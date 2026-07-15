Đạp xe, ăn kem: Bí quyết để HLV Tuchel vượt áp lực trận bán kết World Cup

TPO - HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh cho biết ông có cách rất riêng để giải tỏa áp lực trước trận bán kết World Cup 2026 gặp Argentina. Đó là đạp xe, ăn kem để tìm lại cảm giác thoải mái.

Chỉ còn một trận đấu nữa là có thể đưa tuyển Anh vào chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử, HLV Thomas Tuchel không để áp lực đè nặng lên mình.

Trước cuộc chạm trán Argentina ở bán kết World Cup 2026, Tuchel chia sẻ rằng bí quyết giúp ông cân bằng cảm xúc là kết nối lại với "đứa trẻ bên trong".

"Đôi khi, bạn chỉ cần một chiếc xe đạp, một bãi đỗ xe rộng và một cây kem. Chỉ cần đạp xe khoảng 15 phút, bạn sẽ cảm thấy mình như mới 15 tuổi, chứ không phải 50. Bạn tận hưởng một buổi tối mùa hè ấm áp cùng cây kem và tìm lại cảm giác đẹp đẽ mà ai cũng có trong mình. Đôi khi chỉ như vậy là đủ", HLV Tuchel nói.

Nhà cầm quân 52 tuổi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Anh từ năm 2024 với mục tiêu đưa "Tam sư" chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn kéo dài từ chức vô địch World Cup 1966.

Hiện tại, tuyển Anh chỉ còn cách trận chung kết World Cup lịch sử đúng một chiến thắng. Tuy nhiên, thử thách dành cho HLV Tuchel là vô cùng lớn khi đối thủ ở bán kết là đương kim vô địch Argentina với siêu sao Lionel Messi trong đội hình.

"Quả bóng dường như luôn tìm đến Messi. Cậu ấy luôn biết cách xuất hiện ở khoảng trống, tự tạo không gian để đưa bóng về chân trái rồi tung ra phương án xử lý ở đẳng cấp cao nhất", chiến lược gia người Đức nhấn mạnh.

Theo HLV Tuchel, ngay cả khi đối thủ đã phân tích rất kỹ lối chơi của Argentina, Messi vẫn luôn có khả năng tạo ra sự khác biệt.

"Chúng tôi đã nhận ra một số quy luật trong cách Argentina vận hành lối chơi. Nhưng ngay cả khi khóa được những phương án đó, Messi vẫn có thể tìm ra một cách khác, hoặc tự mình tạo ra một lời giải hoàn toàn mới".

HLV Tuchel thừa nhận hành trình tại World Cup 2026 đã tiêu hao rất nhiều thể lực và tê liệt cảm xúc. Tuyển Anh liên tục phải di chuyển, thi đấu ở Mexico trong điều kiện độ cao khắc nghiệt, đồng thời trải qua những trận đấu nghẹt thở khi lội ngược dòng trước CHDC Congo và Na Uy.

Dù vậy, cựu HLV Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea và Bayern Munich cho rằng chính những thử thách ấy lại tiếp thêm động lực. "Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thực sự đang sống. Tôi yêu cảm giác này đến mức mỗi ngày nó đều mang lại cho tôi thêm năng lượng", ông chia sẻ.

Khi được hỏi liệu sức ép phải chấm dứt 60 năm trắng tay của tuyển Anh có trở thành gánh nặng hay không, HLV Tuchel trả lời dứt khoát: "Tôi không coi đó là gánh nặng. Tất nhiên sẽ có sự căng thẳng và tôi chắc chắn sẽ hồi hộp, đó là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi không cảm thấy mình đang mang trên vai bất kỳ sức ép nào".

Nếu vượt qua Argentina, Tuchel sẽ trở thành HLV đầu tiên đưa tuyển Anh vào chung kết World Cup kể từ kỳ World Cup 1966, giải đấu mà "Tam sư" giành chức vô địch duy nhất trong lịch sử.