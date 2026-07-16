Những điều rút ra sau màn ngược dòng của Argentina trước Anh

TPO - Màn so tài kinh điển giữa Argentina và Anh đã kết thúc, mang theo nỗi buồn của người Anh và niềm vui cho đội bóng của Messi. Hơn 90 phút đối đầu căng thẳng giữa 2 nền bóng đá được đúc kết bằng những dấu ấn sau.

Tại sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta rạng sáng nay, những duyên nợ lịch sử một lần nữa được khơi dậy khi đội tuyển Anh chạm trán Argentina trong trận bán kết thứ 2 World Cup 2026. Trận chiến không chỉ đơn thuần là việc tranh giành tấm vé góp mặt ở trận chung kết đối đầu với tuyển Tây Ban Nha vào Chủ nhật, mà nó còn mang theo sức nặng của hàng thập kỷ ân oán.

Với Tam sư, đây là cơ hội ngàn vàng để góp mặt trong một trận chung kết Cúp Thế giới lần đầu tiên sau 60 năm ròng rã chờ đợi kể từ vinh quang năm 1966. Trong khi đó, La Albiceleste - đội đương kim vô địch - lại mang trong mình tham vọng lọt vào trận chung kết lần thứ 2 liên tiếp để bảo vệ ngai vàng.

Những ký ức về "Bàn tay của Chúa" hay chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của David Beckham năm 1998 vẫn còn in hằn trong tâm trí người hâm mộ Anh. Hàng vạn cổ động viên vượt Đại Tây Dương đến Mỹ mang theo niềm hy vọng về một màn trả thù ngọt ngào trước tuyển Argentina.

2 đội bước vào trận đấu với thế trận pressing quyết liệt. Cả hai dường như muốn giành quyền kiểm soát cuộc chơi, triệt tiêu sức mạnh của đối thủ. Đội tuyển Anh đã thể hiện rõ ý đồ ấy bằng cách chơi áp sát tầm cao ngay từ đầu. Anthony Gordon liên tục tạo áp lực và áp sát thủ thành Emi Martinez tới 3 lần chỉ trong 4 phút đầu trận.

Anh cho thấy sự tự tin khi cầm bóng. Sau 10 phút đầu, có tới 6 cầu thủ của Tam sư duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác 100%. Tuy nhiên, vì tính chất căng thẳng của vòng bán kết, trận đấu dần trở nên vụn vặt bởi vô số pha phạm lỗi. Messi gần như bị cô lập hoàn toàn và thủ môn Jordan Pickford của Anh cũng chỉ chạm bóng đúng 5 lần. Tính đến phút 24, đã có tới 11 quả đá phạt được thổi do những pha phạm lỗi từ 2 bên.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bất kỳ cú sút trúng đích nào từ cả hai phía - một hiện tượng hiếm hoi tại World Cup kể từ khi có thống kê này năm 1966.

Hiệp 1, các tiền vệ Anh thi đấu cực kỳ ấn tượng. Tiêu biểu là màn trình diễn cá nhân xuất sắc của Elliot Anderson nơi tuyến giữa. Anh có tới 12 tình huống tranh chấp thành công. Sự linh hoạt của tiền vệ này khiến tuyến giữa Argentina lép vế. Dàn sao của đại diện Nam Mỹ tỏ ra cóng trước các pha áp sát mạnh mẽ từ phía đối thủ.

Ngoài ra, những pha leo biên ấn tượng của Djed Spence đã giúp tuyển Anh không hề lép vế. Cặp trung vệ John Stones và Marc Guehi cũng chơi cực kỳ an toàn khi thực hiện thành công toàn bộ 63 đường chuyền trong 45 phút đầu.

Nhưng phong độ ấn chỉ được duy trì trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Anh đánh mất thế trận chóng vánh. Họ chỉ cầm bóng… 27%. Đội tuyển này bị đối phương bắn phá tới 13 lần, gồm 5 lần đi trúng đích. Những con số ấy gấp khoảng 3 lần thống kê tương tự mà tuyển Anh tạo ra.

Ngay đầu hiệp hai, Argentina tăng tốc. Các pha nguy hiểm dần xuất hiện. Julian Alvarez đã gửi lời cảnh báo đanh thép bằng 2 cú sút liên tiếp tận dụng sai lầm phán đoán bóng dài của Spence. Bất chấp điều đó, Tam sư mới là đội tìm được bàn thắng.

HLV Thomas Tuchel đã sớm chỉ đạo các học trò lui về phòng ngự quá sớm

Phút 55, Morgan Rogers tỏa sáng với đường tạt bóng chuẩn xác cắt ngang khung thành. Anthony Gordon băng vào kịp thời ở cột xa, dứt điểm lạnh lùng ghi bàn mở tỷ số. Đó mới là cú sút trúng đích đầu tiên của đội tuyển Anh.

Và sau đó, dường như HLV Thomas Tuchel đã mắc sai lầm khi ông quyết định lùi sâu bảo toàn lợi thế quá sớm. Ông rút Declan Rice cùng cầu thủ chấn thương Reece James ra nghỉ, tung Dan Burn và Nico O'Reilly vào sân để thiết lập hệ thống phòng ngự 5-4-1 có phần cực đoan.

Kể từ đó, Argentina làm chủ cuộc chơi. Có thời điểm họ cầm bóng tới 84%, ép tuyển Anh phải gồng mình chịu đựng. Sức tấn công của Argentina càng trở nên vũ bão khi Nico Gonzalez được tung vào sân. Pickford phải trổ tài cứu thua sau pha đánh đầu dũng mãnh của Gonzalez, trong khi xà ngang cũng rung lên cứu giá cho Tam sư sau cú đánh đầu của Alexis Mac Allister.

Sự thụ động của tuyển Anh được thể hiện qua thông số 26 pha phá bóng giải nguy ở 35 phút cuối hiệp 2. Gần như cứ mỗi phút là họ phải phá bóng 1 lần. Nhưng hàng thủ bị động của tuyển Anh cuối cùng cũng sụp đổ. Phút 85, Enzo Fernandez nhận bóng từ ngoài vòng cấm và vung chân tung một cú nã đại bác tuyệt đẹp, xé toạc mành lưới Pickford và san bằng tỷ số 1-1.

Như thường lệ, Messi lại tỏa sáng trong màu áo Argentina

Kịch bản tồi tệ nhất vẫn chưa dừng lại. Trọng tài giơ bảng thông báo 9 phút bù giờ, khoảng thời gian tử thần đối với một tuyển Anh cạn kiệt thể lực và thi đấu với 6 hậu vệ trên sân. Mac Allister một lần nữa đưa bóng dội cột dọc, như một hồi chuông cảnh cáo.

Và khi trận đấu trôi về những phút cuối, "nhà vua" Lionel Messi - người sở hữu tới 8 pha qua người và 10 tình huống tranh chấp thành công ở trận này - đã lên tiếng bằng đường kiến tạo xé toạc hàng thủ đối phương. Lautaro Martinez không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, đánh đầu tung lưới Anh, hoàn tất cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục 2-1.

Mọi nỗ lực nhồi bóng của Tam sư đều trong tuyệt vọng, bao gồm cả việc đẩy hậu vệ Dan Burn lên đá tiền đạo ở những phút cuối. Tất cả đều không thể cứu vãn tình hình. Tiếng còi mãn cuộc đem đến cảm giác đau đớn cho tuyển Anh. Argentina với tinh thần thép của những nhà vô địch thực thụ đã hiên ngang tiến vào trận chung kết World Cup 2026.

Còn đối với tuyển Anh, sự chỉ đạo chiến thuật của Thomas Tuchel sau khi có bàn dẫn trước đã góp phần khiến giấc mơ cúp vàng của họ tan vỡ, tiếp tục nối dài chuỗi ngày đằng đẵng chờ đợi kể từ năm 1966. Quá gần vinh quang, nhưng cuối cùng vẫn là trắng tay trong cay đắng.