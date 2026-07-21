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Thể thao

Mipa Golf - Chiến lược tinh nhạy thay đổi cuộc chơi thời trang thể thao cao cấp

P.V

Không chạy theo số đông các thương hiệu nước ngoài phân phối theo hình thức nhượng quyền, Mipa tin tưởng vào tiềm năng thị trường thời trang thể thao tại Việt Nam và xây dựng một hệ sinh thái thương hiệu bền vững. Sau 5 năm, Mipa - thương hiệu trang phục hiệu suất cao trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng những người yêu thích thể thao, có tiêu chuẩn cao về hiệu năng, chất lượng và phong cách.

Trong bối cảnh, các thương hiệu thể thao lâu năm đang phát triển dòng thời trang thể thao như một chiến lược mở rộng danh mục để tận dụng tài sản thương hiệu và phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng thuần túy về công năng, thị trường thời trang thể thao Việt dần trở nên bão hoà. Mipa bước vào với một chiến lược khác - xoá bỏ ranh giới danh mục (Category Blurring) giữa thời trang thể thao và thời trang thường nhật.

Khi lối sống đương đại hướng đến sự cân bằng, ranh giới giữa sân chơi chuyên nghiệp và nhịp sống thường nhật dần được xóa bỏ. Người chơi không còn tìm kiếm một bộ đồ chỉ để "ra sân", họ tìm kiếm sự giao thoa giữa thời trang hiệu suất cao và phong thái riêng. Đó cũng là lúc sự tinh nhạy trong việc lựa chọn chiến lược giúp Mipa kiến tạo một sân chơi mới, lợi thế cạnh tranh riêng.

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Mipa tạo dấu ấn trong việc xóa bỏ ranh giới danh mục (Category Blurring) giữa thời trang thể thao và thời trang thường nhật

Mipa xây dựng 3 trụ cột trong chiến lược. Phong cách thương hiệu chú trọng vào sự tối giản, hiện đại, tạo điểm nhấn từ kỹ thuật xử lý đường may chuẩn xác và tinh tế. Chất liệu luôn được chọn lọc trên những tiêu chí khắt khe nhất về khả năng thấm hút thoát mồ hôi, chống tia UV, hạn chế nhăn nhàu, thỏa mãn được cả trải nghiệm của người mặc đồng khắc hoạ được chất riêng của thời trang thể thao cao cấp, nơi hiệu suất song hành cùng sự lịch lãm. Bên cạnh đó, Mipa xây dựng những bộ sưu tập dễ dàng tiếp nối và biến hoá trong tủ đồ. Các dấu ấn về hoạ tiết, màu sắc luôn được sáng tạo và tính toán có chủ đích tạo ra điểm nhấn riêng, nhưng cũng đồng thời tạo thành một “hệ sinh thái đồng bộ”, giúp khách hàng dễ dàng mặc theo set hoặc phối riêng từng sản phẩm.

Nhờ đó, mỗi sản phẩm của Mipa không chỉ là những trang phục thời trang thể thao cao cấp với công năng ưu việt tối ưu hiệu suất khi ra sân, mà còn mang dấu ấn về phong thái, tuyên ngôn giá trị của người mặc.

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Mipa xây dựng các BST vừa có dấu ấn riêng, vừa có sự đồng bộ giúp người mặc dễ dàng kết hợp và sáng tạo.

Sau 5 năm bước chân vào thị trường Việt Nam, Mipa trở thành biểu tượng đại diện cho sự lựa chọn của người tiêu dùng thông thái bởi tiêu chuẩn chuẩn mực cho những cú swing điêu luyện, nhưng cũng đủ thanh lịch để kết nối “network” sau giờ tập.

Sự thành công của Mipa cũng được giải mã khi theo dõi sự bền bỉ và nhất quán trong chiến lược truyền thông của thương hiệu. Không lựa chọn tiếp cận thị trường bằng các chiến dịch marketing bùng nổ - khó duy trì được kết nối lâu dài, Mipa xây dựng niềm tin với khách hàng thông qua việc tài trợ và đồng hành với các giải đấu quy mô như Giải Vô địch Golf Quốc gia, Giải Pickleball Việt Nam, Vinclub Golf Tournament, FLC Golf Tournament,...

Bên cạnh đó, việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với những người nổi tiếng, người ảnh hưởng top đầu và sự xuất hiện thường xuyên trong đời sống thường nhật của các Celeb, KOL giúp Mipa có được sự tiếp xúc gần gũi, tạo ra dấu ấn xúc tác khách hàng mục tiêu lựa chọn sản phẩm khi có nhu cầu.

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MC Mai Ngọc nổi bật trên sân golf với BST SS26 từ Mipa
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HH Ngọc Châu trẻ thanh lịch lên sân trong thiết kế từ Mipa
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Diễn viên Hoàng Kim Ngọc lựa chọn thiết kế trẻ trung từ Mipa

Chiến lược quan trọng khác giúp Mipa xây dựng được tệp khách hàng trung thành và tối ưu giá trị vòng đời của khách hàng đến từ sự đồng bộ định vị cao cấp từ sản phẩm tới dịch vụ. Các chính sách hậu mãi- bảo hành 365 ngày trên toàn hệ thống thể hiện giá trị xuyên suốt mà thương hiệu này xây dựng với khách hàng- cam kết, đồng hành dài lâu và sẵn sàng chịu trách nhiệm tới cùng về chất lượng.

Trong thời gian tới, Mipa tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý trên các sân golf toàn quốc, hệ thống golf shop, chuỗi thời trang thể thao lớn giúp khách hàng có được sự tiếp cận dễ dàng với thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Tìm hiểu thêm tại: mipagolf.vn

P.V
#thời trang thể thao #Mipa Golf #thương hiệu cao cấp #thời trang hiệu suất #giải golf #thời trang thể thao Việt Nam #chiến lược thương hiệu

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