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Vietnam Unity Golf Cup 2026 trở lại, quy tụ golfer single handicap ba miền

Trọng Đạt

TPO - Vietnam Unity Golf Cup 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/8 tại sân Dragon Golf Links (Đồi Rồng, Hải Phòng), với sự tham gia của ba câu lạc bộ golfer single handicap gồm ProAm Miền Bắc, Golf Single Miền Trung và The Club Miền Nam.

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Sau mùa giải đầu tiên, giải đấu tiếp tục được tổ chức theo thể thức đối kháng đồng đội (match play), dành cho các golfer nghiệp dư có single handicap từ 30 tuổi trở lên. Đây là một trong số ít sân chơi quy mô toàn quốc dành riêng cho nhóm golfer có trình độ chuyên môn cao trong hệ thống golf phong trào.

Vietnam Unity Golf Cup được đồng sáng lập bởi ba câu lạc bộ đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam, hướng đến việc tạo ra một sân chơi cạnh tranh, nơi các golfer có cơ hội cọ xát, thi đấu và giao lưu trên nền tảng đề cao tính công bằng, tinh thần đồng đội và văn hóa golf.

Mùa giải 2026 mang thông điệp "Unique in Unity - Khác biệt tạo gắn kết", tiếp nối định hướng xây dựng một giải đấu tôn trọng sự khác biệt về phong cách thi đấu, bản sắc vùng miền và cá tính của từng golfer, đồng thời nhấn mạnh giá trị của sự gắn kết trong thể thao.

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Việc lựa chọn Dragon Golf Links (Hải Phòng) làm địa điểm đăng cai cũng đánh dấu bước tiếp theo trong định hướng đưa giải đấu đến nhiều địa phương trên cả nước. Đây là sân golf ven biển có điều kiện thi đấu đặc thù, hứa hẹn mang đến những thử thách đáng kể về chiến thuật và kỹ năng cho các đội tham dự.

Theo ban tổ chức, Vietnam Unity Golf Cup 2026 tiếp tục duy trì các tiêu chí chuyên môn của một giải match play đồng đội, đồng thời đề cao tinh thần thi đấu trung thực, tôn trọng luật golf và đối thủ. Bên cạnh yếu tố thành tích, giải hướng đến việc thúc đẩy giao lưu giữa cộng đồng golfer ba miền và góp phần xây dựng môi trường golf văn minh, chuyên nghiệp.

Trọng Đạt
#Golf #Vietnam Unity Golf Cup #Hải Phòng #Golfer #Đồng đội #Single handicap #Giao lưu

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