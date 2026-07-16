Ngồi không cũng có 10 triệu bảng từ Greenwood, MU săn tiếp 'hàng' World Cup

TPO - Trong lúc Man United tất bật tái thiết đội hình, một khoản tiền hơn 10 triệu bảng bất ngờ đổ về từ thương vụ Mason Greenwood rời Marseille. Quỷ đỏ không mất công cũng có tiền, và vì thế, đang tính sắm tiếp một cầu thủ vừa dự World Cup 2026.

Ngay sau khi chi 35 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của thủ quân đội tuyển Bỉ Youri Tielemans, MU đã có một khoản tiền để bù đắp phần nào chi tiêu. Đội chủ sân Old Trafford vừa nhận được hơn 10 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng của người cũ Mason Greenwood.

Tiền đạo người Anh vừa rời Marseille để gia nhập Fenerbahce trong thương vụ trị giá 35,8 triệu bảng. Đây đã là bến đỗ thứ ba của Greenwood chỉ trong 3 năm, kể từ sau scandal khiến sự nghiệp anh chao đảo hồi cuối năm 2022.

Mason Greenwood ra mắt đội bóng mới Fenerbahce.

Người cũ mừng vì có CLB mới, MU cũng vui vì đã “tỉnh táo” cài điều khoản cho phép họ nhận 35% tiền Marseille bán cầu thủ này khi đẩy Greenwood sang Pháp cách đây 2 năm. Điều khoản ấy giờ kích hoạt, biến một cầu thủ đã rời đi thành nguồn thu bất ngờ giữa lúc Quỷ đỏ vừa mạnh tay mua sắm.

Mùa hè này, MU đã chi 48 triệu bảng cho Andrey Santos, rồi bỏ thêm 35 triệu bảng cho Tielemans và đáng ra có thể còn tốn kém hơn nữa nếu thương vụ Ederson từ Atalanta không đổ bể vì cầu thủ này trượt bài kiểm tra y tế.

Trong bối cảnh túi tiền đang căng ra vì tham vọng làm mới đội hình, 10 triệu bảng “trên trời rơi xuống” từ Greenwood chẳng khác nào một liều doping tài chính, giúp HLV Michael Carrick rộng tay hơn cho những mục tiêu tiếp theo.

Đó là lý do đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng hướng đến mục tiêu kế tiếp. Theo nhà báo người Ý Niccolo Ceccarini, đây cũng là một gương mặt vừa được World Cup 2026 “lăng xê”: Christ Inao Oulai.

Tiền vệ 20 tuổi của Trabzonspor đã chơi 4 trận cùng tuyển Bờ Biển Ngà tại giải đấu ở Bắc Mỹ, để lại dấu ấn khá tốt. Trang AfricaFoot còn không ngần ngại ví khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu của Oulai với Andres Iniesta, một sự so sánh tuy hơi vội vàng nhưng cũng cho thấy tiềm năng lớn của cầu thủ này.

Christ Inao Oulai đã ra sân cả 4 trận của đội tuyển Bờ Biển Ngà ở World Cup 2026.

Dù sẽ phải cạnh tranh với Everton, đội cũng đang theo đuổi Oulai ráo riết, nhưng MU cũng có lợi thế đáng kể. Các cuộc tiếp xúc với đại diện của tiền vệ này đã được họ tiến hành từ tháng 12 năm ngoái, trước cả khi World Cup 2026 khởi tranh.

Giờ đây, khi Oulai đã chứng minh được giá trị trên sân khấu lớn nhất, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán, tận dụng luôn khoản tiền vừa nhận từ vụ Greenwood để củng cố thêm sức nặng tài chính cho lời đề nghị của mình.