Tây Ban Nha đã vuột mất viên ngọc quý mang tên Messi như thế nào?

TPO - Khi Lionel Messi bước ra sân cùng Argentina đối mặt Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, có lẽ không nhiều người biết rằng anh từng đứng trước cơ hội khoác áo đội tuyển xứ đấu bò. Nhưng điều đó đã không xảy ra, nhờ một cuốn băng VHS cũ kỹ và một cuộc đua thầm lặng cách đây hơn 20 năm…

Tây Ban Nha phát hiện ra viên ngọc quý

Đầu những năm 2000, Lionel Messi vẫn chỉ là một cậu bé gầy gò đến từ Rosario đang trưởng thành tại học viện La Masia của Barcelona. Trong khi Argentina gần như chưa biết đến sự tồn tại của tài năng trẻ này, những người làm bóng đá Tây Ban Nha lại chứng kiến anh mỗi ngày trên sân tập.

Alex García, một trong những HLV trẻ của Barcelona khi đó, nhớ rất rõ cảm giác kinh ngạc trước Messi. Theo đồng đội Víctor Vázquez, cậu bé người Argentina suy nghĩ, xử lý và đọc trận đấu nhanh hơn tất cả những người còn lại.

Cậu bé Messi sớm thể hiện tài năng khác vượt trội các bạn cùng lứa ở La Masia.

Điều khiến García ngạc nhiên là trong khi những cầu thủ cùng thế hệ như Gerard Piqué, Cesc Fàbregas hay Marc Valiente của lò La Masia liên tục được triệu tập vào các đội trẻ Tây Ban Nha, thì Messi hoàn toàn không nhận được sự quan tâm từ quê hương.

Sự thờ ơ ấy nhanh chóng được xem như một cơ hội. Ginés Meléndez, HLV các đội trẻ Tây Ban Nha thời điểm đó, đã hình dung về một tập thể gồm Piqué, Fàbregas, Vázquez và Messi cùng khoác áo La Roja. Trong mắt ông, đó có thể là một đội bóng “bất khả chiến bại”.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha hiểu rằng đây là vấn đề nhạy cảm. Quan hệ giữa LĐBĐ Tây Ban Nha và LĐBĐ Argentina khi ấy rất tốt đẹp. Vì vậy, họ không tiếp cận trực tiếp mà chọn cách thuyết phục thông qua những người gần gũi với Messi nhất.

Các đồng đội thường xuyên hỏi anh liệu có muốn khoác áo Tây Ban Nha hay không. Những người làm bóng đá trẻ tại Barcelona cũng nhiều lần gợi ý rằng nếu chọn La Roja, Messi sẽ không còn phải lẻ loi mỗi khi các đồng đội lên tuyển.

Các HLV Tây Ban Nha thậm chí còn nhắc Messi rằng việc khoác áo các đội trẻ La Roja chưa đồng nghĩa với việc từ bỏ Argentina trong tương lai. Theo quy định thời điểm đó, cánh cửa ấy vẫn còn rộng mở.

Cuốn băng VHS khiến Argentina giật mình

Thế nhưng, điều những người Tây Ban Nha không thể thay đổi là tình yêu của Messi dành cho quê hương.

Horacio Gaggioli, người đại diện gắn bó với Messi trong những năm đầu sự nghiệp, khẳng định cậu bé người Rosario luôn rất rõ ràng về tương lai của mình. Messi muốn chơi cho Barcelona ở cấp CLB và Argentina ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cậu không muốn chọn điều gì khác.

Dù vậy, việc Messi muốn khoác áo Argentina không đồng nghĩa Argentina biết mình đang sở hữu báu vật.

Cuối năm 2002, HLV trưởng đội tuyển Argentina khi ấy, Marcelo Bielsa cùng trợ lý Claudio Vivas có chuyến công tác tại Barcelona để gặp gỡ các tuyển thủ Argentina đang thi đấu ở châu Âu. Đây là thời điểm Gaggioli quyết định hành động.

Ông Jorge Messi đã chờ cuộc gọi của LĐBĐ Argentina từ rất lâu.

Theo đề nghị từ cha của Lionel Messi, ông Jorge, một đoạn băng tổng hợp những pha xử lý nổi bật của cậu con trai được chuẩn bị để gửi tới LĐBĐ Argentina. Nhà báo Jaume Marcet của Barca TV đã giúp lựa chọn các bàn thắng và tình huống đáng chú ý rồi chuyển toàn bộ sang định dạng VHS.

Cuốn băng cuối cùng đến tay Claudio Vivas tại khách sạn nơi ban huấn luyện Argentina lưu trú. Chỉ vài phút xem băng hình đã thay đổi tất cả.

Vivas kể rằng ông nhìn thấy một cầu thủ tóc dài, nhỏ bé nhưng liên tục rê bóng qua đối phương với tốc độ khó tin. Khi mang cuốn băng tới cho Bielsa xem, vị chiến lược gia nổi tiếng lập tức nghi ngờ rằng đoạn video đang được phát ở chế độ tua nhanh.

“Cho tôi xem ở tốc độ bình thường”, Bielsa yêu cầu. Vivas phải giải thích rằng đó chính là tốc độ thật. Phản ứng của Bielsa rất ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Cậu bé này thật không thể tin nổi”.

Tuy nhiên, hành trình để Messi khoác áo Argentina vẫn chưa bắt đầu ngay lập tức. Cuốn băng mất tới hai tháng mới tới được tay Hugo Tocalli, HLV trưởng đội U17 Argentina. Khi đó, vòng chung kết U17 World Cup 2003 tại Phần Lan đã cận kề.

Sau khi xem đoạn VHS, Tocalli bị thuyết phục hoàn toàn. Nhưng vì đội hình tham dự giải đã được xây dựng từ trước, ông không triệu tập Messi. Đó là quyết định khiến ông trăn trở nhiều năm sau.

Argentina tiến tới bán kết giải đấu, nơi họ đối đầu Tây Ban Nha. Dù dẫn trước 2-0, đội bóng Nam Mỹ vẫn thua ngược 2-3. Ngôi sao bên phía La Roja chính là Cesc Fàbregas, người khi đó đang chơi cùng Messi tại Barcelona.

Sau trận đấu, trong bữa tối giữa đại diện hai liên đoàn, cái tên Messi lại xuất hiện. Một đầu bếp của đội tuyển Tây Ban Nha thậm chí còn nói với Tocalli rằng nếu Argentina mang theo cậu bé ở Barcelona, họ đã có thể vô địch thế giới.

Lời nhận xét tưởng như bâng quơ ấy khiến Tocalli mất ngủ cả đêm. Ông nhận ra rằng vấn đề không còn là chuyên môn. Argentina đang đối mặt nguy cơ đánh mất một tài năng đặc biệt vào tay Tây Ban Nha.

Cuộc chạy đua với thời gian

Khi trở về Buenos Aires, Tocalli lập tức đề nghị LĐBĐ Argentina hành động. Nhiệm vụ đầu tiên nghe có vẻ đơn giản: liên lạc với Messi.

Nhưng thực tế lại giống một cuộc điều tra hơn là hoạt động của một liên đoàn bóng đá. Omar Souto, quản lý các đội tuyển Argentina khi đó, được giao nhiệm vụ tìm kiếm gia đình Messi. Điều trớ trêu là gần như không ai trong liên đoàn có số điện thoại của họ.

Souto phải lục tìm danh bạ điện thoại tại Rosario và gọi hàng loạt gia đình mang họ Messi trước khi lần ra số liên lạc của Jorge Messi tại Tây Ban Nha.

Khi cuộc gọi kết nối thành công, một chi tiết hài hước khác lại xuất hiện. Souto giới thiệu rằng ông muốn nói chuyện với “Leonardo Messi”. Jorge Messi lập tức sửa lại: “Tên nó không phải Leonardo”.

Sự lúng túng ấy phản ánh một thực tế khó tin: người Argentina gần như chưa biết gì về cầu thủ sau này trở thành biểu tượng bóng đá vĩ đại nhất đất nước. Theo các nhà báo Argentina, phản ứng đầu tiên của Jorge Messi khi nhận cuộc gọi là: “Cuối cùng thì các ông cũng nhớ đến con trai tôi”.

Lionel Messi trong màu áo các đội trẻ Argentina.

Từ thời điểm đó, mọi việc diễn ra với tốc độ khẩn trương. LĐBĐ Argentina gửi giấy triệu tập tới Barcelona. Vội vàng đến mức ngay cả tên của Messi trong bản fax đầu tiên cũng bị viết sai thành “LEONEL MECCI”.

Quan trọng hơn, Argentina cần nhanh chóng tổ chức một trận đấu chính thức để bảo đảm Messi được đăng ký dưới màu áo Albiceleste theo quy định của FIFA thời điểm đó.

Một trận đấu giữa U20 Argentina và U23 Paraguay được sắp xếp gần như chỉ dành cho riêng Messi, cùng hàng loạt thủ tục được hoàn tất trong thời gian ngắn.

Ngày 29/6/2004, trên sân Argentinos Juniors - nơi Diego Maradona từng ra mắt bóng đá chuyên nghiệp - Messi lần đầu tiên khoác áo Argentina. Khi vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai, cậu thiếu niên nhỏ bé nhanh chóng tạo nên khác biệt. Những pha đi bóng liên tiếp khiến đồng đội và trọng tài đều sửng sốt.

Cựu hậu vệ Pablo Zabaleta nhớ rằng khoảnh khắc Messi rê qua hàng loạt đối thủ rồi ghi bàn đã khiến tất cả nhận ra họ đang chứng kiến một hiện tượng. Với HLV Tocalli, đó còn là cảm giác nhẹ nhõm. Argentina cuối cùng đã giữ được cầu thủ mà họ suýt đánh mất.

Hơn hai thập niên sau, câu chuyện ấy vẫn khiến nhiều người tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Messi chọn Tây Ban Nha? Có lẽ La Roja với Messi, Xavi và Iniesta còn thống trị bóng đá thế giới mạnh mẽ hơn nữa. Có lẽ lịch sử các kỳ EURO và World Cup đã được viết theo cách khác.

Nhưng bóng đá, cũng giống như cuộc sống này, đôi khi được định đoạt bởi những khoảnh khắc rất nhỏ. Một cuốn băng VHS. Một cuộc gọi đường dài. Một trận đấu được tổ chức trong vội vã. Chỉ từ những chi tiết ấy, Argentina đã giữ lại được cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của mình.