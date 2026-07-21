Italia muốn mời Pep Guardiola về dẫn dắt ĐTQG

TPO - Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã tiếp cận Pep Guardiola trong nỗ lực tìm HLV trưởng mới cho đội tuyển quốc gia, nhưng khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận lời vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo Sky Sport Italia, FIGC đã có những động thái cụ thể nhằm thuyết phục Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển Italia sau khi HLV Gennaro Gattuso rời cương vị này vì không thể giúp Azzurri giành vé dự World Cup 2026.

Nguồn tin cho biết Paolo Maldini, tân Giám đốc kỹ thuật của FIGC, cùng cố vấn Leonardo đã tới Barcelona để trình bày với Guardiola kế hoạch tái thiết đội tuyển. Đây là một phần trong cuộc cải tổ lớn của bóng đá Italia sau khi đội tuyển lỡ hẹn với kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.

Liệu Pep Guardiola có trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Italia?

Theo Sky Sport Italia, dự án được trình bày với Guardiola không chỉ hướng tới UEFA Nations League mà còn là chu kỳ 4 năm, với mục tiêu xây dựng lực lượng cho EURO 2028 và đưa Italia trở lại World Cup. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, cựu HLV Manchester City vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Guardiola hiện nghỉ ngơi sau khi khép lại 10 năm gắn bó với Manchester City. Trong quãng thời gian tại sân Etihad, ông giành 20 danh hiệu cùng đội bóng và đạt tỷ lệ chiến thắng 70,8%, trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử CLB.

Được biết, trở ngại lớn nhất với FIGC không nằm ở vấn đề tài chính mà ở quyết định cá nhân của Guardiola. Trước khi chia tay Manchester City, chiến lược gia 55 tuổi nhiều lần khẳng định ông muốn tạm rời xa bóng đá để dành thời gian cho gia đình sau nhiều năm làm việc với cường độ cao.

"Tôi sẽ không dẫn dắt đội bóng nào trong một thời gian. Tôi cần lùi lại. Tôi không còn cảm thấy mình có đủ năng lượng mỗi ngày để tiếp tục cuộc đua danh hiệu," Guardiola từng chia sẻ trong buổi họp báo cuối cùng trên cương vị HLV Manchester City.

Trong khi đó, ESPN dẫn một nguồn tin cho biết ngoài FIGC, đã có thêm ba liên đoàn khác liên hệ với Guardiola trong những tuần gần đây nhưng đều nhận được phản hồi tương tự.

Dù vậy, khả năng Guardiola chuyển sang làm việc ở cấp độ đội tuyển vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ. Trước đây, ông từng thừa nhận không còn hứng thú với việc tiếp quản một CLB khác sau Manchester City, nhưng cho rằng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia là thử thách mang bản chất khác và có sức hấp dẫn riêng.

Với phía Italia, việc tìm kiếm HLV mới được xem là ưu tiên hàng đầu sau giai đoạn sa sút kéo dài. Azzurri từng vô địch EURO 2020 dưới thời Roberto Mancini, nhưng thành công đó không thể che lấp thực tế rằng đội bóng áo thiên thanh đã vắng mặt ở ba kỳ World Cup liên tiếp gồm 2018, 2022 và 2026. Vì thế, FIGC buộc phải tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng cả về bộ máy quản lý lẫn ban huấn luyện.