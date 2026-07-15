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HLV Scaloni: 'Argentina không tệ như mọi người nghĩ'

Trọng Đạt

TPO - Trước thềm cuộc đối đầu với tuyển Anh ở bán kết World Cup, HLV Lionel Scaloni đã lên tiếng bác bỏ quan điểm cho rằng Argentina chưa thể hiện được hình ảnh của nhà đương kim vô địch.

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"Argentina không chơi tệ như mọi người vẫn nói. Chúng tôi đã làm được điều gì đó đúng đắn thì mới có thể đi đến bán kết", HLV Scaloni chia sẻ trước trận bán kết gặp Anh. "Tôi rất biết ơn các cầu thủ. Họ đã mang về ba danh hiệu và giờ lại đưa đội tuyển vào thêm một trận bán kết nữa. Chúng tôi chỉ còn cách trận chung kết một bước và sẽ làm tất cả để đạt được điều đó".

Argentina khởi đầu World Cup 2026 bằng ngôi đầu bảng J sau các chiến thắng trước Algeria, Áo và Jordan. Ở vòng loại trực tiếp, Albiceleste lần lượt vượt qua Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ để góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Dù vậy, hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng Nam Mỹ không hề dễ dàng. Argentina đều phải bước vào hiệp phụ trước Cape Verde và Thụy Sĩ. Đặc biệt, ở vòng 1/8 gặp Ai Cập, họ từng bị dẫn 0-2 trước khi lội ngược dòng thành công với nguồn cảm hứng từ Lionel Messi. Trận bán kết với tuyển Anh cũng đánh dấu lần đầu tiên Messi đối đầu "Tam sư" trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

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Đây là kỳ World Cup thứ tư liên tiếp Argentina góp mặt ở bán kết, sau các kỳ 2014, 2018 và chức vô địch năm 2022 tại Qatar. Bên cạnh đó, Albiceleste cũng đang là đội vô địch hai kỳ Copa America gần nhất vào các năm 2021 và 2024.

HLV Scaloni cho biết ông không quá bận tâm đến việc đội bóng có đang chơi đúng với phong cách mong muốn hay không, bởi điều quan trọng nhất là Argentina vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

"Thành thật mà nói, tôi không quá bận tâm liệu chúng tôi có đang chơi đúng theo cách mình mong muốn hay không. Bởi nếu cách đây một tháng rưỡi có ai nói rằng chúng tôi sẽ có mặt ở bán kết World Cup, bằng bất cứ cách nào, tôi cũng sẽ lập tức đồng ý", nhà cầm quân 48 tuổi chia sẻ.

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"Điều đó không quan trọng với tôi. Chúng tôi đang ở trạng thái nào cũng không quan trọng. Tôi không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Dù đội có mệt hay không thì cũng chẳng tạo ra khác biệt", ông nói.

"Chúng tôi đang ở bán kết World Cup. Lúc này, tôi vô cùng háo hức, tất cả mọi người đều rất hạnh phúc. Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng của đội và sẵn sàng bước vào trận đấu", HLV Scaloni chia sẻ.

Đội thắng trong cặp bán kết giữa Argentina và Anh sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7 trên sân MetLife tại East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ).

Trọng Đạt
#Argentina #Scaloni #World Cup #bán kết #Argentina vs Anh #đội tuyển #Lionel Messi

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