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Thể thao

Tổng thống Donald Trump chê chiến thuật của đội tuyển Anh

Đặng Lai

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng về thất bại của Anh tại vòng bán kết World Cup 2026. Ông Trump đã thẳng thắn đặt dấu hỏi về các quyết định chiến thuật của HLV Thomas Tuchel, đặc biệt là cách sử dụng tiền đạo đội trưởng Harry Kane, người mà ông mô tả là "bạn chơi golf" của mình.

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Phát biểu tại một buổi tiệc chiêu đãi của FIFA diễn ra ở Tháp Trump (New York) vào thứ 6, ông Trump đã chia sẻ góc nhìn cá nhân về trận đấu. Ông cho rằng chiến lược lùi sâu phòng ngự của Tam sư sau khi có bàn thắng dẫn trước là một sai lầm. "Các bạn có một cầu thủ tuyệt vời ở tuyển Anh, người đã từng chơi golf với tôi, các bạn biết điều đó chứ? Harry Kane, cậu ấy thực sự rất xuất sắc. Nhưng tôi nghĩ có lẽ họ (ban huấn luyện) đã mắc sai lầm khi biến cậu ấy thành một cầu thủ phòng ngự", ông Trump nhận định.

Tổng thống Mỹ tiếp tục phân tích diễn biến trận đấu theo góc nhìn của mình: "Tôi thì biết gì về bóng đá chứ? Nhưng họ đã vươn lên dẫn trước, rồi sau đó lại rút cầu thủ xuất sắc nhất của mình về đá phòng ngự. Chúng ta cần phải chơi tấn công một chút, đúng không? Nhưng thôi, tôi sẽ không phán xét thêm. Tôi thì biết gì về công tác huấn luyện cơ chứ? Quyết định đó thật kỳ lạ, nhưng thực sự Harry là một chàng trai tuyệt vời".

Thực tế trên sân đã phản ánh phần nào những gì ông Trump đề cập. Đội tuyển Anh đã có lợi thế lớn khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số ở phút 55. Tuy nhiên, sau đó họ đánh mất thế trận và lùi quá sâu để bảo toàn tỷ số. Hậu quả là Argentina đã lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục với 2 bàn thắng muộn của Enzo Fernandez (phút 85) và Lautaro Martinez (phút 90), qua đó chấm dứt giấc mơ vô địch của Tam sư.

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Tổng thống Trump phái biểu tại sự kiện

Trước chỉ trích từ dư luận, HLV Thomas Tuchel vẫn tỏ ra kiên định. Ông thẳng thắn nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại nhưng khẳng định không hề hối hận về các điều chỉnh của mình.

"Tôi không có gì phải hối tiếc về những quyết định của mình", chiến lược gia người Đức phát biểu. "Tôi cảm thấy chúng tôi đã trở nên quá thụ động, tôi cảm nhận được sự thay đổi về mặt thế trận, và tôi đã cố gắng giúp đội bóng của mình. Tôi đã đặt niềm tin vào kinh nghiệm, bản năng và tinh thần cạnh tranh của bản thân.

Tôi xin chịu trách nhiệm cá nhân về những quyết định này. Các quyết định luôn phải được đưa ra dưới áp lực cực lớn. Nếu có ai đó cần phải đứng ra nhận lỗi để mọi thứ dễ dàng hơn, thì tôi xin nhận. Nếu các bạn cần một người để đổ lỗi, người đó chính là tôi - huấn luyện viên trưởng".

Những tranh cãi xung quanh chiến thuật của HLV Tuchel chắc chắn sẽ còn kéo dài, đặc biệt là khi Anh lại một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Về phần Harry Kane, tiền đạo này trước đó cũng đã xác nhận việc anh từng chơi golf cùng ông Trump tại Palm Beach và coi đó là "một trải nghiệm độc đáo".

Đặng Lai
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