Messi khiến dàn sao Djokovic, Kevin Durant, Tom Brady xếp hàng chụp 'selfie' trước chung kết World Cup

TPO - Tom Brady, Novak Djokovic, Kevin Durant cùng nhiều huyền thoại thể thao đã có mặt tại Fanatics Fest để giao lưu với Lionel Messi trước trận chung kết World Cup 2026. Sức hút đặc biệt của đội trưởng Argentina một lần nữa được khẳng định, trước khi anh bước vào trận đấu có thể đi vào lịch sử.

Chỉ còn ít giờ trước trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt của mình. Tại Fanatics Fest ở New York tối 17/7 (giờ địa phương), siêu sao người Argentina trở thành nhân vật được săn đón nhất, ngay cả khi đứng cạnh những tên tuổi lẫy lừng của thể thao thế giới.

Đó là Tom Brady - chủ nhân nhiều chức vô địch Super Bowl nhất lịch sử NFL; Novak Djokovic - tay vợt nam giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất lịch sử; và Kevin Durant - cầu thủ bóng rổ nam đầu tiên sở hữu bốn HCV Olympic.

Trước khi rời sân khấu, cả ba huyền thoại đều muốn lưu lại một bức ảnh selfie với đội trưởng tuyển Argentina. Hình ảnh ấy phần nào phản ánh vị thế đặc biệt của Messi, người được nhiều đồng nghiệp và giới chuyên môn xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Chủ nhân của tám Quả bóng Vàng chỉ đưa ra một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm trước trận chung kết gặp Tây Ban Nha. "Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có", Messi khẳng định.

Đây cũng là lần xuất hiện công khai cuối cùng của Messi trước cuộc đại chiến tại sân MetLife (New Jersey), nơi Argentina đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil đăng quang các năm 1958 và 1962.

Khác với những buổi họp báo truyền thống, FIFA tổ chức sự kiện trong khuôn khổ Fanatics Fest - lễ hội thể thao quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Thay vì các phóng viên, chính Brady, Djokovic, Durant cùng nhiều nhân vật nổi tiếng là những người trực tiếp đặt câu hỏi cho HLV và cầu thủ của Argentina cũng như Tây Ban Nha.

Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất là khi Tom Brady nhắc đến bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Messi tắm cho cậu bé Lamine Yamal gần 20 năm trước.

"Đó thực sự là một bức ảnh khó tin", Messi mỉm cười đáp.

Không khí tại sự kiện diễn ra cởi mở và gần gũi. Novak Djokovic đặt câu hỏi cho HLV Argentina Lionel Scaloni và Messi về cách đối mặt với áp lực ở những trận đấu lớn. Kevin Durant hỏi thủ môn Emiliano Martínez về cảm xúc nếu Argentina bảo vệ thành công chức vô địch.

Sau đó, Djokovic tiếp tục trao đổi với HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente và đội trưởng Rodri về cách giữ sự bình tĩnh trước trận đấu lớn nhất hành tinh.

Đội trưởng tuyển Tây Ban Nha cũng dành những lời tôn trọng đặc biệt cho đối thủ bên kia chiến tuyến. "Rất khó diễn tả Messi có ý nghĩa như thế nào đối với bóng đá và đất nước Argentina. Với tôi, anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại", Rodri nói.

Trong khi người hâm mộ nói nhiều về áp lực của trận chung kết, HLV Lionel Scaloni lại cố gắng giữ tâm lý bình thản cho các học trò. "Đó chỉ là thêm một trận đấu nữa. Chúng tôi không thể cứ mãi nghĩ rằng đây là trận chung kết World Cup", chiến lược gia người Argentina chia sẻ.

Thực tế, hành trình vào chung kết của nhà đương kim vô địch không hề bằng phẳng. Argentina phải đá hiệp phụ trước Cabo Verde ở vòng 32 đội và Thụy Sĩ tại tứ kết, ngược dòng trước Ai Cập sau khi bị dẫn 0-2 ở vòng 1/8, rồi lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1 ở bán kết bằng hai bàn thắng trong những phút cuối.

Theo Messi, chính tinh thần không bỏ cuộc đã đưa Argentina trở lại trận đấu cuối cùng. "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi: Chúng tôi không bao giờ ngừng chiến đấu", anh nhấn mạnh.

Khi Messi bước lên sân khấu, gần như không ai trong khán phòng vỗ tay. Không phải vì thiếu hào hứng, mà bởi hàng trăm người đều giơ điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc ấy. Messi chỉ mỉm cười, vẫy tay chào khán giả và lập tức nhận lại những tràng reo hò vang dội.

Cuối chương trình, từ các cầu thủ, HLV, diễn viên hài Kevin Hart, rapper Travis Scott, cựu danh thủ Rio Ferdinand cho tới Giám đốc điều hành Fanatics Michael Rubin đều cùng đứng vào một bức ảnh tập thể với Messi ở vị trí trung tâm.

Trong khoảnh khắc chuẩn bị rời sân khấu, Messi dường như hướng ánh nhìn về chiếc cúp vàng World Cup được trưng bày trong khán phòng. Phía trước anh chỉ còn một trận đấu để viết thêm một chương mới trong sự nghiệp huyền thoại.

Thủ môn Emiliano Martínez khẳng định toàn đội hiểu rõ ý nghĩa của thử thách này.

"Chúng tôi có một tập thể làm việc chăm chỉ mỗi ngày để mang lại niềm hạnh phúc cho người dân Argentina. Cùng Leo, chúng tôi sẽ cống hiến tất cả để đưa chiếc cúp World Cup trở về quê hương", Martínez nói.