều lần được liên hệ với Real Madrid, dù các nguồn tin từ Bernabéu khẳng định đội bóng Hoàng gia hiện chưa có kế hoạch chiêu mộ anh. Barcelona cũng không ưu tiên bổ sung một tiền vệ trong mùa hè này.

Dẫu vậy, sau World Cup, Rodri chắc chắn sẽ tiếp tục là mục tiêu theo đuổi của nhiều ông lớn châu Âu.

Bộ não của thiên tài

Rodri không phải mẫu tiền vệ tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ hay những thống kê về bàn thắng, kiến tạo. Giá trị của anh nằm ở những chi tiết rất ít người để ý, nhưng lại quyết định cách cả đội vận hành.

Trong bảy mùa giải Premier League gần nhất, tiền vệ người Tây Ban Nha duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91,8%, đồng thời thực hiện trung bình 108,7 lần chạm bóng mỗi trận, những con số vượt trội so với phần lớn tiền vệ cùng vị trí.

Nghịch lý là Rodri càng chơi hay, dấu ấn cá nhân của anh càng khó nhận ra. Anh âm thầm duy trì cấu trúc đội hình, điều tiết nhịp độ và tạo ra cơ hội để các đồng đội tỏa sáng.

Khi Rodri đạt phong độ cao, những chuỗi phối hợp của đội bóng diễn ra mượt mà, đối thủ bị bóp nghẹt trong các đợt pressing, còn anh liên tục thu hồi bóng và khởi phát những pha tấn công mới.

World Cup 2026 là minh chứng rõ nét nhất. Tây Ban Nha thống trị quyền kiểm soát bóng, chỉ để thủng lưới đúng một bàn trên hành trình lên ngôi vô địch, còn Rodri là trung tâm trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente.

Qua tám trận đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico, tiền vệ 30 tuổi thực hiện 756 đường chuyền thành công với tỷ lệ chính xác 93,2%, thiết lập kỷ lục về số đường chuyền thành công nhiều nhất trong lịch sử một kỳ World Cup. Anh cũng dẫn đầu giải đấu về số lần đưa bóng tiến lên phía trước và số đường chuyền thành công ở 1/3 cuối sân (173 lần).

Trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, Rodri còn đứng đầu về số lần chạm bóng (910), tắc bóng (26) và thu hồi bóng (40), phản ánh tầm ảnh hưởng toàn diện ở cả khâu tổ chức lối chơi lẫn phòng ngự.

Cựu hậu vệ Pablo Zabaleta, thành viên Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA, nhận xét: "Rodri đọc trận đấu cực kỳ tốt và luôn biết chính xác thời điểm cần gây áp lực. Khả năng chọn vị trí của cậu ấy giúp Tây Ban Nha phản pressing gần như hoàn hảo".

Những pha cắt bóng, áp sát và các đường chuyền tưởng chừng đơn giản của Rodri chính là nền tảng giúp Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận trước mọi đối thủ. Đó cũng là lý do vì sao anh được xem là "bộ não" trong hành trình chinh phục World Cup của La Roja.

Nhà vô địch của những điều thầm lặng

Rodri và HLV Luis de la Fuente đã đồng hành cùng nhau từ đội U19 Tây Ban Nha năm 2015. Họ cùng vô địch châu Âu ở cấp độ trẻ trước khi tái ngộ ở đội tuyển quốc gia cùng nhiều gương mặt như Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Unai Simón hay Mikel Oyarzabal.

Sự gắn kết ấy trở thành nền tảng cho tập thể mạnh nhất World Cup 2026. Ở bán kết, Tây Ban Nha khiến hàng công đầy ngôi sao của Pháp gần như mất hút. Đến trận chung kết, Argentina của Lionel Messi thậm chí không tung nổi một cú sút trúng đích.

Đó không đơn thuần là chiến thắng của một hệ thống chiến thuật, mà còn mang dấu ấn của một tiền vệ kiểm soát gần như mọi nhịp vận hành của trận đấu.

Theo dữ liệu FIFA Football Performance Insights, không cầu thủ nào thu hồi bóng trong các tình huống phản pressing nhiều hơn Rodri. Anh cũng là người trực tiếp tạo áp lực cuối cùng trước khi Tây Ban Nha giành lại bóng tới 9 lần, nhiều nhất giải đấu.

Bản đồ dữ liệu cũng cho thấy những pha can thiệp của Rodri trải rộng khắp mặt sân, phản ánh khả năng chủ động dẫn dắt các đợt pressing và đoạt lại bóng dù xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào.

Việc Tây Ban Nha duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, đồng thời đề cao tính vị trí khi kiểm soát bóng, giúp họ triển khai những chuỗi phối hợp ngắn với tốc độ cao.

Khi mất bóng, cấu trúc ấy cũng cho phép các cầu thủ lập tức áp sát, tạo quân số đông quanh khu vực tranh chấp để giành lại quyền kiểm soát.

Rodri chính là mắt xích then chốt trong cả quá trình tổ chức tấn công lẫn chuyển trạng thái phòng ngự của Tây Ban Nha.

Rodri không ghi bàn ở chung kết. Anh cũng không tạo ra những pha bóng khiến khán giả phải đứng dậy reo hò. Nhưng chính tiền vệ 30 tuổi là người âm thầm giữ cho cỗ máy của Tây Ban Nha hoạt động hoàn hảo, bóp nghẹt mọi ý tưởng phản công của đối thủ và duy trì thế áp đảo xuyên suốt giải đấu.

World Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một danh hiệu. Đó còn là giải đấu khẳng định Rodri đã thực sự trở lại sau chấn thương, vượt qua mọi hoài nghi để một lần nữa đứng trên đỉnh thế giới với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất giải.